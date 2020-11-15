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Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду

Триває робота з виконання спільної заяви, підписаної президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним 10 листопада.

Про це 15 листопада на брифінгу заявив помічник президента Азербайджанської Республіки, завідувач відділу з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Хікмет Гаджиєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на АПА.

Він зазначив, що, згідно із заявою, ЗС Вірменії мали покинути територію Кельбаджарського району до 15 листопада.

"Вчора відбулися обговорення президентів Азербайджану та Росії. Було звернення вірменської сторони до Азербайджану з допомогою Росії. Вірменська сторона попросила продовжити цей термін до 25 листопада. Погодні умови погіршуються, є тільки одна дорога в цьому напрямку - дорога у Варденіс, а пропускна здатність дороги низька. Азербайджан дав згоду на виведення  цивільного населення з Кельбаджару до 25 листопада. Зобов'язання залишаються чинними, спеціальну заяву про продовження терміну не підписано", - зазначив він.

Дивіться також: Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада. ВIДЕО

Вірменії продовжили до 25 листопада час для звільнення Кельбаджарського району.

"Згідно зі спільною заявою, підписаною 10 листопада президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, до 15 листопада мають звільнити Кельбаджарський район, до 20 листопада - Агдамський, до 1 грудня - Лачинський район", - цитує АПА помічника президента Алієва.

За його словами, на прохання вірменської сторони дано ще 10 днів для того, щоб вони покинули Кельбаджар: "Угода про виведення вірменських збройних сил з Агдаму і Лачину залишається чинною".

Дивіться також: Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+41
Это говорит о том, что Азербайджанцы нормальные люди. А вот кремляди если тебе клянутся, что всё по честному - жди беды !
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15.11.2020 19:07
+26
А вот и зря. Они когда вас гнали, тоже были такими "добренькимим"
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15.11.2020 19:05
+22
деревьев оказалось много не успевают все спилить
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15.11.2020 19:18
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мы сейчас, если сравнивать с Карабахским конфликтом, в аналоге 2000-го для азеров
тогда Гейдар, папа нынешнего Ильхама, предлагал армянам очень хорошие условия окончательногои мира... армяне их не приняли
ну вот, у них - Гейдар, у нас - Зеленский... и русские предложения Зе тоже не примут
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15.11.2020 20:28 Відповісти
Вопрос "стрелять хоть из чего-либо" был актуален весной 14-го.Потом некто,согласно канонической версии, "создал армию с нуля".Логичный вопрос:Почему Азербайджан(Алиев),который хотел победить,понапокупал эффективное вооружение в виде современных атакующих(дорогих) беспилотников,а мы нет?Чем мы занимались?
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15.11.2020 19:59 Відповісти
чем мы занимались? примерно тем же, что и ары после 1994-го
по дешевке прикупили военное совковое барахло, корчили из себе непереможных, а на деле - яростно играли во внутреннюю политику, забив на внешнюю
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15.11.2020 20:14 Відповісти
боригы как раз и накупили Байрактаров, в виде современных атакующих дронов,если ты не курсе, населенные пункты отжимали, а не отступали.Ну и где те дроны?Новых много закупили? Чем мы занимались? Да Алиева переизбирали , да не переизбрали.А теперь ты требуешь как с Алиева. Вопрос стрелять хоть из чего нибудь сейчас стоит острее чем в 14 году, потому что тогда пакого потока наших раненных и убитых не было
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15.11.2020 20:46 Відповісти
"Чем мы занимались?" А дороги, М04 например , и мосты с Донбасса вглубь страны строили на деньги Ковидного фонда, откаты это ж святое , свинарчуки тужат и плачут- 35 миллиардов им не снились никогда, жалкие нещасные железяки продавали для всу,а что то всу, оно без денег скоро останется, там копейки заработать можно и гемморой
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15.11.2020 20:54 Відповісти
Ещё и ДНК армянское пересмотреть не помешает.. и окажется что это подвид касапа обычного - тоесть недееспособного..
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15.11.2020 19:43 Відповісти
все идет так, как хочет Алиев
и самое главное - армяне сами уезжают из Карабаха, их не нужно геноцидить
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15.11.2020 19:54 Відповісти
И Степанакерт, как всё же и при Совке на 90% армянский город, остался армянам. Алиева вообще сложно будет упрекнуть в чём-то на уровне ООН.
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15.11.2020 20:08 Відповісти
да, Алиева ни в чем не упрекнешь

