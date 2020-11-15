За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона

У першому турі виборів президента Молдови жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому 15 листопада відбувся другий тур.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, за результатами екзитполу Майя Санду (лідер опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) набирає 55%, а Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) - 45%.

Станом на 21:00, коли закрилися дільниці, явка становила 52,59%.

Дивіться також: У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж