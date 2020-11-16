Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар

Кандидат на пост голови Української ОТГ від "Європейської Солідарності" Олександр Туренко набрав у другому турі 2852 голоси, кандидатка від "Слуги народу" Кирилюк Оксана - 2450.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно закінчився підрахунок голосів в Українській ОТГ. Кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко впевнено переміг кандидатку від партії влади.

2852 голоси отримав Туренко (ЄС)

2450 - Кирилюк Оксана (Слуга народу)

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Зважаючи на те, що 25 жовтня ці двоє кандидатів набрали рівну кількість голосів, зараз перевага "Європейської солідарності" більше ніж відчутна.

На кількох дільницях нібито знайшли приблизно 30 фальшивих бюлетенів за нашого кандидата, що нас сильно здивувало. Доволі очевидна технологія конкурентів для того, аби мати підстави йти до суду).

Думаю, це технологія слабкості, перемагати треба переконливо. І гідно визнавати поразки.

І так. Українку рахували так само довго, як усю Молдову", - розповіла Сюмар.

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