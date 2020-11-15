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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє. ТАБЛИЦЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив остаточні результати екзитполу на повторних виборах мера Одеси станом на 20:00.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМІС, респондентам пропонувалося анонімно відповісти на запитання, за якого кандидата на посаду одеського міського голови вони щойно проголосували.

Опитування показало такий результат: Микола Скорик набрав 40,9% голосів, Геннадій Труханов - 56,7%. Зіпсували бюлетені 2,3% опитаних.

Також соціологи цікавилися, хто має більше шансів на перемогу. Тут на користь Труханова висловилися понад 65% опитаних.

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Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє 01

Уточнюється, що генеральна сукупність екзитполу - виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території Одеси (крім спеціальних дільниць - лікарень, в'язниць, військових частин тощо). Вибірка репрезентативна для міста загалом. Станом на 20:00 опитано 2126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 65,9%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.

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Топ коментарі
+30
Явка минимальная, задействован админ ресурс, из двух зол, между бандитом - Трухановым и коллаборантом - Скориком, выбрали Труханова, что в нынешней ситуации - наверное лучше, очень жаль что Одесса стала перед таким выбором.
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15.11.2020 20:52
+27
правильно... между бандитом и колобарантом, мудрый нарИд Одессы решил, что бандюга и казнокрад лучше... а других кандидатов Одесса не имеет....
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15.11.2020 20:53
+26
Краще введення прямого Президентського правління в Одеській області та створення військово-цивільних адміністрацій, бо Труханов та Скорик абсолютно ідентичні бандити та проросійські агенти!
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15.11.2020 20:55
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Может ты и прав, но я рассуждаю с позиций формальной логики: были реальные кандидаты в Президенты - Кравчук, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Выбрали всех, кроме Юли и все дружно обосрались. Тут и закрадывается мысль, а может мы ребенка с водой из тазика выплеснули?
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15.11.2020 21:45 Відповісти
Ну тоді я думаю ви цілком задоволені теперішнью Зе владою яка вкрала через УКРавтодор 36 млрд гнн з ковідного фонду. Також вам до вподоби падіння економіки, "відведення" військ на Донбасі та ситуація в медицині.
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15.11.2020 21:37 Відповісти
Украинская делегация в ТКГ по ранжиру должна состоять: Председатель - Александр Турчинов (пастор). 1-й Заместитель Дмитрий Ярош. Помощник Зама - Софочка Федина.
В Украине нет партии «войны» и партии «мира». Это фейк придуманный на Лубянке. В Украине есть партия сопротивления российскому православному агрессору и прокремлевская еврейская партия капитуляции. https://www.youtube.com/watch?v=PvCvBe_syUA&vl=ru
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16.11.2020 10:31 Відповісти
на конкурсе агентов путена победил агент путена
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15.11.2020 21:13 Відповісти
адеситы жмут руку харковчанам ...и что где зебилы ? они так и при порохо голосовали или нет вы это атрицаете ....порохобосы ?
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15.11.2020 21:13 Відповісти
Адеситы - одесситы, атрицаете-отрицаете, порохобосы -порохоботы. Садись два.
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15.11.2020 21:17 Відповісти
куда садиться на пики или на шляпы ?
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15.11.2020 21:19 Відповісти
На бутилку.
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15.11.2020 21:38 Відповісти
Что же ты творишь Порошенко?!
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15.11.2020 21:16 Відповісти
ахахахаха при Порошенке точно не так голосовали а наоборот ? и в Харькове тоже не при Порошенке было ?
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15.11.2020 21:20 Відповісти
При Порошенко не только за Труханова голосовали, но и за Зеленского.
Совпадение? Не думаю!
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15.11.2020 21:25 Відповісти
вы с "цукерг берг" должны двойню вылупить Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 2651
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15.11.2020 22:08 Відповісти
порохообос..ты а ну раскажите кто там при порошенке был мерами Одессы и Харькова ..ну кто в Виннице был мы знаем
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15.11.2020 21:22 Відповісти
То ЗЕбильный скот голосовал за ЗЕкловуна шоб всё было так же как при Порошенко??
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15.11.2020 21:25 Відповісти
я підозрюю що Зебіла, що Труханова обрали одні й ті самі дебіли.
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15.11.2020 21:27 Відповісти
особливо тупі звикли лише пердіти на Цензорі.....
не знаючи навіть ,що Скорик не композитор ,а відомий прихильник"Одесской народной республики"... Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 6987
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15.11.2020 21:31 Відповісти
Так же как ты усиленно пердел на Цензоре как ЗЕкловун посадит Порошенко?
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15.11.2020 21:32 Відповісти
я ніколи подібного не "пердів"... яказав,що якшо Зе не посадить Баригу,то втратить рейтинг... так і сталось.

