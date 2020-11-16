В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали
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В Україні станом на ранок понеділка, 16 листопада, зафіксовано 9832 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 2753 людини, померли 94 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"9832 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 100 осіб;
летальних випадків – 94;
одужало – 2 753 особи;
здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 545 689 осіб;
одужало – 244 197 осіб;
летальних випадків – 9 697;
проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях", - повідомив Степанов.
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Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
Так что статистика которую показывают в субботу и воскресение, это четверг пятница .
Но и это не главное, главное в том, на сколько люди верят в рисованные цифры, или все верят что болезнь решает на выходные меньше заразить людей ?
Вся эта статистика политизированная, и цифры будут рисовать такие, какие нужны для рейтинга правительства, и что б не довести до выплат гражданам в виде помощи, уж лучше бизнесом позаниматься
Врут?
А цифры падают, не правда ли , как то не вяжется, как будто они знают больше чем пишут ?
Перед выходными желающие слетать за границу активно проходят тесты, естественно, пик.
На выходные часть лабораторий не работает - минимум.
Но как объяснить количество смертей?