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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же

Харківська міська територіальна виборча комісія на виконання рішення апеляційного суду підписала новий протокол за результатами виборів до Харківської міської ради.

Цю інформацію "Суспільному" 15 листопада підтвердила голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова, передає Цензор.НЕТ.

Протокол комісії у документах ТВК на сайті міськради поки не опубліковано, зазначає видання..

Список обраних депутатів, як пояснювали в ТВК, не зміниться. Залишилося питання, чи будуть вже зареєстрованих депутатів новообраної ради реєструвати заново.

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Нагадаємо, 13 листопада Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії від 5 листопада про визнання обраними 84 депутатів Харківської міської ради. Суд встановив, що міська ТВК прийняла рішення без урахування рішень судів, де розглядалися справи, пов'язані з виборами в районах міста.

З ТВК судився кандидат від партії "Слуга народу" Олексій Вац. Крім визнання протиправним та скасування протоколу ТВК, він також наполягав на призначенні повторних виборів, однак суд у цьому йому відмовив.
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Топ коментарі
+8
все теркомиссии (и их доп/составы, на случай смерти, болезни, СБУ, и тд.), все Гепины на 100%.. все выборы в Харькове это фикция и игра наперстков..
при чем, схема организованная Гепой, стала самоорганизованной, и получила самостоятельную жизнь..
теперь этот механизм подделки результатов выборов будет жить самостоятельной жизнью и плодить новую коррупцию..
Теризбиркомы стали как и суды, работать сами на себя..
Если мы их не уничтожим, они уничтожат нас!
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15.11.2020 19:37
+7
Гепавские карусели круче американских горок !
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15.11.2020 19:30
+4
Мендельнулись в очередной раз. Слава зеленым яйцам Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же - Цензор.НЕТ 7946
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15.11.2020 19:33
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Гепавские карусели круче американских горок !
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15.11.2020 19:30 Відповісти
Мендельнулись в очередной раз. Слава зеленым яйцам Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же - Цензор.НЕТ 7946
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15.11.2020 19:33 Відповісти
все теркомиссии (и их доп/составы, на случай смерти, болезни, СБУ, и тд.), все Гепины на 100%.. все выборы в Харькове это фикция и игра наперстков..
при чем, схема организованная Гепой, стала самоорганизованной, и получила самостоятельную жизнь..
теперь этот механизм подделки результатов выборов будет жить самостоятельной жизнью и плодить новую коррупцию..
Теризбиркомы стали как и суды, работать сами на себя..
Если мы их не уничтожим, они уничтожат нас!
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15.11.2020 19:37 Відповісти
Что самое скотское, так то что двухколёсный ещё со времени секретарём горсовета выстроил схему распила бюджета города с совками что там лет 35 как сидят. Две там бабушки за 70, одна по финансам, другая длинная и седой, плюс подросшая шваль. На этих выборах 9 депутатов выбраных в гор и облсовет детки тех же, что там же и давно. И мальчик Родион что от первого брака 23 лет. И для стёба. Но не в Харькове. Но так же. В Краматорске в горсовет выбрали паренька в 19 лет. Мамка протолкала. Натахой зовут, а фамилия у неё *царская*---по нашему а не как в Европе где короли. Скорее всего и по другим местам такое. Это общество не готово ни к чему. Так вроде нельзя говорить на всех---но то что происходит---происходит.
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16.11.2020 00:43 Відповісти
Кого то помножат на 0.
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15.11.2020 19:39 Відповісти
Жаба та гадюка.
Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же - Цензор.НЕТ 1376
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15.11.2020 19:52 Відповісти
Гитлер в первую очередь уничтожал оппозицию и евреев. Медведчук, разумется, не еврей, но почему тогда не на нарах в концлагере этот "оппозиционер" Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же - Цензор.НЕТ 5052
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15.11.2020 20:04 Відповісти
💰 Х.йла наверно мешают свершится правосудию !
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15.11.2020 20:10 Відповісти
Какая мразь Мертведчука с дурки выпустила ???
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15.11.2020 20:08 Відповісти
Прошу прощенья за мой французский, но он,падла, ещё за Стуса должен ответить.
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15.11.2020 20:52 Відповісти
Обана,ещё в одного "синдром Пуйла" и не удивительно - кумовья!
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15.11.2020 20:47 Відповісти
Как-то уже Пох стало после 20 мая 2019 года наследников московского шута Балакирева при Петре-1.
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15.11.2020 19:56 Відповісти
Виктор Стеценко 216e0192 - та эту гниду Медведчука завалят как не завтра, то через неделю. 100 процентов.
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15.11.2020 19:56 Відповісти
Вспливе або знову воскресять.
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15.11.2020 20:10 Відповісти
а если б на их месте был дональдушка
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15.11.2020 20:21 Відповісти
 
 