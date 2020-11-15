Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав у твітері перемогу на виборах свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Невдовзі він видалив цей твіт і заявив, що буде боротися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на твітер президента США.

"Він переміг, бо вибори було сфальсифіковано. Спостерігачів не допустили, голоси рахувала ліворадикальна приватна компанія "Домініон" із поганою репутацією і низькопробним обладнанням", - написав Трамп.

Наразі цей твіт видалено.

"Він переміг тільки в очах фейкових медіа. Я нічим не поступаюся! На нас чекає довгий шлях. Ці вибори були сфальсифіковані!" - написав президент США.

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