при этом:
1. у Карабаха нет никакого статуса автономии... и не будет (Алиев четко на эту тему высказался)
2. армяне сами уезжают из Карабаха... САМИ! и не нужно никакого геноцида, который непременно случился бы. если бы до армянского мирняка добрались бы азерские солдаты
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15.11.2020 20:11 Відповісти
мамкины сратеги здесь в комментариях просто поражают
мозги в их бестолковках и не водились никогда
"алиев испугался! алиев запустил русских!" и прочая чепуха

хоть подумали бы
допустим, азеры продолжили бы наступление
у ар еще оставались мощнейшие УРы - под Агдамом, Мартуни, Лачином, на севере (там вообще один сплошной УР)
ну, допустм, азеры, уложив в землю к нынешним 2-3 тысячам еще тысяч 20-30, их бы взяли, допустим
и допустим, азеры выдержали бы нарастающее международное давление (от лягушатников и кацапов до амеров), допустим
но тут мы приходим к самому главному
вот приходят азеры в горы, а там арский мирняк сидит
это ж не равнинный карабах с руинами азерских городов
так вот, этот мирняк начали бы резать
в общем - был бы геноцид
а это такой зашквар, что... не, Алиева в Гаагу не потащили бы, но это то, от чего не отмыться столетиями
плюс после такого ары в Армении стали бы дыбки и дулю Алиеву показали бы, а не коридор в Нахичевань
а сделав так, как он сделал, Алиев получает все нужное ему с минимальными потерями
ары сами убегают и Карабаха
коридор в Нахичевань будет
ну а кацапы через 5 лет уберутся... куда ж они денутся? и ничего азерам с турками на их земле они не сделают
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15.11.2020 20:09 Відповісти
Майже все так, окрім одного - з якого бодуна ти вирішив що арам вчинили б геноцид? Особливо, що попереднього разу таки вчинили у 1915 році (більше 100 років тому) на територіях, контрольованих владою Османської імперії (турками тобто).
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15.11.2020 20:35 Відповісти
с такого, что это Кавказ, а ненависть между арами и азерами огромна
ты тупо не в теме
например, ты не в курсе, что делали ары и азеры в 1989 - 1994... а с того времени список претензий взаимных только вырос
собственно, только за Ходжалы азеры резали бы ар без всякой пощады, это 100%
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15.11.2020 21:09 Відповісти
був би в темі, не питав би - невже не ясно?
что делали ары и азеры в 1989 - 1994 такого, що тягне на геноцид?

Моя рідня, он, з Термезу тікала. (казахи дали добу) і ніхто про геноцид не згадував, а різали там неказахів неслабо.
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15.11.2020 21:43 Відповісти
что делали? ну, например
Ходжалы:
https://nemihail.livejournal.com/798113.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F

