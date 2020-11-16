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В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали

В Україні станом на ранок понеділка, 16 листопада, зафіксовано 9832 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 2753 людини, померли 94 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9832 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 01

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02госпіталізовано – 1 100 осіб;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02летальних випадків – 94;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02одужало – 2 753 особи;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

Також читайте: COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 01

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07захворіло – 545 689 осіб;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07одужало – 244 197 осіб;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07летальних випадків – 9 697;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях", - повідомив Степанов.

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 11
В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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16.11.2020 09:08
+4
Проследи хотя бы за пол года.
В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
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16.11.2020 08:24
+2
Во всем мире показатели увеличиваются, а в Украине третий день на спад .
Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
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16.11.2020 08:19
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Во всем мире показатели увеличиваются, а в Украине третий день на спад .
Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
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16.11.2020 08:19 Відповісти
Проследи хотя бы за пол года.
В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
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16.11.2020 08:24 Відповісти
Статистика идёт с опозданием , и примерно в сутки а то и два, пока ее сгруппируются и проведут общий подсчёт .
Так что статистика которую показывают в субботу и воскресение, это четверг пятница .
Но и это не главное, главное в том, на сколько люди верят в рисованные цифры, или все верят что болезнь решает на выходные меньше заразить людей ?
Вся эта статистика политизированная, и цифры будут рисовать такие, какие нужны для рейтинга правительства, и что б не довести до выплат гражданам в виде помощи, уж лучше бизнесом позаниматься
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16.11.2020 08:30 Відповісти
Почему спад?
Врут?
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16.11.2020 08:26 Відповісти
В Украине вернули общенациональный карантин, Украина поднялась на 17 место по числу инфицированных и тд
А цифры падают, не правда ли , как то не вяжется, как будто они знают больше чем пишут ?
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16.11.2020 08:36 Відповісти
Украина поднялась на 17 место по числу инфицированных и в Украине вернули общенациональный карантин.
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16.11.2020 12:31 Відповісти
В воскресенье и понедельник всегда меньше из-за сокращения работы в лабораториях, а вот почему меньше смертность в эти дни непонятно.
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16.11.2020 08:30 Відповісти
И я о том.
Перед выходными желающие слетать за границу активно проходят тесты, естественно, пик.
На выходные часть лабораторий не работает - минимум.
Но как объяснить количество смертей?
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16.11.2020 08:34 Відповісти
Юра, все просто- считают только умерших с положительными ПЦР тестами, умершие от ПЦР негативных пневмоний( КОВИД неиндифициррванная ) даже если иммуноглобулины положительные, в статистику не идут
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16.11.2020 09:28 Відповісти
Потому что не подають данные, потому что на выходных некому подписывать выписки и справки , всегда в больницах в выходные дни только дежурные врачи , все ждут понедельника .
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16.11.2020 08:35 Відповісти
Ну это только ваши фантазии,это дело на контроле, а вот ковиднегативные(ПЦР негативные) пневмонии не подают- это верно
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16.11.2020 09:31 Відповісти
Все очень просто, в пятницу было сделано 70 тыс тестов а вчера только 33 тыс.
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16.11.2020 08:32 Відповісти
Выходные у нас всегда меньше,а результаты польза или нет от карантина выходного дня покажут себя только через 3 недели так сказал Степаша
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16.11.2020 08:38 Відповісти
в выходные люди тоже меньше умирают?
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16.11.2020 08:43 Відповісти
Вау! Вірус був зелений, став червоний. Певно дозрів, пора гоя стригти.
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16.11.2020 08:40 Відповісти
и чего ...... локдаун ввели а показатель не изменился .ну да на тысячу меньше но убытков на миллиард.при этом шо экономике жопа
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16.11.2020 08:51 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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16.11.2020 09:08 Відповісти
Брехня зебильная, уже пол страни переболело.
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16.11.2020 09:47 Відповісти
Что было меньше случаев, необходимо прекратить тестирование, тогда ковид будут обнаруживать только паталогоанатом. А кто нибудь считал, если сделать полный локдаун на 20 дней, сколько потом можна сэкономить на кислороде, на дорогих лекарствах по лечению сотни тысяч заболевших в медзакладах. Может эту экономию отдать на поддержание малого и среднего бизнеса на период локдауна ?
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16.11.2020 10:19 Відповісти
В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали - Цензор.НЕТ 1232
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16.11.2020 13:14 Відповісти
 
 