Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова
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Карантин вихідного дня не допоможе вирішити ситуацію з коронавірусом. Все одно доведеться запроваджувати локдаун. Питання часу і кількості смертей.
Про це розповіла одна з учасниць зустрічі в Офісі Президента Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ.
"В п'ятницю ми були за запрошенням в ОП. Мета запрошення - розкажіть про ситуацію з ковідом в Україні.
Коли ми почали розказувати про трабли, нам сказали:
- Як погано, ми самі знаємо, що робити?
То мені не зрозуміла мета зустрічі.
- Що відбувається з ковідом - в ОП знають.
- Що робити далі - приємно, що радяться з волонтерами, але це схоже на ... от наприклад, у людини онкологія. Її лікують сечею, а коли вона почала помирати, запрошують волонтерів і питають - що робити? Тут є два варіанти - або помирати в муках і довго, або з професійним доглядом (знеболювальні там, психологи, кисневий концентратор на дому і т.д.), але все одно помирати.
На жаль, швидкого, простого і красивого виходу з ситуації немає. Карантин вихідного дня не допоможе. Все одно доведеться запроваджувати локдаун. Питання часу і кількості смертей в муках.
І поки іде боротьба за крісло міністра охорони здоров'я (а вона іде, уявляєте), поки ідуть перемовини за голоси, за кандидатури від різних політ сил, люди задихаються в лікарнях.
Ми запропонували декілька речей:
- Локдаун, зараз, короткий.
- За цей час - кисень до лікарень (гроші є, субвенція виділена), хотіла написати під особистий контроль, але чогось злякалась.
- Наростити тестування і опрацювати алгоритми реагування на тестування.
- Навчання персоналу. Елементарним речам - як користуватися кисневим концентратором, СРАРом, інфекційному контролю.
- Забезпечити первинну ланку концентраторами (для тих, кого виписали)
- Наростити спроможність МОЗ: оголосити конкурси, набрати туди людей, дати їм можливість вирішувати питання боротьби з ковідом, а не закриття контролерів.
Пану Міністру від щирого серця бажаю одужати, ви ще маєте постати перед судом.
На той час, коли ми були в ОП, рішення про звільнення Степанова вже було ухвалене.
Питання, навіщо нас запросили залишається відкритим", - розповіла Сухорукова.
Будь ласка, зачекайте...
От перестановки клоунов цирк не перестает быть цирком.
Только увольнение директора и демонтаж цирка !
С ковидом будут бороться волонтеры!
Волонтеры, их мнением интересуются в ОП, а не врачей-инфекционистов, их в Украине ведь нет, вымерли все, как динозавры.
Инфекции есть, а врачей инфекционистов нет, парадокс.
«Учительница спрашивает класс: «Какой, дети, орган у человека самый большой?»
Вовочка тянет руку - ну давай, Вовочка, отвечай.
Вовочка: «Жопа Президента!»
-Почему так, Вовочка?
-Потому, что он засунул в неё всю страну!»
а то получается в министерствах сидят некомпетентные люди,
которые только деньги пилят, а в случае ЧП не знают как действовать.
кто этих людей выбирал? фамилии.. безалаберность или халатность или саботаж.
война идёт? вот с ними по законам военного времени и поступить.
что вообще происходит?
Зеленский ау. ты в своем уме?
слюх, то есть слуг вместе с главзебилом.
и больше ничего не нужно.
Друге. Призначити У.Супрун міністром.
она сделала такую реХформу, что бы все пациенты шли в Платные клиники.
вы наверно к врачу очередь не стояли неделю.. так что чушь не несите в интернет.
Супрун- це термінатор засланий знищити квітучу, безкоштовну та загально доступну медицину України...
пс. а лайкают и ей и тебе или боты или дураки из паствы
Для населения, которое не получая не копейки от этих ублюдков, выживает при этой пандемии короновируса.
Это власть Украины.
И ни кто им не задаст вопрос не на одном канале.
гниды
И Степанову заодно скажите, который резко «заболел», чтобы его меньше критиковали за «карантин выходного дня».
Кстати, вам эта технология ничего не напоминает? Ну, когда в 2014-2015-м у нас все политики и чиновники якобы были в АТО.
С народом, так сказать. Пока воровали миллиарды на армии.
Д. Корнейчук
https://www.businessinsider.com/10000-families-showed-up-to-receive-free-food-in-texas-2020-4
Волонтери продовольчих банків складають продукти у відкриті багажники машин.
Авто тримає дистанцію в черзі.
Фото в інтернеті - пошук по запиту "FOOD BANK TEXAS"
Як організований процес
в Далласі, штат Техас, вишикувалися тисячі машин
дальше читать не стал.
скучно, "девочки"....... пока не заболеете и не передохните ЗЕлеьоные и бурые
Как бороться с ковидом?
- Карантин не действует,-
Объявляй локдаун.
Волонтёров спрашивал,-
Как бороться с ковидом?
- Увольняй Степанова,-
Он, - типичный даун.
да вы что, ввести карантин ?
сдурели ?
Где моя любимая?
Ясень не ответил мне
Качая головой
Я спросил у тополя
Я спросил у осени
У дождя я спрашивал
Я спросил у месяца
Я спросил у облака
Друг ты мой единственный
что же делать, пля?
Ты мне скажи…
вы хотели НОВЫХ ЛИЦ ?
тогда вспоминайте о "Мародере " !
Министр хотя бы за ковидные деньги не строит дороги.
Уборшицу в ОП спросите еще, как "с ковидом бороться"!
Перефразируя Немцова, скажу: "Слуги Народа - они же *бнутые"!
Ведь в стране же нет врачей-инфекционистов, верно?
Настоящих врачей, а не таких, как Степанов, который на выход.
Источник: https://censor.net/ru/n3231234
Если мед персонал требуется обучать "инфекционному контролю", то такой мед персонал профессионально непригоден и подлежит увольнению.
Вы даже не понимаете, что вы говорите, какое это производит впечатление.
Это, простите, действительно Украина?
Республика с ЯО в СССР?
Нет, это какая-то нищая, позорная Африка.
А живы то будете?
Источник: https://censor.net/ru/n3231234
Все, кизда гривне.
Все вышли из гривны или держит еще кто, альтернативно одаренный?