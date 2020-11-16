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Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу двічі порушив режим

За минулу добу найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців ОС не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.

"Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Особенности «грашданской» войны на Донбассе.
И на Сирии тоже.
А теперь и в Азербайджане.
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7949
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16.11.2020 07:57 Відповісти
А якого хріна його поперло на Донбас, його що, влада України туди запрошувала?
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16.11.2020 08:54 Відповісти
А "миротворец"-в Феофании-спрятался.. Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7341
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16.11.2020 08:03 Відповісти
Це добре, бо ще щось "намиротворив" би. Бажано приписати ще якісь ліки щоб і не "бложив".
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16.11.2020 08:59 Відповісти
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Впродовж березня-жовтня 2020 р. у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України з посиланням на слова очільниці відомства Ірини Венедиктової.
Водночас, за словами Венедиктової, небойові втрати українських військ за 7 місяців поточного року склали 979 осіб: 276 загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.
Як зазначили в ОГПУ, саме через такі втрати у Спеціалізованій прокуратурі об'єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці.
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16.11.2020 13:48 Відповісти
 
 