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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 879, Дніпропетровська область – 847 та Запорізька - 807

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 879, Дніпропетровська область – 847 та Запорізька - 807

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (879), Дніпропетровській (847) та Запорізькій (807) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 16 листопада в Києві на коронавірус захворіли 879 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 51 499 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 976 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 18 767 пацієнтів.

Станом на 16 листопада кількість активних хворих у Києві становить 31 756 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 13 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1083 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Запорізька області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 847 осіб. Загальна кількість інфікованих - 22 069. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 595 осіб, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 9276 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 12 198.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 907 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 19 291 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 176 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 3022 пацієнти. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 16 093 особи.

Автор: Наталя Джума
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Щодобова кількість хворих зростатиме доки люди не матимуть змоги здати тест дома та отримати на слідуючий день результат. До того ж потрібно щоб захворівшим хтось давав рекомендації стосовно лікування.
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16.11.2020 09:01 Відповісти
Переводьте школи та виші на дистанційну освіту бо до грудня буде 15000, а до нг дійде за 25 тисяч. Діти легко заражаються в тісних класах, а потім заражають рідних. Важко хворіють та помирають вчителі, більшість яких уигрупі ризику 50-65 років. Хто потім буде вчити ваших дітей?
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16.11.2020 09:06 Відповісти
Умерли "от ковида", или "с ковидом" ?
И кому интересны цифры бессимптомных носителей вообще ? Мало ли вирусов которые человек в себе носит всю жизнь, от герпеса до цитомегаловируса.
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16.11.2020 09:10 Відповісти
 
 