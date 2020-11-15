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Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку

Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав у твітері перемогу на виборах свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Невдовзі він видалив цей твіт і заявив, що буде боротися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на твітер президента США.

"Він переміг, бо вибори було сфальсифіковано. Спостерігачів не допустили, голоси рахувала ліворадикальна приватна компанія "Домініон" із поганою репутацією і низькопробним обладнанням", - написав Трамп.

Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку 01

Наразі цей твіт видалено.

"Він переміг тільки в очах фейкових медіа. Я нічим не поступаюся! На нас чекає довгий шлях. Ці вибори були сфальсифіковані!" - написав президент США.

Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку 02

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Топ коментарі
+37
Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение - Цензор.НЕТ 7538
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15.11.2020 17:40
+26
У Северодонецьку та Лисичанську обурені - влада будує дороги в бік окупованих територій, практично не займаючись дорогами на велику Україну.
Окрім того в містах почали помічати тих, хто втік до росіян у 2014-ому.

Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение - Цензор.НЕТ 1578
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15.11.2020 17:38
+26
Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение - Цензор.НЕТ 9381
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15.11.2020 17:39
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Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 6551
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15.11.2020 19:59 Відповісти
Гари Табах про выборы в США: https://www.youtube.com/watch?v=uHXTeDhxfUo
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15.11.2020 20:22 Відповісти
Сейчас в США проигрывает демократия и капитализм, а побеждает совок, леваки и Байден. Мир становится большим совком и теория и "стакане воды" скоро станет нормой.
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15.11.2020 20:23 Відповісти
Я бачу що українці, які в опозиції до зєлєнского, повністю його заслуговують. Не вміють думати.
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15.11.2020 20:49 Відповісти
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15.11.2020 21:57 Відповісти
іфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффк
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15.11.2020 21:58 Відповісти
пише кіт)
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15.11.2020 21:58 Відповісти
Кіт вчений Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 8696
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15.11.2020 22:46 Відповісти
...торг
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15.11.2020 21:59 Відповісти
деньги трампа от росии фбр нашли в германии.трамп сядет на пожизненое
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15.11.2020 22:11 Відповісти
Care to prove your fabricated lies?
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15.11.2020 22:26 Відповісти
А шо, Трампу значит лгать можно о вбросах, а другим нельзя о его российских деньгах? Нет уж, суд разберётся.
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16.11.2020 22:08 Відповісти
Звичайно, що він не визнає свою поразку, бо кацапи ж йому дують в вуха, що він виграв, як дують вони нам тут та на ютюбі. Кацапські ратиці скрізь встигають, бо рудий був їхньою останньою надією на зняття санкцій та повернення раські фєдєраські в серйозну політичну світову тусовку.
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15.11.2020 22:55 Відповісти
Нічо коммуніст Хутін з коммуністкой Камалой спільну мову знайдуть скоріше.

Байден там взагалі вже не причому, просто милий забудькуватий одуванчик. ЗМІ вже святкують Камалу. Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років. https://www.shorenewsnetwork.com/2020/11/09/ask-siri-how-old-the-president-and-shell-tell-you-kamala-harris-is-56-years-old/
З безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива, кар'єру на геронтофілії зробила
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16.11.2020 08:25 Відповісти
Фууу, трампіст-путініст. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 9427
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16.11.2020 09:08 Відповісти
Полум'яний революційний привіт тобі, більшовичка-троцкістка!
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16.11.2020 19:43 Відповісти
Фууу! Бобік, фууу! Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 6140
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16.11.2020 21:20 Відповісти
шарикові памятають собачі комади, чомусь мене це не дивує
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16.11.2020 22:37 Відповісти
Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 475
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16.11.2020 22:43 Відповісти
Ну шо, Швондєр, догавкався? А я попереджала. Більше навіть не підходь до мене зі своїм рудим Донні.
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17.11.2020 02:06 Відповісти
Ви радієте, що когось забанили? А що ви цим довели, для вас же це означає повний програш?
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17.11.2020 02:49 Відповісти
Я радію, що забанили канадійського маніяка не сексуального, який мене переслідує з різних акаунтів та провокує.
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17.11.2020 03:11 Відповісти
..астанавитесь.. я - легитимный.. йолка.. абырвалг.. примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать! - нужное подчеркнуть..)
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15.11.2020 22:57 Відповісти
Да чего там,Трампуля! Ты не оговорился,это ведь правда!
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15.11.2020 23:48 Відповісти
Вот же кретин.
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15.11.2020 23:49 Відповісти
Будет судиться пока Байдена не добьет маразм, а там новые выборы. По традиции противником будет прошлый вице-президент, а это черная женщина. С другой стороны черная женщина все-таки лучше Трампа.
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15.11.2020 23:57 Відповісти
Наступним президентом Америки буде хтось чорношкірий. Дуже сподіваюсь, що це буде на Кані Вест. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 2003
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16.11.2020 01:15 Відповісти
*не Кані Вест
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16.11.2020 01:16 Відповісти
Американцы о выборах и о том, что Трамп отказался передать власть.
:
https://www.youtube.com/watch?v=wcPwoz0F6ZE

