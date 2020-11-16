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Білорусь (5973) затримання (4146) правозахисники (368)

Понад 1100 осіб затримали силовики на акціях у різних містах Білорусі, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Понад 1100 осіб затримали силовики на акціях у різних містах Білорусі, - правозахисники

У неділю, 15 листопада, на "Марші сильних" у Білорусі затримали понад тисячу осіб.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".

Зазначається, що в Мінську затримання проводилися в районі Пушкінської та Притицького. Також відомо про затримання в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірську.

Нині у списках правозахисників 1127 осіб.

Також дивіться: Силовики жорстко затримують людей у мінському магазині. ВIДЕО

Нагадаємо, в Білорусі на 15 листопада запланували протестний "Марш сильних" пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу - від народного меморіалу Олександра Тарайковського, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко. Затримання почалися майже відразу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8093 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5829
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16.11.2020 06:57
+1
В нас котиків на виставках розганяють, в Білорусі протестувальників. Сидіть всі вдома, бо коронавірус нападе.
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16.11.2020 01:47
+1
Без масового загальнонаціонального страйку відірвати від влади "бацку" у білорусів не вийде. Протести вихідного дня - це красива картинка для телебачення , без жодного впливу на розвиток протесту. Вже два з половиною місяці йде тупцювання на місці. Незатримані на протестах білоруси , сьогодні всі дружно почимчикують на свої робочі місця.
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16.11.2020 01:54
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Лука же ясно дал понять .... сидите дома мазохисты.
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16.11.2020 01:39 Відповісти
Девы воевали!
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16.11.2020 01:39 Відповісти
В нас котиків на виставках розганяють, в Білорусі протестувальників. Сидіть всі вдома, бо коронавірус нападе.
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16.11.2020 01:47 Відповісти
цветочки сдулись? Завяли лютики...Гидрид в ангидрид эту Тихановскую.
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16.11.2020 01:51 Відповісти
В Україні Януковичу від 31.11.2013 до Ростова, скільки чекати пройшлось ?
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16.11.2020 01:54 Відповісти
два месяца, и что ?
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16.11.2020 02:30 Відповісти
вообще-то три.
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16.11.2020 03:36 Відповісти
На Майдан також лише у вихідні дні приходили?
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16.11.2020 05:44 Відповісти
Без масового загальнонаціонального страйку відірвати від влади "бацку" у білорусів не вийде. Протести вихідного дня - це красива картинка для телебачення , без жодного впливу на розвиток протесту. Вже два з половиною місяці йде тупцювання на місці. Незатримані на протестах білоруси , сьогодні всі дружно почимчикують на свої робочі місця.
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16.11.2020 01:54 Відповісти
Бюрократический класс уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении поголовно истребляется, в силу особой социальности опасности деяния. Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5743 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5743 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5743
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16.11.2020 02:01 Відповісти
В конце 90-х или начале 2000 был мультик там омоновцы расшифровывали их как Організація мерзенної огидної нечесті. У белорусов можно тоже так расшифровывать. Так в Белоруси ваты не меньше чем на России, так и будут бунтовать стоя на коленях.
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16.11.2020 02:46 Відповісти
Вот смотрю я на них и думаю: на сколько ещё хватит их терпения? Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1707 Наши к этому времени уже на Майдане с фонариками у сцены отплясали, если мне не изменяет память. Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 272
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16.11.2020 03:41 Відповісти
Майдан почався у кінці листопада. Рівно через 3 місяці кацапи викрали президента України, чим змусили прийняти керування державою Спікера ВР. Отже щось не сходиться у тебе.
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16.11.2020 05:43 Відповісти
Оце і є нова тактика протестувальників? Забити СІЗО до повного заповнення, і тоді менти здадуться?
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16.11.2020 05:39 Відповісти
Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8093 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5829
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16.11.2020 06:57 Відповісти
Терпилы.....
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16.11.2020 07:20 Відповісти
Преодоление страха - вещь непростая, обычным (календарным) меркам не поддается. По факту: протестующие в этом процессе опережают власть, которая боится (судя по ожесточенности) все больше.
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16.11.2020 07:20 Відповісти
судя по видео в правой колонке, Украина дала плохой пример. беркт и их помощники не наказаны, белорсские менты надеяться на то же самое + животная страсть, бить и унижать
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16.11.2020 08:23 Відповісти
 
 