https://www.youtube.com/watch?v=aQ4DUr5AdUg

Сумгаит:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC

и еще десятки случаев подобного

а в этом случае азерские солдаты были бы еще и на взводе от обстрелов армян ракетами мирных кварталов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8
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15.11.2020 23:36 Відповісти
Вірмени за підтримклю москалів і чудили. В азерів нерви не залізні.
А ти солдат СРСР пригадай у 1942-45-му. все те саме. Чи думаєш ми (українці) квітами сепарів проваджати будемо з Донбасу чи москалів з Криму?
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16.11.2020 00:32 Відповісти
я думаю, что наши возьмут плату с кацапов
за все, что они сделали
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16.11.2020 00:40 Відповісти
вот только что наткнулся... подобное уже видел
вот скажи, как бы ты реагировал, если бы ты пришел на землю твоих отцов, с которой вас изнали и увидел бы такое?
https://twitter.com/newkc14/status/1328079659108589569
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15.11.2020 23:56 Відповісти
але ж не ріжуть... Не встигли набратись "доброти " від "старшого брата" ?
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15.11.2020 22:25 Відповісти
не режут просто потому, что не успели добраться до армянских деревень и городов
бои проходили в местности с 30 лет назад брошенными азербайджанскими городками и селами
единственный город с реальным армянским населением, в котором шли бои - Гадрут
но там было 3-4 тыс. ар, они легко сбежали за 3 недели боев в окрестностях
еще как бы была ШушА, но... она и до войны была практически на 100% азерским городомв, ары ее потом так и не обжили
были там казармы арского ополчения + члены их семей жили в домах центре
и это все
вот если бы азеры вошли в степанакерт или мартуни... ооо, вот там бы началось
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15.11.2020 23:44 Відповісти
вот если бы азеры вошли в степанакерт или мартуни... ооо, вот там бы началось
Если бы да кабы .... А если бы не началось?
Це як москалі в Крим не вдерлися, то там були б солдати НАТО? Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 1443 В тім що щас коїться в Криму, коли вдерлися москалі?
До речі тебе не було в казахстані в 90-х, а моя рідня була. Ледь встигла виїхати до варфоломеєвої ночі.
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16.11.2020 00:27 Відповісти
А если бы не началось?

Читаю вот тебя и удивляюсь твоему инфантилизму... И ты ведь в этом среди украинцев не одинок - вот в чем тоска-печаль!
А если у тебя во рту грибы вырастут? Будет всерьез обсуждать такую идиотическую фантазию?
Серьезные люди типа Алиева не дебилизм комментируют, а меры принимают, чтобы не попасть под категорию "военные преступления".

На этом - все, давай до свидания.
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16.11.2020 00:45 Відповісти
От, от Серьезные люди типа Алиева чтобы не попасть под категорию "военные преступления", не будуть дебілізмом страждати штибу "а нумо всіх вірмен то повиріжемо, загеноцидимо їх".

На этом - все, давай до свидания.
Краще прощавай.
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16.11.2020 01:02 Відповісти
ты не умеешь читать, что "до свидания"
где уж тебе осознать написаное выше, что в этом межэтническом конфликте для правительства в Баку нет другого варианта, кроме очистки азербайджанской и земли от армян? собственно, и для армян в 1994-м иного варианта, кроме геноцида азербайджанцев в Карабахе, не было
а все потому, что ты - инфантильный невежественный дурачок, воображающий о себе невесть что
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16.11.2020 08:05 Відповісти
В тебе словесна нежить, москалику, чи робити нічого?
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16.11.2020 08:16 Відповісти
да, собственно, не только в 1989 - 1994
там взаимные геноцидные практики в полный рост были еще в 1918 - 1920-х
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15.11.2020 21:11 Відповісти
Алиев получает все нужное ему с минимальными потерями

І ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНОМУ ! )
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15.11.2020 22:26 Відповісти
Какая боль, какая боль, Турция - Россияшка 3:2 Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 8647
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15.11.2020 20:57 Відповісти
Та та там вже мабуть10 : 0, бо Турєцкій поток заглух теж
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15.11.2020 21:27 Відповісти
Можно спросить, а КПВВ там не собираються строить, ну хотя бы на 5 лет?
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15.11.2020 21:15 Відповісти
Збираються, в одну сторону. Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 358
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16.11.2020 01:03 Відповісти
Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 9735
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15.11.2020 21:25 Відповісти
Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 2720
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15.11.2020 21:29 Відповісти
Армяне прихватили с собой даже электрические столбы.
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15.11.2020 21:30 Відповісти
Тоталитарный Алиев, мать его! Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 4628
Демократические армяно-кацапы расстреляли бы колонну беженцев! Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 3224
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15.11.2020 21:48 Відповісти
Армения это великий Джигарханян, а Азербайджан это бездарный Бюль-Бюль оглы. Все просто...
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15.11.2020 22:09 Відповісти
Маслим Магомаев - тоже бездарность? На вкус и цвет, как говорится...
И вообще, давайте без расизма (оголтелого).
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15.11.2020 22:21 Відповісти
Муслим Магомаев,Параджанов....
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15.11.2020 22:23 Відповісти
Саркис Овсепи Параджанян наверно...
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15.11.2020 22:26 Відповісти
з Параджановим я погарячкував )))


