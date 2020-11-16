Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Міністерство закордонних справ Франції зробили спільну заяву про завершення робіт над новими пунктами пропуску на лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства ФРН в Україні.

"Німеччина і Франція вітають завершення робіт над двома новими пунктами пропуску на лінії розмежування. Це може збільшити кількість переходів уздовж 450-кілометрової лінії розмежування до семи. Цим Україна виконує свої зобов'язання, про які Росія, Україна, Франція та Німеччина домовились у висновках Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Таким чином, Україна створила умови для поліпшення важких умов на пунктах пропуску до початку зими й полегшення тяжкого становища людей на Сході України", - йдеться в заяві.

Також МЗС вітають підтримку Європейського Союзу в забезпеченні інфраструктури на нових пунктах пропуску в Золотому та Щасті.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно відкрити всі існуючі пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Наразі тисячам людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або бажають побачити своїх близьких, заборонено поїздки через лінію розмежування. Конфлікт не може й надалі тривати за рахунок страждань населення, а протистояння не повинно заглиблюватися далі.

Попри домовленість у межах Тристоронньої контактної групи сепаратисти не виконали своїх зобов'язань щодо уможливлення відкриття пунктів пропуску в Золотому і Щасті, запланованого на 10 листопада. Ми закликаємо Росію використати свій вплив задля забезпечення виконання цих домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи Росія також веде прямі переговори з Україною і несе спільну відповідальність за успішне виконання висновків Паризького саміту.

Німеччина та Франція і надалі дотримуються мети повної реалізації домовленостей, досягнутих на Саміті 9 грудня", - наголошується в публікації.

Також читайте: Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Читайте: Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей мало, - Держприкордонслужба