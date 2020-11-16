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Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидат на пост голови Української ОТГ від

Кандидат на пост голови Української ОТГ від "Європейської Солідарності" Олександр Туренко набрав у другому турі 2852 голоси, кандидатка від "Слуги народу" Кирилюк Оксана - 2450.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно закінчився підрахунок голосів в Українській ОТГ. Кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко впевнено переміг кандидатку від партії влади.

2852 голоси отримав Туренко (ЄС)

2450 - Кирилюк Оксана (Слуга народу)

Також дивіться: День голосування минув без серйозних порушень виборчого процесу, - заступник голови Нацполіції Фацевич. ІНФОГРАФІКА

Зважаючи на те, що 25 жовтня ці двоє кандидатів набрали рівну кількість голосів, зараз перевага "Європейської солідарності" більше ніж відчутна.

На кількох дільницях нібито знайшли приблизно 30 фальшивих бюлетенів за нашого кандидата, що нас сильно здивувало. Доволі очевидна технологія конкурентів для того, аби мати підстави йти до суду).

Думаю, це технологія слабкості, перемагати треба переконливо. І гідно визнавати поразки.

І так. Українку рахували так само довго, як усю Молдову", - розповіла Сюмар.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Слуги пролетіли на зеленій парасольці. Попутного вітру.
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16.11.2020 08:53
+8
Мы выиграли Киев,дебил)
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16.11.2020 09:00
+8
Это ты, зебил ,в Киеве сдался ,хотя да с боем тупой бабы на зонтике))))а мы его взяли.
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16.11.2020 09:07
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16.11.2020 08:59 Відповісти
Молодцы ! Так держать !
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16.11.2020 09:42 Відповісти
ОТГ - Об'єднана територіальна громада. А город называется Українка)
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16.11.2020 09:02 Відповісти
Назва об'єднаної територіальної громади:
Українська сільська, Петропавлівського району Дніпропетровської області.(с)
_______________
До Українки ця новина немає жодного стосунку - це про сільську ОТГ в селищі Українське.
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16.11.2020 09:04 Відповісти
Вот как раз эта новость про город Украинка! В Киевской области.
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16.11.2020 09:10 Відповісти
Якраз таки Українська ОТГ лише в селищі Українське Петропавлівського району Дніпропетровської області.Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 8325
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16.11.2020 09:30 Відповісти
так что не можно было написать
" В городе Украинка Обуховского район Киевской области во втором туре выборов на пост Головы Украинской ОТГ побеждает кандидат от "ЕС" Туренко во втором туре выборов, - нардеп Сюмар"

???
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16.11.2020 09:11 Відповісти
У Сюмар замкнуло. Добре, що хоч їй зрозуміло.
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16.11.2020 10:07 Відповісти
Украинская ОТГ это где ?
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16.11.2020 08:50 Відповісти
Про "гугл" не чули?
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16.11.2020 08:52 Відповісти
если введешь "Украинская ОТГ" даже Гугл тебе не выдаст где это
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16.11.2020 09:03 Відповісти
Який мудреля назвав ще селище "Українське"? Мабуть, навколо нього живуть лише касапи))
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16.11.2020 10:15 Відповісти
Украинка.
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16.11.2020 09:03 Відповісти
Под Киевом
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16.11.2020 09:03 Відповісти
Вєзде. По всій Україні -- українська))
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16.11.2020 10:09 Відповісти
проиграли во всех городах, теперь пиаряться на отг, плохи видать дела в БПП
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16.11.2020 08:52 Відповісти
Мы выиграли Киев,дебил)
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16.11.2020 09:00 Відповісти
Чегоооо?
Вы в Киеве сдались без боя.
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16.11.2020 09:04 Відповісти
Это ты, зебил ,в Киеве сдался ,хотя да с боем тупой бабы на зонтике))))а мы его взяли.
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16.11.2020 09:07 Відповісти
Шо вы в Киеве взяли и у кого. Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 8943
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16.11.2020 09:11 Відповісти
Да просто в дупу засунули вас ,выиграв выбора в Киевсовет и в областной )
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16.11.2020 09:13 Відповісти
Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 9583 Не жмёт?
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16.11.2020 09:16 Відповісти
Так обтекай после того,как сделали себя разом)
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16.11.2020 09:19 Відповісти
А Мавзолейные Хмыри Орут Порошенко взял реванш... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 264 Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 264
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16.11.2020 09:01 Відповісти
У них ещё Львов в резерве. Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 1277
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16.11.2020 09:04 Відповісти
Слуги пролетіли на зеленій парасольці. Попутного вітру.
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16.11.2020 08:53 Відповісти
Майя Санду президент Молдовы.Мавзолейное быдло Додон удрал в Росттов... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 8606Хоть одна хорошая новость за неделю...
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16.11.2020 08:59 Відповісти
Походит эра идиотов)
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16.11.2020 09:02 Відповісти
Молдова ЕС НАТО!!!Майя Санду Чемпион Европы....Крысам Путлера позор на весь Мир... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 5953
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16.11.2020 09:03 Відповісти
Депутатов от ЕС Порошенко сегодня стало в 4 раза чем было,чем было....Быдло Кучмы-Ведмедчука поплачьте... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 3174
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16.11.2020 09:10 Відповісти
Старое ворьё возвращается. В чем радость? ты среди них?
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16.11.2020 09:24 Відповісти
А хтось ще пам'ятає, хто така Ірина Верещук? Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 2372
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16.11.2020 09:10 Відповісти
Її пам'ятають у Раві-Руській, за що й витурили.
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16.11.2020 10:24 Відповісти
Зегниды , да по-воровсству вы уже всех «папередников» переплюнули , а по иудству вам гнидам , равных нет
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16.11.2020 09:50 Відповісти
Это было бы кощунство, если бы в городе с названием Украинке выбрали слугу урода.
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16.11.2020 14:25 Відповісти
 
 