Сергій Йосипович Параджанов (Сергей Параджанов)

Сергій Йосипович Параджанов - український та вірменський кінорежисер. Один із представників хвилі «українського поетичного кіно». Вікіпедія
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15.11.2020 22:28 Відповісти
Иранский азербайджанец Хоссейн Реза-заде - самый сильный человек в мире (достижения занесены в книгу рекордов Гиннеса). На олимпийских играх 2004 в Афинах превзошел свой рекорд и поднял 263,5 кг. Двукратный чемпион олимпийских игр (Сидней-2000, Афины-2004). Чемпион мира по тяжелой атлетике 2002-2006 гг. в весе +105 кг. (ИРИ)

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15.11.2020 22:34 Відповісти
Конечно, Муслим. Промахнулся на клаве.
Еще можно вспомнить Каспарова - родом из Баку..
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15.11.2020 22:34 Відповісти
тОМУ Я ЗА ТЕ ,ЩО ГЕНІЇВ ВАРТО ВВАЖАТИ позанаціональними.
і ВОНИ НІКОЛИ НЕ СТРАЖДАЮТЬ НАЦизмом і расАСИЗМОМ...
ВОНИ НЕ МАЮТЬ НА ЦЕ ЧАСУ..
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15.11.2020 22:39 Відповісти
Генії не мають на расизм часу, а простий работяга має? І взагалі, ви пропонуєте сортувати людей?
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15.11.2020 23:01 Відповісти
це тупо.. відзначати Геніїїв за національністю....
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15.11.2020 22:24 Відповісти
зря, друзяки москалей не понимают человечности!
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15.11.2020 22:10 Відповісти
Погодні умови погіршуються, є тільки одна дорога в цьому напрямку - дорога у Варденіс, а пропускна здатність дороги низька. Азербайджан дав згоду на виведення цивільного населення з Кельбаджару до 25 листопада.

вІРМЕНИ НЕ ВСТИГАЮТЬ ВИВЕЗТИ СКЛОПАКЕТИ З ВІКОН,ЕЛЕКТРИЧНІ СТОВПИ ТА,ЗВИЧАЙНО,УНІТАЗИ...
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15.11.2020 22:36 Відповісти
пускай прут
азерам потом проще будет построить дома с нуля
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15.11.2020 23:49 Відповісти
В 1993 г. армянские террористы 10 часов дали мирным гражданам Азербайджана, сейчас сами умаляют . На этом видео армянские террористы на азербайджанском языке сообщают о 10 часов времени, что бы мирное азербайджанское население покинуло Кельбаджарский район. https://www.youtube.com/watch?v=-TKqlAYIwwI

Кто и как пригласил террористов из Сирии в Карабах! "РИА Новости" признание Багдасарова! https://www.youtube.com/watch?v=LMF9kGB64_g&t=249s
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16.11.2020 00:51 Відповісти
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным

-- ключевые слова: с ******.
А как колбасились за взаимную Независимось -- аж до посинения...

Одна польза -- Турция свои дроники обкатала на лохах... -- другим наука!
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16.11.2020 01:49 Відповісти
Спосибо УКРАИНА и прости НАС Азербайджанцов .надеюс Меня понемают УКРАИНЦЫ.
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16.11.2020 03:29 Відповісти
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