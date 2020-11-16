Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 15 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців ОС не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.

"Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.