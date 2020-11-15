Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович

Росіяни вкидають версії про своїх миротворців на Донбасі, щоб поширювати паніку серед народу України.

Так прокоментував чутки про введення російських миротворців на Донбас представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто це не лобіює і не розглядає навіть як жарт. Це інформаційний супровід, росіяни вкидають різні версії, щоб поширити паніку серед народу України, який, скажу так, ще не зовсім вміє протистояти інформаційній агресії та дуже швидко реагує на будь-яку зраду. Ця "зрада" робиться спеціально, щоб здійснювати тиск на населення. І щоб опозиція тиснула на членів делегації та на президента України", - сказав він.

За словами Арестовича, росіяни можуть офіційно бути присутніми на Донбасі лише в єдиному випадку.

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"Я можу запевнити вас офіційно, що в жодному варіанті жодних російських миротворців там бути не може. Єдине, що може бути, що певний час працюватимуть у рамках СЦКК, наприклад, спільні групи ОБСЄ, українських офіцерів і російських офіцерів, так було з 2014 року, які як спостерігачі є продовженням наглядової місії у ТКГ, вважайте", - сказав він.

Раніше віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив про те, що Київ вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу.