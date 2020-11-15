Троє дітей загинуло під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині, - ДСНС
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У приватному житловому будинку в селі на Дніпропетровщині 15 листопада виникла пожежа.
"15 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в с. Бикове Криничанського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. О 16:49 пожежу локалізовано на площі 25 кв.м. О 17:17 пожежу ліквідували. На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей (2014 року, 2016 і 2018 років народження)", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.
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