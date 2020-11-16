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Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв

Новини Цензор.НЕТ Події

Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії на ранок понеділка становить 54 млн 818 тис. 483 випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними, на ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 324 тис. 530. Одужали майже 38,1 млн осіб.

Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна піднялася на 17-те місце світового рейтингу і на 8-ме в Європі.

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Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Зеленский похвалил себя за борьбу с коронавирусом: "Мы одни из лучших" Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 3387
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16.11.2020 08:05
+1
"У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Потому что вовремя все сделали, не ждали всех контрактов от МОЗа. Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 9698
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16.11.2020 08:06
+1
Студенты из Африки и Азии. Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 7260
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16.11.2020 08:39
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Зеленский похвалил себя за борьбу с коронавирусом: "Мы одни из лучших" Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 3387
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16.11.2020 08:05 Відповісти
Пока на 17 месте, ещё есть куда стремится этому чемпиону
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16.11.2020 08:22 Відповісти
Надеюсь ему шею свернут раньше, чем оно ушатает страну Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 7590
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16.11.2020 19:15 Відповісти
"У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Потому что вовремя все сделали, не ждали всех контрактов от МОЗа. Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 9698
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16.11.2020 08:06 Відповісти
Судя по стабильному росту 17 место это еще не предел.
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16.11.2020 08:07 Відповісти
Это прорыв Зеленского.
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16.11.2020 08:12 Відповісти
Степанов,давай первое место по китайским соплям.... Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 4270
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16.11.2020 08:12 Відповісти
Це що якісь змагання ??? Яке нахрн мєсто може бути в країні де треба платити за мазок на роботі і за медикаменти в лікарні.
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16.11.2020 08:14 Відповісти
Про це потрібно запитувати у роботодавця.
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16.11.2020 08:18 Відповісти
Работодатель за это не отвечает .
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16.11.2020 08:23 Відповісти
Мазок і видача масок на роботі повинні бути безкоштовні і за це відповідає держава.
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16.11.2020 08:28 Відповісти
Держава умила руки(я вам ничего не должен), а власники заводів (ахметки та бєні) повинні бути зацікавлені в цьому. Інакше нікому буде працювати.
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16.11.2020 08:43 Відповісти
А народ зацікавлений?
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16.11.2020 08:47 Відповісти
У Ахметки на заводах щодо цього жорстко. Побачили тебе без маски - штраф і мінус з зарплати. Штрафи на кожному кроці. Маски видають.
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16.11.2020 09:03 Відповісти
Нема шо базарити... То трагедія нації.
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16.11.2020 09:14 Відповісти
ССср был зоной закрытой,за бугор ездили только дипломаты,коммунисты и прочая торговая шушера высшего руководства.Простое быдло годами сидело в будке и не высовывалось.Вопрос.Каким способом завозили в ССср гриппы и прочие эпидемии типа Кори Холеры... Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 8320не говоря о сегодняшнем дерьме
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16.11.2020 08:18 Відповісти
То були проіскі імперіалізьма і міравова сіанізьма.
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16.11.2020 08:21 Відповісти
Студенты из Африки и Азии. Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 7260
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16.11.2020 08:39 Відповісти
Если посмотреть эпидемии 20 века, то большинство из них в Европу пришло из Китая. Насколько я помню, только Эбола пришла из Африки (СПИД не в счет).
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16.11.2020 08:46 Відповісти
Вспышка легочной чумы в Индии в 1994 не была из Китая. Про вспышку чумы в 1919 в Окленде (США) источника заразы не знаю.
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16.11.2020 11:27 Відповісти
Если посмотреть эпидемии 20 века, то большинство из них в Европу пришло из Китая.
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16.11.2020 13:10 Відповісти
Ну ладно. Вспышка натуральной оспы в 1959-60 в Москве. Привез из Индии художник.
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Ну, в принципе, та же фигня - индо-китай.
Жрут, что попало, высокая плотность населения и жуткая антисанитария.
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16.11.2020 14:23 Відповісти
Там не только в жратве дело (хотя это тоже ойц), а и в обилии грызунов, клещей, блох . Ну и высокая плотность населения и общая антисанитария, как Вы очень верно подметили.
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16.11.2020 14:36 Відповісти
Гонконгський грип (також відомий як пандемія грипу 1968 року[1]) - пандемія грипу, внаслідок спалаху якої в 1968 та 1969 рр. загинуло приблизно мільйон людей у всьому світі.[2][3][4] Він був викликаний штамом вірусу грипу A грипу H3N2, який походив від H2N2 через антигенний зсув - генетичний процес, при якому гени з декількох підтипів переасортировані, щоб утворити новий вірус.
Перший запис про спалах у Гонконзі з'явився 13 липня 1968 року. До кінця липня 1968 року у В'єтнамі та Сінгапурі було зафіксовано великі спалахи. Незважаючи на летальність азіатського грипу 1957 року в Китаї, мало що покращилось щодо боротьби з такими епідеміями. Газета "Таймс " стала першим джерелом тривоги щодо цієї нової можливої пандемії . Є ймовірність, що цей спалах насправді почався в материковому Китаї до його розповсюдження в Гонконг, але це не підтверджено.[5]
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16.11.2020 13:28 Відповісти
Испанский грипп в Европу завезли из США.
А сыпной тиф и холера, туберкулез и туляремия в 1-ю мировую в Европе и свои были. Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 9988
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Я очень тебя удивлю.

До сих пор не совсем ясно, где впервые появился очаг пандемии 1918 г. Название «испанская болезнь» ещё не определяет места первого появления гриппозного заболевания, а указывает лишь страну, где эпидемия раньше всего была отмечена как явление, выходящее за рамки обычных гриппозных вспышек. Бесспорно доказано, что уже в начале 1918 г. грипп был широко распространён в Китае, и французские авторы считают, что именно там было место возникновения последней пандемии.
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16.11.2020 14:21 Відповісти
Вы писали "у большинства из тех, что пришли в Европу, первоисточником был Китай" или "большинство из них в Европу пришло из Китая"?
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16.11.2020 14:24 Відповісти
Я наверное не правильно выразился. Первоисточником был Китай. Если шире, то Индо-китай.

В случае с испанкой, в начале 20 века в Европу китайцев ехало в разы меньше, чем в США. Поэтому вполне логично, что китаезы сначала наградили болезнью американцев.
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16.11.2020 14:51 Відповісти
10 марта 2020 года дупататы Ведмедчук и Рабинович на частном самолете привезли Короновирус из Москвы в Борисполь....Путлер наградил своего Кума Витю этой гадостью по братски...,вечером на телеканале 112,зик и ньюс уван выступил Рабинович и сказал..беда пришла открывай ворота...самоизоляция и карантин...иначе смерть...обрадовал короче... Итог вы знаете...
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16.11.2020 08:26 Відповісти
Число инфицированных прямо-пропорционально кол-ву населения страны и % числу тестирования этого населения, какие тут места, где не тестируют - те не в рейтинге.
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16.11.2020 09:40 Відповісти
 
 