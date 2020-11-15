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Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін

Професор Угур Сахін, співзасновник компанії BioNTech, що розробила вакцину від коронавірусу, вважає, що пандемія піде на спад до літа 2021 року. До норми життя на планеті повернеться до зими 2021-2022 років.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений, що вакцина дозволить знизити передачу вірусу від однієї людини іншій, можливо, не на 90%, можливо, на 50%,  але ми не маємо забувати, що навіть це може призвести до різкого скорочення поширення пандемії", - сказав він.

Після новини про винахід вакцини деякі оглядачі припускали, що життя може повернутися у звичне русло до весни 2021 року. Але професор Сахін не поділяє цю думку.

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За його словами, якщо все буде добре, вакцинація розпочнеться "наприкінці цього року - на початку наступного року". Відчутний вплив вакцини на поширення вірусу можна буде спостерігати до квітня 2021 року, коли у всі куточки світу буде поставлено понад 300 млн доз вакцини.

"Літо допоможе нам, адже влітку рівень інфікування знизиться, і що абсолютно важливо, так це те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року чи раніше", - додав Сахін.

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Топ коментарі
+7
Особливо Бразилія "не знає". Як у спамі?
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15.11.2020 16:24
+5
По сути Путлеру осталось полгода...
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15.11.2020 15:54
+5
лохдавун...
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15.11.2020 16:12
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По сути Путлеру осталось полгода...
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15.11.2020 15:54 Відповісти
Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин - Цензор.НЕТ 3491
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15.11.2020 15:57 Відповісти
До чего?
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15.11.2020 17:04 Відповісти
Спасибо за оптимизм
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15.11.2020 15:56 Відповісти
все правильно каже,поки що нема чому радіти BioNTech буде зроблено 300 млн доз...а на землі проживає 7 млрд.405 млн.людей.
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15.11.2020 15:57 Відповісти
первоначальная задача-сбить темпы,прекратить пандемию...а затем и отдельные эпидемии по странам.а полный иммунитет еще не скоро. Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин - Цензор.НЕТ 1265
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15.11.2020 15:58 Відповісти
Та чушь полнейшую заявляет этот Хрен! Тестирование лекарств происходит десятилетиями!
Вон уже одни "создатели, создали"
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15.11.2020 16:13 Відповісти
практика покажет...
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15.11.2020 17:15 Відповісти
Понимаешь, практика может так показать что последствия будут хуже чем от коронавируса.
Например после вакцинации лет через пять все вакцинированные будут массово слепнуть или еще что то...
Вакцина нужна, но пока еще нет такого кризиса что бы прививать ею в панике не дождавшись исследований.
Мало того, если они заявляют что те кто переболел получают иммунитет только на 3-4 месяца, то что это за вакцина такая что дает иммунитет на сколько???
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15.11.2020 18:53 Відповісти
Это не вакцина такая, это иммунитет такой. Те, кто переболели короной, запросто могут заболеть повторно через полгода. Потому что иммунитет у человека держится только 3-4 месяца.
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16.11.2020 11:08 Відповісти
треба трохи точніше,збити темпи в країнах "золотого мільярду",всі інші зачекають..
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15.11.2020 16:21 Відповісти
Мы за неё заплатим и на себе испытаем... -- а вы бесплатно получите.

