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Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку
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Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав у твітері перемогу на виборах свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Невдовзі він видалив цей твіт і заявив, що буде боротися.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на твітер президента США.
"Він переміг, бо вибори було сфальсифіковано. Спостерігачів не допустили, голоси рахувала ліворадикальна приватна компанія "Домініон" із поганою репутацією і низькопробним обладнанням", - написав Трамп.
Наразі цей твіт видалено.
"Він переміг тільки в очах фейкових медіа. Я нічим не поступаюся! На нас чекає довгий шлях. Ці вибори були сфальсифіковані!" - написав президент США.
Топ коментарі
+37 вау
показати весь коментар15.11.2020 17:40
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+26 Олександр Дніпро
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Байден там взагалі вже не причому, просто милий забудькуватий одуванчик. ЗМІ вже святкують Камалу. Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років. https://www.shorenewsnetwork.com/2020/11/09/ask-siri-how-old-the-president-and-shell-tell-you-kamala-harris-is-56-years-old/
З безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива, кар'єру на геронтофілії зробила
:
https://www.youtube.com/watch?v=wcPwoz0F6ZE
https://www.youtube.com/watch?v=cYte6obCLjU
Америка похожа на Донбасс. Не сразу, но она поднимется. Американский народ не отдаст Трампа. Америка не хочет коммунистов-социалистов байденистов и их угроз ухудшить жизнь вамериканцев и разорить штаты.
Трамп - единственный президент США, который страшно боится потерять власть. Что за "шлейф" он за собой оставил? Какие "тайны трамповского двора" будут раскрыты после того, как Дональд "вылетит" из Белого дома? А потому, да - Байден! (с)
Це після того як Демонократи тупо вкидали голоси, а всі ЗМІ і СоцМережі топили за Байдена і цензурили Трампа.
Ну та Б-г з вами, спеціалістами по натисканню мишки, тільки не кувікайте там, коли незабаром соросята вас будуть нагинати.
Якщо не ви будете смажити, то якого дідька ви нас тут залякуєте? З американцями у нас дружба-жвачка, а от канадійці мене вже дістали, якщо чесно.
Чого ви саме так боїтеся, що трете нещадно?
"маніяка із Канади, який мене переслідує"