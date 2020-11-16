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вибори (6163) Молдова (1296) Додон (121) Майя Санду (205)

Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії держави, передає Цензор.НЕТ.

Так, після підрахунку протоколів із 98,74% виборчих дільниць у Молдові Санду отримала 56,36% голосів виборців, а її опонент, чинний президент Ігор Додон - 43,64%. Розрив між ними становить приблизно 200 тис. голосів - понад 889 тис. за Санду, трохи менше 689 тис. - за Додона.

Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона

Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном 02
Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном 03

Як зазначає Інтерфакс-Україна, за кордоном взяли участь у виборах президента Молдови понад 260 тисяч виборців, з них за Санду проголосувало більш ніж 80%.

Остаточні результати будуть відомі в понеділок вранці після закриття дільниць і підрахунку голосів у США та Канаді.

Також дивіться: У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж

Мая Санду подякувала своїм виборцям. Вона обіцяла об'єднати розколоте в ході виборів суспільство і вирішувати економічні проблеми. Вона також заявила про намір домагатися розпуску парламенту і дострокових парламентських виборів, наголосивши на готовності співпрацювати в цьому питанні з іншими політичними силами.

Чинний президент Молдови Ігор Додон поки свою поразку не визнав. Він обіцяв провести брифінг після засідання вищого керівництва країни в понеділок, об 11:00.

Станом на 8:25 ранку 16 листопада ЦВК Молдови обробила 99,91% голосів. Лідерка проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду перемагає в другому турі виборів президента, набравши 57,71% голосів. Чинний проросійський президент Ігор Додон набирає 42,29%.

Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+76
Поздоровляю Молдову з позбавленням від кацапського виробу №2.
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16.11.2020 01:55
+66
Молдова оказалась умней Одессы и Харькова .
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16.11.2020 01:58
+43
В Одессе и Харькове, как и в Лугандоне до войны, логика простая - хоть бандит и вор, но наш, родной. Вроде обожглись уже, но нет, до лохтората всё не доходит
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16.11.2020 02:07
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Прикормка для коммуниста Додона из рук Кирилла
Результат подсчета более 98% протоколов на выборах президента Молдовы: Санду одерживает победу - Цензор.НЕТ 8286
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16.11.2020 07:49 Відповісти
Вчера выборы- сегодня уже результат. Так и должно быть
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16.11.2020 07:50 Відповісти
Единственное ее отличие от додона и тихановской - она твердо знает чей Крым.
А один из первых визитов будет в Москву.
Желание распустить проевропецский парламент тому подтверждение
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16.11.2020 08:12 Відповісти
А вот еще одно доказательство,что ты не умный. Говоря,что "этот парламент проевропейский",-ты поставил себе печать на лбу!
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16.11.2020 09:10 Відповісти
О, на лахте заступила дневная смена.
Вас теперь набирают в пту?
Раньше, как-то, встречались более развитые в умственном развитии.
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16.11.2020 09:27 Відповісти
Я,тебе недоумку,разрешаю набрать 10 000 своих родственников,и чтобы вы попробовали набрать общими усилиями,в тестах IQ более 100 балов! Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 1627 Я набрал самое большее 175 баллов (в новых для себя тестах!). Попробуйте ,-может чего нибудь поймете в этой жизни.
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16.11.2020 09:56 Відповісти
Это, явно, какие-то новые тесты, если безграмотный птушник, что-то там набирает.
Они, случайно, не на орангутангов рассчитаны?
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16.11.2020 10:25 Відповісти
Да,да,есть и для орангутанов как ты,-но ты и те не сделаешь!
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16.11.2020 11:09 Відповісти
Бабуин, сраный, научись хоть писать без ошибок!
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16.11.2020 12:01 Відповісти
У всех бабуинов фамилия Ан (это первая половина слова,-а вторая половина слова-ус) ! Спроси своих родителей. Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 6966 Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 8199
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16.11.2020 12:40 Відповісти
Валежник уже собрал? Леммингов заготовил,холоп? Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 8832
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16.11.2020 11:10 Відповісти
напрасно про тупость молдован сочиняют анегдоты. 57 на 43 и действующий президент проиграл. у белорусов 80 на 20 а бацька все равно победил. так кто тупой?????????
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16.11.2020 08:29 Відповісти
Про тупость молдаван анекдоты сочинили сами молдаване (Пэкалэ и Тындалэ)....Я думаю что ее будут лечить румынским подсрачником...
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16.11.2020 21:49 Відповісти
Молодці молдавани - і ви важко але все таки вибираєтесь з кацапської багнюки під назвою "рузьке мир" на відміну від України яка в цій багнюці на превеликий жаль скоріш за все потоне!
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16.11.2020 08:43 Відповісти
Повторюся ще тут: совковий маятник хитнувся в бік халяви з Європи. Але це ненадовго. Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 52
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16.11.2020 08:49 Відповісти
Тупо непризнающие результаты выборов явно не в свою пользу: Лукашеску, Трампон, а теперь уже и Долдон. Случайность или закономерность?
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16.11.2020 09:00 Відповісти
еще один нож
в спину )(уйлу
Теперь )(уйло проведет Карабахский сценарий в Молдове
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16.11.2020 09:01 Відповісти
Додон отдав пуйлу поклон, теперь в посудной лавке слон.
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16.11.2020 09:09 Відповісти
Бугага, что не помогли кацапские "карусели" с молдовской раковой опухоли приднестровья?
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16.11.2020 09:24 Відповісти
Коли українці почнуть прокидатись, щоби викинути фєдєрастового клована???
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16.11.2020 09:28 Відповісти
То добре.Але загалом на ситуацію не вплине.
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16.11.2020 09:30 Відповісти
жаль страну, а веть только экономика зашевелилась.
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16.11.2020 10:02 Відповісти
Какая экономика зашевелилась? У тебя совсем мозгов нет,-что пишет тебе пригожин,то и лепишь. Голод не тетка,да,Алень? Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 6079
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16.11.2020 11:18 Відповісти
Тому Алєню-В-Лаптях краще видно, що діється в Молдові, аніж Вам. Змиріться з тим, бо все рівно нічого йому не доведете. То ж Алєнь...
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16.11.2020 15:53 Відповісти
Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 5412
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16.11.2020 17:32 Відповісти
Здається українці тепер нові молдовани.
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16.11.2020 10:22 Відповісти
А ты,постордынский рассеянин,вообще тряпка об которую вытирают ноги молдоване и украинцы! Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 2846
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16.11.2020 11:21 Відповісти
Цим персонажам дуже пощастило: в українській мові є багато влучних слів про них: москалі, кацапи, козломорди, мишебрат'я, вата, лаптєногіє... Та й у молдавській мові, мабуть, таких термінів вистачає...
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16.11.2020 15:58 Відповісти
Страны Россия на карте нет! Откройте карту рфии и Вы увидите много разных стран,например Якутия,Бурятия,Башкирия,Татарстан,Удмуртия,Мордовия и многие другие! А россии нет! Потому и слово русский это имя прилагательное.А "россиянин" -это вообще сброд со всей "империи",союза,федерации,причем туда входят самые мерзкие,отборно-подлые представители украинцев,молдован,армян,грузин,и многих других национальностей! Так что многие просто не догадываются,что россиянин,это совсем не хвалебное слово! Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 3680
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16.11.2020 17:31 Відповісти
Абсолютно вірно.
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16.11.2020 17:41 Відповісти
В Украине агрессивных и жадных до чужих богатств жителей метрополии - московии - называют москалями, а рабов московии, жителей колоний орды - кацапами.Ватники в Украине мечтают, что после повторного входа в орду Украина будет жить так же, как московия Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 8123, но будет, если случится, по-другому: орда(московия) захватывает чужие земли только для того, чтобы жить за их счет еще богаче, эксплуатируя жителей и высасывая соки из колоний. Поэтому никакого развития в паразитической московии нет и не будет - паразиты просто не в состоянии что-либо созидать.
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18.11.2020 16:42 Відповісти
Нарешті молдовани прокинулися! Респект!
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16.11.2020 22:25 Відповісти
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