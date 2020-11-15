Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє. ТАБЛИЦЯ
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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив остаточні результати екзитполу на повторних виборах мера Одеси станом на 20:00.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМІС, респондентам пропонувалося анонімно відповісти на запитання, за якого кандидата на посаду одеського міського голови вони щойно проголосували.
Опитування показало такий результат: Микола Скорик набрав 40,9% голосів, Геннадій Труханов - 56,7%. Зіпсували бюлетені 2,3% опитаних.
Також соціологи цікавилися, хто має більше шансів на перемогу. Тут на користь Труханова висловилися понад 65% опитаних.
Уточнюється, що генеральна сукупність екзитполу - виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території Одеси (крім спеціальних дільниць - лікарень, в'язниць, військових частин тощо). Вибірка репрезентативна для міста загалом. Станом на 20:00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65,9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.
Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине нет партии «войны» и партии «мира». Это фейк придуманный на Лубянке. В Украине есть партия сопротивления российскому православному агрессору и прокремлевская еврейская партия капитуляции. https://www.youtube.com/watch?v=PvCvBe_syUA&vl=ru
Адеситы- одесситы, атрицаете-отрицаете, порохобосы-порохоботы. Садись два.
Совпадение? Не думаю!
не знаючи навіть ,що Скорик не композитор ,а відомий прихильник"Одесской народной республики"...
Ніякого співчуття Зе за його ідіотську політику щодо Генпрокурорів......!
спочатку тримати Людину Порошенко Рябошапку,а потім трійєчницю Вєнєдіктову ?
а ось губернатора одещини часів Порошенко добре знаєм...
"Велике Ні...уя" МІхо.
Головне -щоб ресторан був елітний....)))
це взагалі-то в Конституцї ,пане з таким чудовим щироукраїнським іменем Дамір ! ))))
Тут подробно https://youtu.be/OhFb-TN3lWY
Так,шо тут х.. редьки не слаще.
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Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.".
У його суперника - Володимира Мельниченка - 36,8%.
чому Свободівець перемагає не у Львові... ?
все просто...
У Львові за Свободою досі "шлейф негативу"...
За постмайданний період....
Коли Юлєчка подарувала "Свободі" "три дні на розграбування" Галичини
Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик заявил, что данные экзитполов свидетельствуют о его победе во втором туре выборов мэра Одессы.
вот ахмет, колом, гепа с допой, янык и т.д. тоже крепчайшие хоз.
Час кращий лікар, і в цьому випадку.
А поки що, Україна Марусі Звіробій, бореться з Хохляндією Снєжани Мухарської.
Боже поможи Україні.
Для подтверждения информации Оксюта выложил свой запрос российскому МВД насчет наличия у мэра Одессы паспорта РФ. Ответ, который он получил от российских чиновников, Оксюта также обнародовал. В нем сказано, что Труханов и до сих пор остается гражданином РФ. (ФОто) ссылка -
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/14/novost/obshhestvo/truxanov-vse-eshhe-imeet-rossijskoe-grazhdanstvo-advokat
Шоколадные медали,
Силу власти вертикали
Любит наш народ
Любит наш народ, всякое говно...
https://youtu.be/vNJ1Ks4XF8E
Ну, победил труханов, что теперь радоваться?
Бедная Одесса - вот, что можно сказать. Ещё годы бездорожья и застоя впереди