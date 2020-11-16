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Прем'єр Великої Британії Джонсон йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Великої Британії Джонсон йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде на самоізоляцію, оскільки з'ясувалося, що він контактував із зараженим коронавірусом членом британського парламенту.

Про це повідомили на Даунінг-стріт, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр відповідно до чинних правил самоізолюється. Він продовжить роботу в своїй резиденції. Зокрема, він буде курирувати ініціативи уряду з боротьби з коронавірусом", - цитують британські ЗМІ слова представника прем'єра.

"Прем'єр-міністр почувається добре, симптомів COVID-19 у нього немає", - додав він.

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У четвер Джонсон провів 35-хвилинну зустріч з групою парламентаріїв від Консервативної партії. Пізніше стало відомо, що у одного з учасників зустрічі виявили коронавірус.

Британські ЗМІ зазначають, що самоізоляція прем'єра відбудеться в непростий період, бо Джонсону якраз потрібно вирішити низку важливих для країни питань. Зокрема, настає ключовий момент у переговорах з ЄС з приводу взаємин Лондона і Брюсселя після Brexit.

Нагадаємо, Борис Джонсон у березні 2020 року перехворів на COVID-19. Спочатку він лікувався вдома, але висока температура трималася довго і його госпіталізували. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений у звичайну палату.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Евросоюз кажется решил Начхать на ВОЗ и заниматься самими вопросами здравоохранения .

Бо это сборище геберуйсов ВОЗ не способно обезопасить мир.
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16.11.2020 01:07
+3
У Зели антитело неисстребимое -- Порох!
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16.11.2020 01:11
+2
Австрия готовится провести всеобщее тестирование за счёт бюджета по типу Словакии
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16.11.2020 01:15
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Дело идёт к Всемирному Вече! -- ...весь мир панов и угнетателей впал в самоизоляцию...
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16.11.2020 01:00 Відповісти
Хм... а у нього то антитіл немає вже, напевне. Може стати першою у світі публічною особою з повторним інфікуванням
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16.11.2020 01:03 Відповісти
Премьер Великобритании Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19 - Цензор.НЕТ 3736
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16.11.2020 01:04 Відповісти
😂
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16.11.2020 01:05 Відповісти
Евросоюз кажется решил Начхать на ВОЗ и заниматься самими вопросами здравоохранения .

Бо это сборище геберуйсов ВОЗ не способно обезопасить мир.
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16.11.2020 01:07 Відповісти
Борюсік! Ти прав! Вчасно пішов на самоізоляцію. Бо наші довбоЗЕби йдуть тоді, коли вже почали хворіти та всіх перезаражали навколо себе.
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16.11.2020 01:07 Відповісти
У Зели антитело неисстребимое -- Порох!
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16.11.2020 01:11 Відповісти
Австрия готовится провести всеобщее тестирование за счёт бюджета по типу Словакии
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16.11.2020 01:15 Відповісти
Бред какой-то, а что ПЦР тест ему нельзя сделать ? Прем'єр Великої Британії Джонсон йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5819
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16.11.2020 08:34 Відповісти
Никакой не бред, а удобная отмазка. Весь бардак сейчас оправдывают вирусом и карантином
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16.11.2020 09:07 Відповісти
 
 