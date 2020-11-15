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обстріл (21178) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі поблизу Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі поблизу Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 15 листопада, російські найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На ділянці поблизу Мар'їнки противник застосував стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - сказано в повідомленні.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Зокрема, сапери ДСНС розмінували понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 94 вибухонебезпечні предмети.

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"Підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у звіті.

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі поблизу Марїнки, втрат немає, - штаб ООС 01
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Топ коментарі
+8
Эту рубрику пора уже в Прогноз погоды перенести...
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15.11.2020 18:03
+7
То випадково, неприцільно. І на "мирний план зЕзідента" не вплине.
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15.11.2020 18:02
+5
Как неожидано! Уже не стреляли и вот опять! Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1224
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15.11.2020 17:59
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От і добре, що втрат нема.
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15.11.2020 17:58 Відповісти
І разом втрачається надія на визволення окупованих територій.
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15.11.2020 18:21 Відповісти
Втрачається? Вона вже років три-чотири як втрачена, я тобі чітко про це казав.
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15.11.2020 18:27 Відповісти
Тоді ще була надія, зараз з приходом того що побачив мир в очах ***** я її втрачаю..
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15.11.2020 18:36 Відповісти
Как неожидано! Уже не стреляли и вот опять! Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1224
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15.11.2020 17:59 Відповісти
То випадково, неприцільно. І на "мирний план зЕзідента" не вплине.
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15.11.2020 18:02 Відповісти
Эту рубрику пора уже в Прогноз погоды перенести...
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15.11.2020 18:03 Відповісти
Нє. Спочатку про ковід, потім про погоду, а вже наприкінці сказати: "...а на фронті з кацапами мінлива хмарність з проясненнями. Ведеться неприцільний вогонь з недозволеного озброєння, а вцілому сприятливі умови, що б вийти з окопу і тицьнути дулю. Бо стріляти - не можна!"
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15.11.2020 18:29 Відповісти
Это для них амнистия Леонид Макарович? Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2028
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15.11.2020 18:06 Відповісти
пока главнокакбыкомандующий веселиться и ******** (от слова кубло))) в Феофании кто-то ведет учет перемирных тихих дней? а? или опять все на самотек пустили??? как ему в третьей серии шоу "за экраном в Феофании.. записи сама-шедшего" статистикой щеголять?)))
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15.11.2020 18:12 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі поблизу Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 342
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15.11.2020 18:25 Відповісти
Сводка от клоуна: Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
==============
Вопрос в студию: как именно мгновенно отреагировали подразделения на обстрел позиций ВССУ?
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15.11.2020 18:13 Відповісти
Ну як як, миттєво скаргу написали в ОБСЄ щоб Кравчук з Арестовичем негайно могли сказати "аяяй нарушаєте."
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15.11.2020 18:48 Відповісти
А чому у них ПОТЕРЬ НЕТ?!
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15.11.2020 18:16 Відповісти
Надо касапам компас подарить.. тела уже и сторонах света потерялись..
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15.11.2020 18:31 Відповісти
Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки" -а какой толк в прекращении огня вернее не отвечать орки разве дали время срок или это спор кто сколько продержится например месяц не отвечайте и мы уйдем?какой смысл как долго это может продолжатся год или больше ясно уже что кацапы не уйдут или отвоевывать или проигрывать мир на наших условиях наступит только когда пойдем в наступление и отвоюем бескровно не выйдет кацапы на блюдечке не подарят наш же полностью разрушенный донбасс
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15.11.2020 18:37 Відповісти
 
 