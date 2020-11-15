14 962 207
За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У першому турі виборів президента Молдови жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому 15 листопада відбувся другий тур.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, за результатами екзитполу Майя Санду (лідер опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) набирає 55%, а Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) - 45%.
Станом на 21:00, коли закрилися дільниці, явка становила 52,59%.
Топ коментарі
+77 злой крот
показати весь коментар15.11.2020 22:18
+56 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.11.2020 22:18
+52 Гыг с Вами
показати весь коментар15.11.2020 22:22
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
DEDALiu
показати весь коментар16.11.2020 11:24 Відповісти Мені подобається 0
Deodar Revolution
показати весь коментар16.11.2020 11:55 Відповісти Мені подобається 0
DEDALiu
показати весь коментар16.11.2020 12:37 Відповісти Мені подобається 0
Glen Miller ec18a69d
показати весь коментар16.11.2020 07:26 Відповісти Мені подобається 0
✘
Tommy Lee
показати весь коментар16.11.2020 08:45 Відповісти Мені подобається 1
Alex Walewski 08494ca1
показати весь коментар16.11.2020 12:20 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...