...ну, если ваши Карманычи вас не обдурят, с вашего позволения......
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15.11.2020 16:45 Відповісти
так,звісно безкоштовно) і айфон десятий будуть роздавати під діджиталізацію,головне вірити Зе-найвеличнішому президенту всесвіту.
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15.11.2020 17:34 Відповісти
в современном мире невозможно.слишком велики связи.
будет скорее всего так-золотому миллиарду платные вакцины,а в особо горячих очагах-бесплатные(ну или вернее,под транши мвф).
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15.11.2020 17:14 Відповісти
В норму жизнь на планете вернется к зиме 2021-2022 года. забыл добавить-''наверно''!
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15.11.2020 15:59 Відповісти
А почему на "планете"? Вроде в Африке все нормально.Да и в некоторых европейских странах забили на Корону.А в Южной Америке наверно и не знают шо . такое Короновирус.Вопрос-почему?Ответ-Психокарантин вводят там где надо усмирить.
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15.11.2020 16:02 Відповісти
Особливо Бразилія "не знає". Як у спамі?
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15.11.2020 16:24 Відповісти
Население Земли в 19 веке было 40 миллиардов,но ядерная война 1816 года и 1843 года уничтожили почти все население....если вы найдете фото в инете то многие выжившие города Мира остались без деревьев...,Сибирская тайга не даст соврать...лесу тамошнему не более 200 лет...
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15.11.2020 16:03 Відповісти
деревья конечно железное доказательство
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15.11.2020 16:07 Відповісти
бред
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15.11.2020 16:10 Відповісти
Согласен с Вами! Чего только стоит Всемирный Потоп, после ядерного взрыва! Если бы неной- ничегоб не осталось!
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15.11.2020 16:10 Відповісти
Ну ты сказочник! Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7169 Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7169 Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7169
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15.11.2020 16:14 Відповісти
А ведь наверняка кто-то да поведется. И глядишь, через год-два будет общество людей, которые в это верят. "это нас специально обманывают, чтобы усмирить..."
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16.11.2020 11:12 Відповісти
P.S. Если не придумаем чего то новенького.
Начиная с 2021, при обнаружении даже самого безобидного нового вируса, будут объявлять месячный локдаун!
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15.11.2020 16:09 Відповісти
лохдавун...
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15.11.2020 16:12 Відповісти
Ну, это не новый вирус, это штамм уже известного вируса. Вообще, чтобы понимали масштаб проблемы с этими вирусами, считается самими учеными, что обнаружено, классифицировано не более 1% от всех существующих вирусов, а 99% до сих пор находятся в тени и ждут своего часа.
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16.11.2020 11:14 Відповісти
В городе Тула были начаты раскопки в 2016 году специалистами ядерного дела...нашли карьер с массовыми захоронениями люди погибли от ядерной радиации в 19 веке...
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15.11.2020 16:11 Відповісти
Все это есть в интернете БОЛВАНЫ...
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15.11.2020 16:12 Відповісти
В тырнете есть не только это, но иТО!
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15.11.2020 16:33 Відповісти
В інтернеті є, а в історії немає.
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15.11.2020 17:06 Відповісти
В 1816 году был год без лета...после ядерных бомбардировок...
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15.11.2020 16:14 Відповісти
Шо ж они такое "жрали" в то время,шо их так бомбило?
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15.11.2020 17:07 Відповісти
Стихи Пушкина читайте,там тоже есть о ядерное войне стих,почему Александр Сергеевич смылся на Кавказ? Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 2234
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15.11.2020 16:17 Відповісти
Від Тули до Сибіру була ядерна війна, а Кавказ не зачепило?

З тобою зелох косяком поділився?
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15.11.2020 17:07 Відповісти
одним словом нам бы ещё 1000 дней простоять и 1000 ночей продержаться ...
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15.11.2020 16:26 Відповісти
BioNTech поддержал несуществующую болячку, потом выпустит вакцину с глюконатом
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15.11.2020 16:29 Відповісти
Убогого учить, что мёртвого лечить...
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15.11.2020 16:49 Відповісти
Если бы не придумали тесты мы так ине узнали что у нас была эпидемия . Какой % смертности ради чего страдаемот от ковида.
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15.11.2020 16:32 Відповісти
интернет творит чудеса, люди верят любому бреду в мире, поколение дистанционников ещё тупее будет
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15.11.2020 16:41 Відповісти
Кто это?
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15.11.2020 16:35 Відповісти
Ванд
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15.11.2020 17:10 Відповісти
Так она и так в норме
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15.11.2020 16:38 Відповісти
Тобто ще мінімум рік..
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15.11.2020 16:43 Відповісти
Думаю, к лету границы откроют... ...с надеждой предполагаю...*)
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15.11.2020 16:47 Відповісти
..А может не вернётся ...
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15.11.2020 16:47 Відповісти
...вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому...
А собственно лечить болезнь как не могли так и не могут? Ну снизят процент заболевших, а заболевшие как умирали так и будут умирать... Может нужно еще и лекарства от ковида создавать?
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15.11.2020 16:55 Відповісти
Ага, а лекарства создаются по взмаху волшебной палочки. Нормальные противовирусные препараты, а не фуфломицин по типу арбидола, создаются десятками лет. Вот лет через 20 и ждите лекарство.
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16.11.2020 11:18 Відповісти
Эх...
Дай бог.
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15.11.2020 17:05 Відповісти
та вам жопа в любом случае...
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15.11.2020 17:26 Відповісти
Вся багатовікова історія епідемій і пандемій говорить нам,що якась частина народу захворіє,якась ні...З тих що захворіють якась частина виздоровіє,якась помре...Це буде продовжуватись не більше трьох років,людство переступить через ковід і піде далі,повністю асимілювавшись до інфекціі...І так буде,поки природа,захищаючи себе від людей не створить таку інфекцію (можливо руками самих людей),яка одномоментно знищить все людство...Все почнеться спочатку...
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15.11.2020 17:13 Відповісти
ему я верю: умеющий думать выводы сделает. а быдлу думать не нужно.
.
Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7825
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15.11.2020 17:28 Відповісти
Ніколи вже не повернеться. Тепер все веше залишкове життя буде складатися з етапів від однієї пандемії до іншої і постійного страху. Механізм відпрацьований у світовому масштабі. Регулювать населення будуть так.
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15.11.2020 17:56 Відповісти
А в чем заключается в данном случае "регуляция"? А то развитые страны вообще-то всячески стимулируют рождаемость и неявным образом, чтобы не дразнить население, стимулирует иммиграцию. Потому что сейчас самый главный и ценный ресурс любой развитой страны - это её люди. Не думаю, что пандемии как-то стимулируют рост населения, скорее наоборот
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16.11.2020 11:21 Відповісти
А я про шо? Про регулювання кількості шляхом зменшення і утримання в певній кількості.
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16.11.2020 11:24 Відповісти
Ещё раз, для любителей теории заговоров и тайного правительства рептилоидов, сейчас правительства нормальных стран заинтересованы в росте населения. Даже Китай уже отказался от политики уменьшения рождаемости. Идеи "золотого миллиарда" несколько устарели с 70-х годов 20-го века, когда они были популярны, пора выходить из анабиоза, мир изменился.
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16.11.2020 11:30 Відповісти
Да, да, да...... Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 3410 А навіщо збільшувати кількість населення? Давайте називайте причини, загинаємо пальці. А ще хочу сказати таким як ви примітивним, які прикривають змови через клеймо - "любітель теорій заговоров", змови та інтриги це не теорія - це життя, вони були з часів створення людини і є зараз і будуть вічно доки житимуть люди на цій грішній землі. Чи ви хочете сказати, що самі не плетете інтриги чи проти вас не роблять змови в колективі та навіть серед родичів? Не брешіть собі і іншим. Змови та інтриги повторюся це не теорія - це життя.
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16.11.2020 11:39 Відповісти
А, ну тогда окей, вопросов больше нет. С религиозными фанатиками нет смысла спорить об их вере, их или игнорируют... или уничтожают...
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16.11.2020 11:47 Відповісти
От і я за те щоб таких тупих і бесполезних, як ти не потрібно так грубо "унічтожать", скажу дипломатичніше - зачистити.
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16.11.2020 11:51 Відповісти
То есть в марте 2023.
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15.11.2020 21:14 Відповісти
Не .. в марте 2022 ( ну если после зимы 2021-2022.. Хотя это "вилами по воде"
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15.11.2020 21:16 Відповісти
Составляйте списки этих мошенников. Все авторы "ковидного" фейка, а также его соучастники - все подлежат суду международного трибунала.
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15.11.2020 22:09 Відповісти
Все идиоты из церкви порохоботов-отрицателей пандемии подлежат медицинской психиатрической комиссии.
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15.11.2020 22:18 Відповісти
Teбя, казла драного, никто ни о чём не спрашивал.
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15.11.2020 22:28 Відповісти
а там китайцы снова какуюто фигню выпустят.
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15.11.2020 22:10 Відповісти
 
 