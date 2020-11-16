Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
За минулу добу найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців ОС не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.
"Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
И на Сирии тоже.
А теперь и в Азербайджане.
Впродовж березня-жовтня 2020 р. у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України з посиланням на слова очільниці відомства Ірини Венедиктової.
Водночас, за словами Венедиктової, небойові втрати українських військ за 7 місяців поточного року склали 979 осіб: 276 загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.
Як зазначили в ОГПУ, саме через такі втрати у Спеціалізованій прокуратурі об'єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці.