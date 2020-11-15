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Новини Політика України Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович

Росіяни вкидають версії про своїх миротворців на Донбасі, щоб поширювати паніку серед народу України.

Так прокоментував чутки про введення російських миротворців на Донбас представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто це не лобіює і не розглядає навіть як жарт. Це інформаційний супровід, росіяни вкидають різні версії, щоб поширити паніку серед народу України, який, скажу так, ще не зовсім вміє протистояти інформаційній агресії та дуже швидко реагує на будь-яку зраду. Ця "зрада" робиться спеціально, щоб здійснювати тиск на населення. І щоб опозиція тиснула на членів делегації та на президента України", - сказав він.

За словами Арестовича, росіяни можуть офіційно бути присутніми на Донбасі лише в єдиному випадку.

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"Я можу запевнити вас офіційно, що в жодному варіанті жодних російських миротворців там бути не може. Єдине, що може бути, що певний час працюватимуть у рамках СЦКК, наприклад, спільні групи ОБСЄ, українських офіцерів і російських офіцерів, так було з 2014 року, які як спостерігачі є продовженням наглядової місії у ТКГ, вважайте", - сказав він.

Раніше віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив про те, що Київ вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу.
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Топ коментарі
+17
а кто, кроме самого Арестовича, разносит слухи про кацапских миротворцев на Дамбасе ?
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15.11.2020 18:40
+10
Так вроде они там уже 7 лет "миротворствуют"?
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15.11.2020 18:39
+9
Нехай вони курви поздихають цi iпанi миротворцi з Козлостану всi до одного..
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15.11.2020 19:08
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Нехай вони курви поздихають цi iпанi миротворцi з Козлостану всi до одного..
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15.11.2020 19:08 Відповісти
Кровавый кремлёвский злодей поделил Армению в междусобойчике с Эрдоганом,Причём инициатором раздела есть кремль..Эрдоган воспользовался картбланшем ,предоставленным мерзавчиком.В Результате Армения оказалась без вооружений( более 120 одних только танков потеряла.)Армения поплатилась за свою самонадеянность.Поделом!Точно также мерзавчик кровавый не будет спрашивать ни Киева ни Европы и США для ввода своих,,миротворцев" в Донбасс,как это сделал Ельцин в Югославии в 1994году.Мерзавчику нужна заварушка,хоть маленькая и он полностью легализует свои войска уже находящиеся в Донбассе и может ещё подогнать.Их вокруг оккупированных территорий расквартировано очень много и разных.Все построено стократ быстрее ,чем наши казармы на Широком Лане..Сейчас очень важна консолидация нашего общества и усилий на обустройстве украинской армии и вооружений.Я понимаю открытых врагов Украины -ОПЗЖ,Коллаборантов отпетых.Но остальные?.Позиционируют себя патриотами,а помогают взять власть ОПЗЖ,Для меня это -дико!!Если ЕС надеется на реванш,то её ждёт полная прострация поражения.
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15.11.2020 19:21 Відповісти
А разве сегодняшнее ликование кацапской жОППы не результат вчерашнего бездействия сегодняшних пЕСиков ?
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15.11.2020 20:15 Відповісти
Впредь, где увидите фразу "российские миротворцы", выжигайте её либо калёным железом, либо соляной кислотой, а на её месте пишите фразу "кремлёвские оккупанты" и это будет идти, как говорил Брежнев, "наГАВНОгусовременем".
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15.11.2020 19:27 Відповісти
допускается ввод расеянских миротворцев на Донбасс..., только в перёд ногами, и только в виде груза 200, для удобрения нашей земли.
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15.11.2020 19:28 Відповісти
З яких пір цей покидьок почав називати російських окупантів миротворцями. Скоро цей посібник російських окупантів буде називати визволітєлямі... Цього недоумка треба судити за зраду.
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15.11.2020 19:33 Відповісти
)))
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15.11.2020 19:36 Відповісти
Не свисти. Арестович никогда не называл кацапов миротворцами и небыл пособников окупантов. Ето ты медвечуковская гнида делаешь вбросы чтобы поменять проукраинских членов ТКГ на открытых предателей.
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15.11.2020 20:10 Відповісти
цікавий фрукт цей Арестович, видно " із зазеркалья ", Це український народ схильний неправильно впливати на Зе ?. Це українцям бачиться завжди зрада? Ще один бубонос в "команді" Єрмака та Колі Котлети. Глобальні політики, опозорились в Америці, втрутились у вибори, опублікували і коментували розмови президентів. Сталіну таке могло приснитись у виді кошмару. Ну який д.....б буде вести перемовини з Зе за відсутності свідків, чи буде взагалі їх вести, коли є підозра, що спотворять і опублікують. Навіть преска Путіна і той сказав, що це ініціатива ЗЕ. Хлопці, Америка заходить в процес, затягуйте ремені на штанах, Вам потрібно вибачитись перед Америкою, бо президента Америка ніхто не принижував крім Вас. А призвіще чергового коментатора викликає цілком правомірні асоціації з майбутнім його шефа" якщо не втече. А Юрась два роки позорив посла, офіційну особа Америки в Україні. ЇЇ нагородили медаллю конгресу за мужність в протистоянні з "генпянью". Щасти Вам на американському континенті.
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15.11.2020 19:34 Відповісти
Так обсудите.Вы же допускаете выборы в марте,амнистию боевикам,восстановление Донбасса. Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 3985
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15.11.2020 19:37 Відповісти
так этой фразой он и приступил к обсуждению и призвал обсуждать этот вопрос.

