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Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
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вакцина (3528) США (14502) COVID-19 (18065) Фаучі (18)

Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі

Захисні маски і соціальна дистанція будуть необхідні навіть після того як з'явиться вакцина проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в неділю, 15 листопада, заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.

"Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину (проти коронавірусу. - Ред.)", - заявив Фаучі в інтерв’ю телеканалу CNN.

"Тому що навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90-95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас", - додав головний інфекційний лікар США.

Фаучі також сказав, що сам він, як тільки отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитися від усіх захисних засобів.

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За словами лікаря, вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу через можливість заразитись, втім, він не рекомендує повністю відмовитись засобів захисту під час пандемії.

Раніше компаній "Пфайзер" заявила, що їхня вакцина під час випробувань показала 90% ефективності. Компанія планує до кінця місяця подати заявку на затвердження в Адміністрацію з контролю за продуктами харчування і ліками США, щоб отримати дозвіл на використання цієї вакцини у лікарнях.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Верить никому нельзя. Но фаучи можно. Только пусть он сначала докажет и обоснует свои проповеди в открытом диспуте с представителями асоциации врачей противников ковида коих тысячи. Иначе это сказки в стране дураков для буратин.
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16.11.2020 07:47
+8
Во как им страшно что население осознает это вселенское нае*алово, и пригласит старика Линча разобраться с авторами.
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16.11.2020 08:13
+5
Эффект от ремней безопасности не равен нулю, но даже пристегнувшись ими, не стоит ездить на 200 км в час.
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16.11.2020 07:35
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Вот именно.. Никто не знает как вирус бомбанет по вас... Одни чаи дома гоняют и говорят что легко перенесли а другие под ивл....вот счас знакомые в италии.. темп 38.5 обоняние и вкус отсутствуют..
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16.11.2020 07:27 Відповісти
Тобиш эффект от вакцины равен нулю ...Если в омериканские судах докажут что вакцина фуфел -юристы обанкротят компанию а алхимиков посодют
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16.11.2020 07:28 Відповісти
Та ні, просто вакцина не для довбойобів і не для кацапів, вона на них не реагує, тому 90%.
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16.11.2020 07:34 Відповісти
Эффект от ремней безопасности не равен нулю, но даже пристегнувшись ими, не стоит ездить на 200 км в час.
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16.11.2020 07:35 Відповісти
Якщо ви про російську вакцину то таки да ефект 0%, а якщо про американську то читайте уважно статтю.
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16.11.2020 07:53 Відповісти
Хто в темі- зрозуміють.
Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 90
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16.11.2020 07:33 Відповісти
Забагато мавп на цій планеті розвелося...
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16.11.2020 07:37 Відповісти
Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 5305 Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 6948
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16.11.2020 07:39 Відповісти
Верить никому нельзя. Но фаучи можно. Только пусть он сначала докажет и обоснует свои проповеди в открытом диспуте с представителями асоциации врачей противников ковида коих тысячи. Иначе это сказки в стране дураков для буратин.
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16.11.2020 07:47 Відповісти
Во как им страшно что население осознает это вселенское нае*алово, и пригласит старика Линча разобраться с авторами.
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16.11.2020 08:13 Відповісти
Обидно то, что не оправдается первоначальная гипотеза врачей о формировании коллективного иммунитета. Может, когда-нибудь мы и начнем болеть COVID, как обычным гриппом, но сейчас эта зараза уносит много жизней и заболеть ею можно не однократно, к сожалению.
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16.11.2020 08:24 Відповісти
Проститут
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16.11.2020 08:28 Відповісти
Фаучі сушить сухарі.
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16.11.2020 08:38 Відповісти
Фаучи - друг Гейтса, мразь ещё та.
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16.11.2020 09:17 Відповісти
Це тільки початок операції "вакцина". Ще буде конкуренція виробників вакцин в бажанні якомога більше впарити свій фуфломіцин. Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі - Цензор.НЕТ 499
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16.11.2020 09:44 Відповісти
Как тут кто-то про него говорил - аналог ляшка.
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16.11.2020 10:01 Відповісти
Всі ці ляшки з аналогами - це маріонетки задля презентацій. Рішення приймаються за лаштунками сцени іншими зацікавленими особами. Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі - Цензор.НЕТ 1507
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16.11.2020 14:48 Відповісти
 
 