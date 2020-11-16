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Німеччина (4543) Росія (47286) Франція (1974) Донбас (21733) пункт пропуску (595) КПВВ (320)

Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Міністерство закордонних справ Франції зробили спільну заяву про завершення робіт над новими пунктами пропуску на лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства ФРН в Україні.

"Німеччина і Франція вітають завершення робіт над двома новими пунктами пропуску на лінії розмежування. Це може збільшити кількість переходів уздовж 450-кілометрової лінії розмежування до семи. Цим Україна виконує свої зобов'язання, про які Росія, Україна, Франція та Німеччина домовились у висновках Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Таким чином, Україна створила умови для поліпшення важких умов на пунктах пропуску до початку зими й полегшення тяжкого становища людей на Сході України", - йдеться в заяві.

Також МЗС вітають підтримку Європейського Союзу в забезпеченні інфраструктури на нових пунктах пропуску в Золотому та Щасті.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно відкрити всі існуючі пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Наразі тисячам людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або бажають побачити своїх близьких, заборонено поїздки через лінію розмежування. Конфлікт не може й надалі тривати за рахунок страждань населення, а протистояння не повинно заглиблюватися далі.

Попри домовленість у межах Тристоронньої контактної групи сепаратисти не виконали своїх зобов'язань щодо уможливлення відкриття пунктів пропуску в Золотому і Щасті, запланованого на 10 листопада. Ми закликаємо Росію використати свій вплив задля забезпечення виконання цих домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи Росія також веде прямі переговори з Україною і несе спільну відповідальність за успішне виконання висновків Паризького саміту.

Німеччина та Франція і надалі дотримуються мети повної реалізації домовленостей, досягнутих на Саміті 9 грудня", - наголошується в публікації.

Також читайте: Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобовязання, чекаємо того самого від Росії та її найманців 01

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Читайте: Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей мало, - Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Русня никогда не выполняла ни одного взятого на себя обязательства !!! КРАПКА

Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
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16.11.2020 02:22
+12
А ТИМ ЧАСОМ...
США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
-+-+-
А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
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16.11.2020 03:07
+6
Поэтому никакие переходы нам не нужны.... Заборы повыше, колючая проволока на них погуще и широченная минная полоса....Пусть живут там, как в СССР, за "железным занавесом"....
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16.11.2020 07:38
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как они посмели, у нас принято гворить не россию а "ту сторону" а то пуло обидется
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16.11.2020 02:17 Відповісти
Русня никогда не выполняла ни одного взятого на себя обязательства !!! КРАПКА

Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
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16.11.2020 02:22 Відповісти
Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников

-- взаимовыгодной капитуляции, чы шо?

Чего токо Германия и Франция не ждали от Росиии во все века -- всегда токо репарации и котрибуции выплачивали в итоге...
Едут, едут по Берлину наши козаки... ...бистро, бистро! (с)

Я против! *)
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16.11.2020 02:52 Відповісти
Ее... А що саме Германія та Франція повинні робити? Вони нам обрали президентом та головнокомандувачем клоуна-наркомана-зрадника?
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16.11.2020 03:02 Відповісти
Так и я ж про то -- ни *****, ни зелинский народ никто не учитывает -- лепят какую-то хебню безадресную... ...Корона бошки муляет, мабудь? *)
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16.11.2020 03:08 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...
США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
-+-+-
А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
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16.11.2020 03:07 Відповісти
Не Crue, a Crew. Це мій телефон помилився.
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16.11.2020 03:09 Відповісти
Motley Crue
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16.11.2020 03:12 Відповісти
Не в Тему -- но всю падлоту на Луну! -- згоден...*)
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16.11.2020 03:09 Відповісти
Дуже в тему. Чим гірше рашистам, тим краще цивілізації.
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16.11.2020 03:12 Відповісти
***** насрать.Оно на другой планете
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16.11.2020 03:14 Відповісти
Луке тоже было насрать четверть века. А потом под ногами загорелась картошка...
Вот таки и у ***** рано или поздно ракеты под ногами загорятся.
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16.11.2020 03:19 Відповісти
Лука сидит крепко, как репка! -- собирай братву: Дедку, Бабку, Внучку, Жучку... ...и Мышку с хвостиком -- шо б яичко упало и опухло...*)
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16.11.2020 04:15 Відповісти
Весь олигархат
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16.11.2020 03:13 Відповісти
С нашим президентом и менталитетом "все украсть" нам светит только стартовую площадку подметать, а не передовые технологии разрабатывать.
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16.11.2020 06:58 Відповісти
Совместнэое заявление )))) и так понятно германия и франция окупирован идеалогиой "неповторимые" .сукииии когда начелос строитерство северный паток 2 ??? Аааааааа ???все ненавидели Трампа кроме меня.посмотрим при Байдене достроят этот русский ванючий паток к простетутке европе
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16.11.2020 03:25 Відповісти
-- ты этой "проститутке" -- последние трусы отдашь... ...и предпоследние тоже... -- с того и кормиться будешь...
Как житель Европы -- знаю я вас -- сам таким был. *)
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16.11.2020 03:29 Відповісти
Не дождетесь. И вообще-"расея нипричём...храшданскаявайна"
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16.11.2020 03:27 Відповісти
Бандера -имя дастойное . Вернемса к простетутке ))) не думаю шо трусы маи тебя волнует .но если они тебе тебя интересует ману тебе по почте отправит - в европу.тыже бывший
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16.11.2020 03:42 Відповісти
Я тут -- года с три -- Историей Запорожского Козачества интересовался... -- нарыл такого, шо ни в какие Царские ворота не влазит! *)
...изначально -- тотально антигосударственная голодранщина... -- под кого токо не лягала -- под татар, под панов, под турок и даже под шведов... -- но всегда, в итоге, под Московию приползала -- из плена, с галер, в полной нищете.
Чего не скажешь о тех же Донцах -- они фишку сразу срубили -- пошли в почётное услужение Царю Батюшке -- 200 лет почти жировали... -- пока их Сталин лишенцами не сделал, и Фадеев, от этого кровного горя, спился и застрелился.

