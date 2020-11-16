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Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група

11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Адвокатської дорадчої групи.

"Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській. Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні за цим епізодом. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану. Висловлюємо співчуття і підтримку близьким, друзям, колегам", - йдеться в повідомленні.

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Слідчий у справах Майдану Єна помер від коронавірусу, - Адвокатська дорадча група 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Міністра МОЗ Степанова звільняють, рішення в ОП вже прийняте, голоси депутатів для його зняття вже є, через це Степанов сімулірує хворобу на коронавірус, щоб не вигнали! Знімати Степанова потрібно було відразу після призначення, на другий день, а краще взагалі його не призначати! Потрібно повернути Супрун на посаду міністра МОЗ, вона сьогодні найбільш адекватна кандидатура - має успішний досвід роботи міністром, має наукову ступень в медицині в найкращому медичному університеті світу і має практичні медичні знання як практикуючий лікар для боротьби з епідемією на рівні міністра МОЗ!
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16.11.2020 00:49
+10
Царство небесное. Но, все уже потеряли надежду на результат
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16.11.2020 00:49
+10
Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать, нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим.
И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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16.11.2020 00:53
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Царство небесное. Но, все уже потеряли надежду на результат
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16.11.2020 00:49 Відповісти
Міністра МОЗ Степанова звільняють, рішення в ОП вже прийняте, голоси депутатів для його зняття вже є, через це Степанов сімулірує хворобу на коронавірус, щоб не вигнали! Знімати Степанова потрібно було відразу після призначення, на другий день, а краще взагалі його не призначати! Потрібно повернути Супрун на посаду міністра МОЗ, вона сьогодні найбільш адекватна кандидатура - має успішний досвід роботи міністром, має наукову ступень в медицині в найкращому медичному університеті світу і має практичні медичні знання як практикуючий лікар для боротьби з епідемією на рівні міністра МОЗ!
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16.11.2020 00:49 Відповісти
Никогда не думал что Игорьку-всезнающему плюс поставлю!
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16.11.2020 10:16 Відповісти
Спрва умерло Дело, потом следователь... -- после непродолжительной гражданской панихиды, толпа адвокатов спокойно разошлась...
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16.11.2020 00:50 Відповісти
Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать, нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим.
И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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16.11.2020 00:53 Відповісти
Эпидемия бьет по коллективам это и есть тест в натуре. И где она эта эпидемия в армии,тюрмах, магазинах. барах. ресторанах,школах, вузах которые хотят закрыть, чтоб скрыть несостоятельность коронобесия за ширмой карантина-локдауна. Зачем? Вопрос риторический.
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16.11.2020 05:38 Відповісти
Эта буря идет по всему миру . И в развитых странах и в бедных. То есть наилучшая модель - это Китай? Закрыться, изилировать и строжайшая дисциплина и самодисциплина. Ну и как по поводу самодисциплины у нас? А то все время власть виновата, но скучно же ж....
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16.11.2020 11:32 Відповісти
Навряд чи покійний намагався якісно дорозслідувати вбивства Небесної Сотні після зміни команди на Банковій; а, скоріше, на Різницькій...
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16.11.2020 01:02 Відповісти
А я уже думал от старости...
Шесть лет в никуда
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16.11.2020 01:03 Відповісти
Да ты б за два дня расследовал! Литовцы 30 лет штурм телевышки расследовали, такие объемные дела во всём мире годами расследуют!
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16.11.2020 10:18 Відповісти
мы конечно все сочувствуем, но у нас Кернес, Зеленский, Ермак, попы УПЦ МП и прочая тварь никак не умрет.. так что звыняйте..
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16.11.2020 01:10 Відповісти
Скоріше за все ця влада і розслідування поховають разом зі слідчим.
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16.11.2020 01:43 Відповісти
Теоретически милларды ушли в никуда, результат ноль
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16.11.2020 01:58 Відповісти
Я конечно соболезную. Но дела Майдана это те расследования, которые до суда никогда не дойдут.
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16.11.2020 06:13 Відповісти
Вскрытие проводилось, или снова причина смерти установлена на глазок?
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16.11.2020 06:59 Відповісти
 
 