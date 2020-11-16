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COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків

Протягом двох діб у ВООЗ фіксують рекордні показники кількості виявлених нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії зареєстровано майже 54 мільйони випадків інфікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на інформагентство AFP.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували рекордну щоденну кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Згідно з оприлюдненими в неділю, 15 листопада, даними, напередодні повідомлялося про 660 905 випадків коронавірусу, що становить новий рекорд. Попередня велика кількість була зафіксована напередодні - 13 листопада - і становила 645 410 випадків. Попередній рекорд ВООЗ фіксувала 7 листопада, коли було 614 013 випадків.

Як наголосили у ВООЗ, простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах. Загалом від початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання у світі, водночас понад 1,3 мільйона людей, в яких було діагностовано COVID-19, померли.

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13 листопада генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застеріг, що доведеться подолати "довгий шлях", щоб взяти вірус під контроль в усьому світі. Він також висловив упевненість у тому, що подальше поширення вірусу можна стримати навіть без прориву в розробці необхідної вакцини.

"Світ не може сподіватися лише на одне і нехтувати багатьма іншими інструментами, які ефективні для того, щоб взяти цей вірус під контроль", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Очень полезные данные - когда человечество и COVID-19 садаптируются друг к другу, этой команде исследователей две премии и почетную грамоту!
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16.11.2020 07:38
+2
а чо, тепер видно, коли у ковіда вихідні дні. усі інтернет експерти задаються питанням чого субота та неділя стали карантинними. ось вам основа.
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16.11.2020 08:01
+2
Причем больные свободно расхаживают по городу. Прилитевший из за границы должен самоизолироваться, а подтвержденный больной должен самостоятельно добираться до больнички с тестами. И никто его не заставляет сидеть дома. Железобетонная логика, браво
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16.11.2020 08:21
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Очень полезные данные - когда человечество и COVID-19 садаптируются друг к другу, этой команде исследователей две премии и почетную грамоту!
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16.11.2020 07:38 Відповісти
а чо, тепер видно, коли у ковіда вихідні дні. усі інтернет експерти задаються питанням чого субота та неділя стали карантинними. ось вам основа.
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16.11.2020 08:01 Відповісти
А п'ятницю чому не включили?
Втім, думаю, усі ці висновки зі стелі.
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16.11.2020 08:20 Відповісти
Т.е. если человек заразился в воскресенье, то результаты теста будут всегда получены тоже в воскресенье? Гениальное открытие!
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16.11.2020 08:34 Відповісти
там не уточнено що саме вони мають під "зафіксовано" - день, коли було узято тест чи коли той тест вийшов з результатом з лаболаторії? У Німеччині день зараження вирховують йдучи від дати тесту назад і саме з тих днів вираховують контактне коло. Якщо дані тесту підганять під це, то дані кожен день профанація. бо від дати зараження до симптоматики і позитивног результатут проходить дофіга днів.
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16.11.2020 11:55 Відповісти
я стібуся з вихідними днями у віруса, якщо ти не поняв.
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16.11.2020 11:56 Відповісти
Прошу простить: сейчас сложно понять, кто стебется, а кто нет.
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16.11.2020 13:06 Відповісти
Хто має потонути- той не згорить. Усе інше- фігня.
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16.11.2020 07:40 Відповісти
Я знаю другое - Бережёного Бог бережёт.
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16.11.2020 08:20 Відповісти
Очень немногих волнует число заболевших в своём городе.... А уж мировая статистика - не интересует никого...
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16.11.2020 07:44 Відповісти
COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев - Цензор.НЕТ 7160 COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев - Цензор.НЕТ 8686
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16.11.2020 07:44 Відповісти
ось і визначилось, коли у ковіда вихідні дні: понеділок - день важкий.
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16.11.2020 07:59 Відповісти
Так, понеділок і четвер. Щось пррпустив найсвітліший. Можливо не дочитав.
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16.11.2020 08:10 Відповісти
народ паше увесь тиждень, до п"ятниці дотягує, бо за два дні вихідних можна загнуться, ідуть до лікаря нарешті.
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16.11.2020 08:12 Відповісти
Туфта на постном масле. В семье пять больных, признаки ковид19, где взять деньги на тесты? Тесты не сделали и таких много. В больницу не ложат, мест нет. Лечимся сами, какой смысл тратиться еще и на тесты? Привет ковидовским дорогам
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16.11.2020 08:09 Відповісти
Як це в лікарню не ложать? А Феофанія*? Президент сказав, що лежить як всі і лікується, як всі. Звичайну по статусу охорони у Вас не буде, але дружину і дітей Ви маєте з собою взяти.
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16.11.2020 08:12 Відповісти
В яку Феофанію! Там така охорона, куди там "Вовчому лігву" Гітлера! Підвищенна готовність навіть ППО, "закрито небо" і оголошена 30-кілометрова зона. Існує загроза "прориву" Марусі.
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16.11.2020 08:46 Відповісти
тетка работает контролером в водоканале, сказала примерно в каждой третьей квартире больные
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16.11.2020 08:14 Відповісти
Причем больные свободно расхаживают по городу. Прилитевший из за границы должен самоизолироваться, а подтвержденный больной должен самостоятельно добираться до больнички с тестами. И никто его не заставляет сидеть дома. Железобетонная логика, браво
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16.11.2020 08:21 Відповісти
Метод дослідів "довідник Стеля" житиме вічно COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків - Цензор.НЕТ 7741
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16.11.2020 08:23 Відповісти
Все почти дни недели перечислили, афигеть как просчитали и я так могу...
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16.11.2020 08:34 Відповісти
Понедельник и четверг рыбный день
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16.11.2020 11:00 Відповісти
 
 