Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова

Карантин вихідного дня не допоможе вирішити ситуацію з коронавірусом. Все одно доведеться запроваджувати локдаун. Питання часу і кількості смертей.

Про це розповіла одна з учасниць зустрічі в Офісі Президента Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ.

"В п'ятницю ми були за запрошенням в ОП. Мета запрошення - розкажіть про ситуацію з ковідом в Україні.

Коли ми почали розказувати про трабли, нам сказали:

- Як погано, ми самі знаємо, що робити?

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То мені не зрозуміла мета зустрічі.

Що відбувається з ковідом - в ОП знають. Що робити далі - приємно, що радяться з волонтерами, але це схоже на ... от наприклад, у людини онкологія. Її лікують сечею, а коли вона почала помирати, запрошують волонтерів і питають - що робити? Тут є два варіанти - або помирати в муках і довго, або з професійним доглядом (знеболювальні там, психологи, кисневий концентратор на дому і т.д.), але все одно помирати.

На жаль, швидкого, простого і красивого виходу з ситуації немає. Карантин вихідного дня не допоможе. Все одно доведеться запроваджувати локдаун. Питання часу і кількості смертей в муках.

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І поки іде боротьба за крісло міністра охорони здоров'я (а вона іде, уявляєте), поки ідуть перемовини за голоси, за кандидатури від різних політ сил, люди задихаються в лікарнях.

Ми запропонували декілька речей:

Локдаун, зараз, короткий. За цей час - кисень до лікарень (гроші є, субвенція виділена), хотіла написати під особистий контроль, але чогось злякалась. Наростити тестування і опрацювати алгоритми реагування на тестування. Навчання персоналу. Елементарним речам - як користуватися кисневим концентратором, СРАРом, інфекційному контролю. Забезпечити первинну ланку концентраторами (для тих, кого виписали) Наростити спроможність МОЗ: оголосити конкурси, набрати туди людей, дати їм можливість вирішувати питання боротьби з ковідом, а не закриття контролерів.

Пану Міністру від щирого серця бажаю одужати, ви ще маєте постати перед судом.

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На той час, коли ми були в ОП, рішення про звільнення Степанова вже було ухвалене.

Питання, навіщо нас запросили залишається відкритим", - розповіла Сухорукова.





