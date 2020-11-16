Понад 1100 осіб затримали силовики на акціях у різних містах Білорусі, - правозахисники
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У неділю, 15 листопада, на "Марші сильних" у Білорусі затримали понад тисячу осіб.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".
Зазначається, що в Мінську затримання проводилися в районі Пушкінської та Притицького. Також відомо про затримання в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірську.
Нині у списках правозахисників 1127 осіб.
Нагадаємо, в Білорусі на 15 листопада запланували протестний "Марш сильних" пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу - від народного меморіалу Олександра Тарайковського, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко. Затримання почалися майже відразу
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