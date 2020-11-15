УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12569 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
14 962 207
вибори (6163) Молдова (1296) Президент (753)

За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона

У першому турі виборів президента Молдови жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому 15 листопада відбувся другий тур.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, за результатами екзитполу Майя Санду (лідер опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) набирає 55%, а Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) - 45%.

Станом на 21:00, коли закрилися дільниці, явка становила 52,59%.

Дивіться також: У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+77
Вітаю Молдову з перемогою над кацапським бидлом.
показати весь коментар
15.11.2020 22:18
+56
Контрацептив пукинский пролетает.. По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 7870
показати весь коментар
15.11.2020 22:18
+52
и турки не сплоховали По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 6918

По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 8610
показати весь коментар
15.11.2020 22:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не ври,-он говорил "москальскi гниди".
показати весь коментар
16.11.2020 11:24 Відповісти
глянь в wiki и не неси хрень, если точно не знаешь: Гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди
показати весь коментар
16.11.2020 11:55 Відповісти
Не может быть,-это он оговорился! А вообще-то это я поправку в Википедию вставил,так что ты мне доверяешь! За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона - Цензор.НЕТ 2276
показати весь коментар
16.11.2020 12:37 Відповісти
неужели козлорылому путенину еще один удар в спину... хорошо было бы... а там и кацапские войска из Приднестровья уйдут...
показати весь коментар
16.11.2020 07:26 Відповісти
совковий маятник хитнувся в бік очікування халяви з Європи. Але це ненадовго. За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона - Цензор.НЕТ 637
показати весь коментар
16.11.2020 08:45 Відповісти
счас кацапы вмешаются.....
показати весь коментар
16.11.2020 12:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 