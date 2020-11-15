Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін
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Професор Угур Сахін, співзасновник компанії BioNTech, що розробила вакцину від коронавірусу, вважає, що пандемія піде на спад до літа 2021 року. До норми життя на планеті повернеться до зими 2021-2022 років.
Про це він заявив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно впевнений, що вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, можливо, на 50%, але ми не маємо забувати, що навіть це може призвести до різкого скорочення поширення пандемії", - сказав він.
Після новини про винахід вакцини деякі оглядачі припускали, що життя може повернутися у звичне русло до весни 2021 року. Але професор Сахін не поділяє цю думку.
За його словами, якщо все буде добре, вакцинація розпочнеться "наприкінці цього року - на початку наступного року". Відчутний вплив вакцини на поширення вірусу можна буде спостерігати до квітня 2021 року, коли у всі куточки світу буде поставлено понад 300 млн доз вакцини.
"Літо допоможе нам, адже влітку рівень інфікування знизиться, і що абсолютно важливо, так це те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року чи раніше", - додав Сахін.
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Вон уже одни "создатели, создали"
Например после вакцинации лет через пять все вакцинированные будут массово слепнуть или еще что то...
Вакцина нужна, но пока еще нет такого кризиса что бы прививать ею в панике не дождавшись исследований.
Мало того, если они заявляют что те кто переболел получают иммунитет только на 3-4 месяца, то что это за вакцина такая что дает иммунитет на сколько???
...ну, если ваши Карманычи вас не обдурят, с вашего позволения......
будет скорее всего так-золотому миллиарду платные вакцины,а в особо горячих очагах-бесплатные(ну или вернее,под транши мвф).
Начиная с 2021, при обнаружении даже самого безобидного нового вируса, будут объявлять месячный локдаун!
З тобою зелох косяком поділився?
А собственно лечить болезнь как не могли так и не могут? Ну снизят процент заболевших, а заболевшие как умирали так и будут умирать... Может нужно еще и лекарства от ковида создавать?
Дай бог.
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