что сейчас и делается как минимум на этой странице.
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15.11.2020 22:11 Відповісти
россияне могут официально присутствовать на Донбассе только в одном случае- в качестве удобрения.
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15.11.2020 20:07 Відповісти
Слова -словами ,а нарисуй свой план действий перевода ,,миротворцев" на удобрение.Не забывай ,они тоже учатся у турков и их дроны тоже будут нас атаковать.Вся концепция теперешней войны пересмотрена в сторону разнообразных дронов и ковровых бомбардировок.Они плюют на,,озабоченность" всех и вся,как это делает Лука Кровавый
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15.11.2020 20:39 Відповісти
У нас было 7 лет чтобы подготовиться к войне беспилотниками и дронами. При етом мы с Рашкой приблизительно в равных условиях потому что находимся на одном и той же ступеньке по производству дронов. Понятное дело что в танковых битвахах мы даже близко не можем тягаться с Рашкой так как у нас и танков почти нету. А вот наращивание ракетного вооружения разных видов в том числе переносных комплексов полностью нивелюрует росийскую броневую мощь. Но самое главное у украинцев должен быть стимул и желание оборонять нашу землю, которые начал уничтожать Парашенко а Зеленский добивает остатки нашего патриотизма.
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15.11.2020 20:48 Відповісти
Соєві тролі завжди бурчать...те не то,це не так...
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15.11.2020 20:07 Відповісти
С 2014 года ввела сРашка "миротворцев". Видал я их под Песками.
К слову, очень скорбят по ним
https://m.vk.com/memorial_dnr
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15.11.2020 20:25 Відповісти
У.ки кацапские косящие под миротворцев уже там с 2014 года. Зачем обсуждать ахинею?
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15.11.2020 20:59 Відповісти
.
Арестович всьо. Виносьте. І занесіть нового "військового експерта".
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Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 6883
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15.11.2020 21:02 Відповісти
Я бы на месте шарика начал волноваться-Алексей явно пытается топтаться на его поле поклонников полудебилов-полукацапов.
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15.11.2020 21:16 Відповісти
Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 3336 Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 6651
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15.11.2020 21:19 Відповісти
согласие на рашистских "миротворцев" в Украине - это согласие на дальнейшую добровольную оккупацию Украины рашистом
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15.11.2020 21:26 Відповісти
почему у росии получается северная корея,а у американцев южная?почему самая отсталая провинция царской росии-удел убогого чухонца-получив свободу от империи стповится самой обеспеченной страной европы финляндией.а окупированая сталиным убогая карелия,самой депресивной Левиафанией?
никогда не думали об этом?а почему росия самое убогое существо куда бы оно не приходило,а америка наоборот, цветет куда бы не пришла
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15.11.2020 21:45 Відповісти
Давно пора ввести на Донбасс украинских миротворцев.
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15.11.2020 22:46 Відповісти
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