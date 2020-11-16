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Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв
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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії на ранок понеділка становить 54 млн 818 тис. 483 випадки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними, на ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 324 тис. 530. Одужали майже 38,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна піднялася на 17-те місце світового рейтингу і на 8-ме в Європі.
Топ коментарі
+2 Uzer Uzer
показати весь коментар16.11.2020 08:05
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+1 Petr Ovich 2999c132
показати весь коментар16.11.2020 08:39
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Жрут, что попало, высокая плотность населения и жуткая антисанитария.
Перший запис про спалах у Гонконзі з'явився 13 липня 1968 року. До кінця липня 1968 року у В'єтнамі та Сінгапурі було зафіксовано великі спалахи. Незважаючи на летальність азіатського грипу 1957 року в Китаї, мало що покращилось щодо боротьби з такими епідеміями. Газета "Таймс " стала першим джерелом тривоги щодо цієї нової можливої пандемії . Є ймовірність, що цей спалах насправді почався в материковому Китаї до його розповсюдження в Гонконг, але це не підтверджено.[5]
А сыпной тиф и холера, туберкулез и туляремия в 1-ю мировую в Европе и свои были.
До сих пор не совсем ясно, где впервые появился очаг пандемии 1918 г. Название «испанская болезнь» ещё не определяет места первого появления гриппозного заболевания, а указывает лишь страну, где эпидемия раньше всего была отмечена как явление, выходящее за рамки обычных гриппозных вспышек. Бесспорно доказано, что уже в начале 1918 г. грипп был широко распространён в Китае, и французские авторы считают, что именно там было место возникновения последней пандемии.
В случае с испанкой, в начале 20 века в Европу китайцев ехало в разы меньше, чем в США. Поэтому вполне логично, что китаезы сначала наградили болезнью американцев.