Их, после Войны, англичане Совку назад сдавали -- так мамки с детьми с моста в пропасть скидались...
Щас Сечи на Украйне нету -- сеча є -- слёзы, позы и грёзы...
Надо Новую Историю Украины ваять! ...но: : "богатыри не мы"

Тапки и шапки свои -- оставьте при себе! -- я ничего не придумал -- научно-историческое пересказал... ...очень вкратце...

Данкаю и дякую -- херцлихь и щиро! *)
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16.11.2020 03:54 Відповісти
Если трындеть, то на Волгу, там центр голодранщины. Кто не рыпался ни под кого, окромя как к татарам и туркам , дык это лаптеунты-москали. В 1240-ом как ушли лизоблюдить к татарам, так у турок закончили в 1700-х годах, бо до этого времени продолжали исправно платить дань в Крымское ханство... Козаки никому дань не платили.
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16.11.2020 04:39 Відповісти
...аааа -- зеваю... Нищие дань не платят... ...ну, ещё про Мазепу лень вспоминать -- под Полтавой...*)
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16.11.2020 05:09 Відповісти
Никакого государства Запорожцы не создали... ...последние, так вообще -- в Турции, как политические беженцы ошивались -- потом в Москву, всё ж, припхались... -- на милость Царскую сдались.
Ну да ладно.

Жизнь, вообще страшная штука! -- а с похмелья, совсем ужас... -- я спатки. Покец! *)
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16.11.2020 05:28 Відповісти
ЦЕ ТОЧНО, БОГАТИРЬ НЕ ТИ.
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16.11.2020 06:23 Відповісти
"бандера роса" выскозалса ?? напесал что хотел ? БРОГАДАЛИ ЗА ЭТО УКРАИНСКУЮ КОЗАКСКУЮ СЕЧ,МАЙДАНЦОВ И АТОВЦОВ !!! ПОКА В УКРАИНЕ БИЕТСА СВОБОДНОЕ СЕРДЦА -ты все можеш сказат и напесат.тваю европу простетутке и ее главаря рассию отправим в прошлое в каменную век с помошю СВОБОДЫ
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16.11.2020 04:03 Відповісти
-- я тебе новую клаву подарю -- ничего пальцами трогать не надо -- с голоса пишет -- со всеми падежами и запятыми... -- на любых языках -- включая твою безграмотность ... *)
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16.11.2020 04:24 Відповісти
Бандера )))) спасибо тебе ты так заботишса о без грамотных ))) наверно насмотрелса российских фильмов 28 педиков .прости панфиловцов .прошу тебя купи в маркете еду для собак и кошок .бездомные нуждаютса в еде и любви.Я как не буд пережеву сваю безграмотност
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16.11.2020 04:30 Відповісти
Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 349 Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 7159
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16.11.2020 06:52 Відповісти
Дипломатический ход - выбивают "почву из под ног" рашистов, привычно заявляющих, что это Украина не выполняет Минские соглашения.
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16.11.2020 07:02 Відповісти
Вовік піде на все для кацапів.
Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 7108
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16.11.2020 07:11 Відповісти
Вот они падлюки почему так рьяно тему пробивают. И паРаша выполнит требования в лучшем виде.

.
Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 5429
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16.11.2020 07:15 Відповісти
Поэтому никакие переходы нам не нужны.... Заборы повыше, колючая проволока на них погуще и широченная минная полоса....Пусть живут там, как в СССР, за "железным занавесом"....
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16.11.2020 07:38 Відповісти
Может Франция и Германия возьмут на содержание этих пенсионеров? Вот это была бы кака-то польза от них,а так просто бла-бла Особенно:"Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей..." Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців - Цензор.НЕТ 812
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16.11.2020 12:02 Відповісти
Не сепаратисты, а Россия не выполнила свои обязательства! Пора Западу вещи называть своими именами: Россия агрессор и оккупант! Давно пора остановить Путина!
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16.11.2020 12:54 Відповісти
 
 