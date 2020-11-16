Прем'єр Великої Британії Джонсон йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде на самоізоляцію, оскільки з'ясувалося, що він контактував із зараженим коронавірусом членом британського парламенту.

Про це повідомили на Даунінг-стріт, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр відповідно до чинних правил самоізолюється. Він продовжить роботу в своїй резиденції. Зокрема, він буде курирувати ініціативи уряду з боротьби з коронавірусом", - цитують британські ЗМІ слова представника прем'єра.

"Прем'єр-міністр почувається добре, симптомів COVID-19 у нього немає", - додав він.

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У четвер Джонсон провів 35-хвилинну зустріч з групою парламентаріїв від Консервативної партії. Пізніше стало відомо, що у одного з учасників зустрічі виявили коронавірус.

Британські ЗМІ зазначають, що самоізоляція прем'єра відбудеться в непростий період, бо Джонсону якраз потрібно вирішити низку важливих для країни питань. Зокрема, настає ключовий момент у переговорах з ЄС з приводу взаємин Лондона і Брюсселя після Brexit.

Нагадаємо, Борис Джонсон у березні 2020 року перехворів на COVID-19. Спочатку він лікувався вдома, але висока температура трималася довго і його госпіталізували. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений у звичайну палату.

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