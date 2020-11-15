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Троє дітей загинуло під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Троє дітей загинуло під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині, - ДСНС

У приватному житловому будинку в селі на Дніпропетровщині 15 листопада виникла пожежа.

"15 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в с. Бикове Криничанського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. О 16:49 пожежу локалізовано на площі 25 кв.м. О 17:17 пожежу ліквідували. На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей (2014 року, 2016 і 2018 років народження)", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.

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15.11.2020 23:36 Відповісти
Ці діти,мали би бути майбутнє України.
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15.11.2020 23:45 Відповісти
Очень жаль детишек, ну почему такое случилось, почему, кто в этом виноват?
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16.11.2020 00:01 Відповісти
Дети погибли потому что были без присмотра. "Мать" под суд.
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16.11.2020 00:55 Відповісти
Как так можно? Это ж самые беззащитные. 6, 4 и 2 года.
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16.11.2020 07:04 Відповісти
 
 