Ніякого співчуття Зе за його ідіотську політику щодо Генпрокурорів......!
спочатку тримати Людину Порошенко Рябошапку,а потім трійєчницю Вєнєдіктову ? Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 2213
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15.11.2020 23:06 Відповісти
Зе ,наоборот втратыв рейтинг из за своих неуклюжих и смешных попыток посадить сывочолого гетьмана ,а петро от этих криминальных переслидувань только выиграл
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15.11.2020 23:55 Відповісти
Так голосуватись, щоби у другому турі було проросійське лайно проти проросійського лайна, можуть тільки дебіли!
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15.11.2020 21:32 Відповісти
Те, що в Одесі 40% за сепара, а 60% - за відомого на всю Європу корупціонера - нічого хорошого про Одесу не говорить. А ще особливо те, що кращого кандидата аж ніяк не знайшлось. Як і в Харкові. Закономірність? Скоріше мафія, а не всенародна дурість.
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15.11.2020 22:21 Відповісти
так же ж як і Кернеса) але то для зебілів неочевидно. Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 7998
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15.11.2020 21:37 Відповісти
не в пововаженнях президента призначати мерів .

а ось губернатора одещини часів Порошенко добре знаєм...
"Велике Ні...уя" МІхо.
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15.11.2020 21:29 Відповісти
Так МИхо щас самый корешь у ЗЕбилов, там с ними шкуру трёт по полной...даже какую то должность ему дали клоуны
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15.11.2020 21:31 Відповісти
Міхо пох ,з ким "тєрється"...
Головне -щоб ресторан був елітний....)))
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15.11.2020 21:32 Відповісти
Зебилье , вообще с логикой не дружит !
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15.11.2020 21:44 Відповісти
пашка, ты ж давно здесь прославился как слабоумный Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 6767
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15.11.2020 22:10 Відповісти
не в пововаженнях президента призначати мерів .


це взагалі-то в Конституцї ,пане з таким чудовим щироукраїнським іменем Дамір ! ))))
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15.11.2020 23:08 Відповісти
Фантомас хоть под колпаком у СБУ и вообще ему похер, кому служить, а вот за Скориком... точно стоят мертветчуки. Там и Червоненко маячит... А я все думал, ну чего я эту падлу, пистливо-хвастливую, так не люблю? Всплыл, гавнючий "гонщик".
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15.11.2020 21:27 Відповісти
Я не знаю каким дебилом с атрофированным мозгом нужно быть, чтоб вестись на то фуфло, что гонят мертветчуковские...
Тут подробно https://youtu.be/OhFb-TN3lWY
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15.11.2020 21:34 Відповісти
Победило менее смердючее дерьмо.
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15.11.2020 21:30 Відповісти
Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 7611
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15.11.2020 21:33 Відповісти
отличный кондидат в епоху развитого зебилизьма...
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15.11.2020 21:40 Відповісти
Скорика в мусорку вместе с шуфричем
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16.11.2020 00:27 Відповісти
Рюский мир пабеждает при любом раскладе.
Так,шо тут х.. редьки не слаще.
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15.11.2020 21:34 Відповісти
Зато в Днепре Филатов а в Киеве Кличко. Не все еще потеряно.
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15.11.2020 22:26 Відповісти
В Днепре второй тур 22.11.2020 и все еще может измениться. У Филатова достаточно большой негативный рейтинг.
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16.11.2020 12:33 Відповісти
Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 6447
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15.11.2020 21:34 Відповісти
КМИС зашкваренная конторка
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15.11.2020 21:35 Відповісти
Одесити зробили свій вибір.
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15.11.2020 21:37 Відповісти
Ой садили хлопці сосну, а виросла туя. хоч кого би ви обрали, - виберете ... ! Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 2452
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15.11.2020 21:39 Відповісти
Екзит-пол: "Свободівець"Посітко перемагає на виборах мера Кам'янця-Подільського Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 7158
+

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.".
У його суперника - Володимира Мельниченка - 36,8%.
чому Свободівець перемагає не у Львові... ?

все просто...
У Львові за Свободою досі "шлейф негативу"...
За постмайданний період....
Коли Юлєчка подарувала "Свободі" "три дні на розграбування" Галичини
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15.11.2020 21:41 Відповісти
Лишь бы не Саакашвили. Труханов все таки друг Порошенка
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15.11.2020 21:43 Відповісти
Мера Одеси обирає Порошенко?
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16.11.2020 05:51 Відповісти
Скорик заявил, что во втором туре выборов мэра Одессы он одержал победу

Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 4702

Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик заявил, что данные экзитполов свидетельствуют о его победе во втором туре выборов мэра Одессы.
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15.11.2020 21:44 Відповісти
жабка краще гадюки
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15.11.2020 21:46 Відповісти
аплодисменты одесситам, любят бандитскую сепарню.
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15.11.2020 21:47 Відповісти
Одесситы выбрали нормального хозяйственника. А не очередного идиота в вышиванках. Но идиотам не понять.
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16.11.2020 06:16 Відповісти
прекрасно, я всегда понимал, что норм хоз должен начинать (и продолжать) бандюком, быть сепаром и иметь росс паспорт. но остальные идиоты этого не поймут.
вот ахмет, колом, гепа с допой, янык и т.д. тоже крепчайшие хоз.
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16.11.2020 07:40 Відповісти
Краще місцеві бандити і феодали ніж відверті колаборанти і сепари.
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15.11.2020 21:49 Відповісти
Одесса всегда была ватной, поэтому такие кандидаты. Ничего другого в ближайшем времени там и не будет, проукраински настроеного населения max 10-15% все остальное либо лютая вата, либо те котрым все равно
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15.11.2020 21:55 Відповісти
ДонГандон проиграл выборы в Молдове😂
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15.11.2020 21:55 Відповісти
Обоє Рябоє!
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15.11.2020 22:02 Відповісти
Одеса стане українським містом,але лише з плином часу,коли українці з навколишніх сел і містечок,вибираючи життя в мегаполісі, врешті решт кількістю переважать і "українізують" місцеву сепарню.Благо,що поповнення кацапні з "історічєской родіни",як це сталося в Криму,не передбачається,а розмножуватись,як таргани, вони не можуть.
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15.11.2020 22:11 Відповісти
Так.
Час кращий лікар, і в цьому випадку.
А поки що, Україна Марусі Звіробій, бореться з Хохляндією Снєжани Мухарської.
Боже поможи Україні.
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15.11.2020 22:18 Відповісти
Это тот случай ,когда большую дрянь не выбрали. А переизбранному надо сделать выводы ; Орда его самолетила т.к. поддержаный ею выкормыш обещал город на блюдечке. Все бывшие дружки легко предали. Надо искать новую конфигурацию.
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15.11.2020 22:46 Відповісти
Действующий мэр Одессы Труханов все еще имеет действительный паспорт гражданина РФ - адвокат Вадима Оксюта

Для подтверждения информации Оксюта выложил свой запрос российскому МВД насчет наличия у мэра Одессы паспорта РФ. Ответ, который он получил от российских чиновников, Оксюта также обнародовал. В нем сказано, что Труханов и до сих пор остается гражданином РФ. (ФОто) ссылка -

https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/14/novost/obshhestvo/truxanov-vse-eshhe-imeet-rossijskoe-grazhdanstvo-advokat
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15.11.2020 22:56 Відповісти
На носки носить сандали,
Шоколадные медали,

Силу власти вертикали
Любит наш народ
Любит наш народ, всякое говно...
https://youtu.be/vNJ1Ks4XF8E
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15.11.2020 23:00 Відповісти
Цікаво, а Васька ще в опозиції? Бо Шнур вже у владі, продався, опозиціонер сраний.
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16.11.2020 00:26 Відповісти
Политики не проститутки -- у них нет прошлого -- токо будущее! ...*)
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16.11.2020 00:28 Відповісти
ну да при порошенке труханов и кернес не побеждали ниразу ..атрицаете порохоблохи ?
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15.11.2020 23:02 Відповісти
Для самых безнадежно тупых зебилов - мэров городов выбирают избиратели этих городов,а не Порошенко, Зеленский или какой-либо другой президент Украины.
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16.11.2020 07:41 Відповісти
оба дерьмо то ещё
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15.11.2020 23:20 Відповісти
обое рябое.
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15.11.2020 23:34 Відповісти
Два сорта гуано.
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15.11.2020 23:44 Відповісти
А я-то думал, что ну наконец-то Труханов обтрухаеца, ан-нет - ошибся.
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16.11.2020 00:16 Відповісти
Як виявилось, є ще труха у трухівниці. Як вони вже задовбали ці мафіозо та прокацапські повії . Коли вже нормальна проукраїнська людина буде в Одесі, невже наш лугандон ще не все довів малоросам та ваті?
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16.11.2020 00:23 Відповісти
В Одессе надо постороить ещё штук 100 домов профсоюзов и пускать туда выборцев труханова, может тогда придут проевропейские, процивилизационные и антирашистские кандидаты
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16.11.2020 00:25 Відповісти
Голоса скорику (рожевощокий перебіжник з Криму) дадуть тюрми а особливо в Херсоні і Миколаєві рабіновіч(дуже яскрава особа-злочинець і брехун) вже все владнав.
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16.11.2020 05:20 Відповісти
Маршаль Жюков навел шороху в Одессе в 1946 году. После такого шухера много кацапни поселилось в Одессе на ПМЖ. Вот их потомки и голосуют за кандидата "За Ж-ОПУ". Хотя, сам действующий мэр из Сергиев Посада Московской области. С вашим мнением согласен.
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16.11.2020 05:56 Відповісти
нужно придумать как забрать у них порты и таможню
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16.11.2020 06:00 Відповісти
Я не знаю, кто туда ходил вообще. Может, на посёлке Котовского ходили голосовать.
Ну, победил труханов, что теперь радоваться?
Бедная Одесса - вот, что можно сказать. Ещё годы бездорожья и застоя впереди
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16.11.2020 07:44 Відповісти
Одесити вам що "пороблено"???
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16.11.2020 08:46 Відповісти
Конечно Труханов для Одессы зло, но пророссийский гандон Скорик, зло в десятки раз большеее!!
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16.11.2020 13:23 Відповісти
Из двух сортов говна выбрали уже приевшееся.
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16.11.2020 20:52 Відповісти
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