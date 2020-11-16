Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців
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Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Міністерство закордонних справ Франції зробили спільну заяву про завершення робіт над новими пунктами пропуску на лінії розмежування на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства ФРН в Україні.
"Німеччина і Франція вітають завершення робіт над двома новими пунктами пропуску на лінії розмежування. Це може збільшити кількість переходів уздовж 450-кілометрової лінії розмежування до семи. Цим Україна виконує свої зобов'язання, про які Росія, Україна, Франція та Німеччина домовились у висновках Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Таким чином, Україна створила умови для поліпшення важких умов на пунктах пропуску до початку зими й полегшення тяжкого становища людей на Сході України", - йдеться в заяві.
Також МЗС вітають підтримку Європейського Союзу в забезпеченні інфраструктури на нових пунктах пропуску в Золотому та Щасті.
"Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно відкрити всі існуючі пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Наразі тисячам людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або бажають побачити своїх близьких, заборонено поїздки через лінію розмежування. Конфлікт не може й надалі тривати за рахунок страждань населення, а протистояння не повинно заглиблюватися далі.
Попри домовленість у межах Тристоронньої контактної групи сепаратисти не виконали своїх зобов'язань щодо уможливлення відкриття пунктів пропуску в Золотому і Щасті, запланованого на 10 листопада. Ми закликаємо Росію використати свій вплив задля забезпечення виконання цих домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи Росія також веде прямі переговори з Україною і несе спільну відповідальність за успішне виконання висновків Паризького саміту.
Німеччина та Франція і надалі дотримуються мети повної реалізації домовленостей, досягнутих на Саміті 9 грудня", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.
Будь ласка, зачекайте...
Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
-- взаимовыгодной капитуляции, чы шо?
Чего токо Германия и Франция не ждали от Росиии во все века -- всегда токо репарации и котрибуции выплачивали в итоге...
Едут, едут по Берлину наши козаки... ...бистро, бистро! (с)
Я против! *)
США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
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А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
Вот таки и у ***** рано или поздно ракеты под ногами загорятся.
Как житель Европы -- знаю я вас -- сам таким был. *)
...изначально -- тотально антигосударственная голодранщина... -- под кого токо не лягала -- под татар, под панов, под турок и даже под шведов... -- но всегда, в итоге, под Московию приползала -- из плена, с галер, в полной нищете.
Чего не скажешь о тех же Донцах -- они фишку сразу срубили -- пошли в почётное услужение Царю Батюшке -- 200 лет почти жировали... -- пока их Сталин лишенцами не сделал, и Фадеев, от этого кровного горя, спился и застрелился.
Их, после Войны, англичане Совку назад сдавали -- так мамки с детьми с моста в пропасть скидались...
Щас Сечи на Украйне нету -- сеча є -- слёзы, позы и грёзы...
Надо Новую Историю Украины ваять! ...но: : "богатыри не мы"
Тапки и шапки свои -- оставьте при себе! -- я ничего не придумал -- научно-историческое пересказал... ...очень вкратце...
Данкаю и дякую -- херцлихь и щиро! *)
Ну да ладно.
Жизнь, вообще страшная штука! -- а с похмелья, совсем ужас... -- я спатки. Покец! *)
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