Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі поблизу Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 15 листопада, російські найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На ділянці поблизу Мар'їнки противник застосував стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - сказано в повідомленні.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Зокрема, сапери ДСНС розмінували понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 94 вибухонебезпечні предмети.

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"Підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у звіті.