https://www.youtube.com/watch?v=cYte6obCLjU

Америка похожа на Донбасс. Не сразу, но она поднимется. Американский народ не отдаст Трампа. Америка не хочет коммунистов-социалистов байденистов и их угроз ухудшить жизнь вамериканцев и разорить штаты.
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16.11.2020 00:29 Відповісти
Байден или не Байден… Потому как российская ботва топит против Байдена и как построена их повестка дня на поддержку Трампа до конца, не нужно быть политическим гуру семи пядей во лбу, чтобы понимать насколько демократ нервирует реваншистов в Белокаменной .

Трамп - единственный президент США, который страшно боится потерять власть. Что за "шлейф" он за собой оставил? Какие "тайны трамповского двора" будут раскрыты после того, как Дональд "вылетит" из Белого дома? А потому, да - Байден! (с)
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16.11.2020 01:01 Відповісти
Байден - взяточник. Ездит по миру и набивает свои карманы. Как может быть такой президентом? А что хорошего он сделал для Америки? А для Украины? Запустил руки в фирму Бурисма? Помню при нем нашей армии вместо Джавелинов каски и одеяла присылали. А еще как он радовался, как Порох ему докладывал что вместо просимых им 80 процентов увеличения ЖКХ для украинцев, Рада повысила ЖКХ на сто процентов, а стоимость лекарств на 300 процентов. И потом, у него деменция, потеря памяти. Коммунисты-социалисты-байденисты - не за традиционный брак, а за родителя номер 1 и родителя номер два... Да там только начни перечислять... Думаете даром его американский народ терпеть не может и только голосованием кладбищами и программной фальсификацией он пытается стать Презом. Как могла за него голосовать Пенсильвания, когда он обещал разорить Пенсильванию???
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16.11.2020 04:28 Відповісти
Це що за пропагандиський фінт: "Трамп - единственный президент США, который страшно боится потерять власть" ? З якого переляку він повинен визнавати премогу намальовану ЗМІ?
Це після того як Демонократи тупо вкидали голоси, а всі ЗМІ і СоцМережі топили за Байдена і цензурили Трампа.
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16.11.2020 08:07 Відповісти
"Надев на пса корону, на цепь его уже не посадишь".
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16.11.2020 07:54 Відповісти
Все чистять і чистять коментарі дописувачів з Півн. Америки які підтримують Трампа та розвінчуть міфи ЗМІ. Видно правда очі ріже.
Ну та Б-г з вами, спеціалістами по натисканню мишки, тільки не кувікайте там, коли незабаром соросята вас будуть нагинати.
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17.11.2020 03:04 Відповісти
Брешеш троляка! Всі коментарі від канадійських трампістів залишились на місті. Не роби наклеп на модераторів. Видалені лише два коментарі з однаковим текстом та посиланням, що є порушенням правил.
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17.11.2020 03:18 Відповісти
Я не модератор, але знаю за що видалили два коментарі, тому що сама подавала скаргу Адміну. Де ви там зібрались «жарити» Бутусова навіть собі не уявляю. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 9204
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22.11.2020 23:12 Відповісти
Мабуть повісився від горя, що рудий програв. Перелогинся на його нік та він одразу з'явиться.

Якщо не ви будете смажити, то якого дідька ви нас тут залякуєте? З американцями у нас дружба-жвачка, а от канадійці мене вже дістали, якщо чесно.
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23.11.2020 01:49 Відповісти
Моє повідомлення зверху видалено. Зроблю скріншот для Б.
Чого ви саме так боїтеся, що трете нещадно?
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04.12.2020 04:46 Відповісти
Обов'язково зроби скріншот для Б. Візьми його у рамочку та повісь на стіну. Я особисто взагалі нічого не боюсь у цьому житті, навіть маніяка із Канади, який мене переслідує вже кілька тижнів. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 8871
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04.12.2020 13:50 Відповісти
Харе банить тоді....
"маніяка із Канади, який мене переслідує" Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 5602
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11.12.2020 04:34 Відповісти
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