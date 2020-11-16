Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

Захисні маски і соціальна дистанція будуть необхідні навіть після того як з'явиться вакцина проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в неділю, 15 листопада, заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.

"Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину (проти коронавірусу. - Ред.)", - заявив Фаучі в інтерв’ю телеканалу CNN.

"Тому що навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90-95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас", - додав головний інфекційний лікар США.

Фаучі також сказав, що сам він, як тільки отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитися від усіх захисних засобів.

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За словами лікаря, вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу через можливість заразитись, втім, він не рекомендує повністю відмовитись засобів захисту під час пандемії.

Раніше компаній "Пфайзер" заявила, що їхня вакцина під час випробувань показала 90% ефективності. Компанія планує до кінця місяця подати заявку на затвердження в Адміністрацію з контролю за продуктами харчування і ліками США, щоб отримати дозвіл на використання цієї вакцини у лікарнях.