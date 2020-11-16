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Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
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карантин (16095) звільнення (1511) Степанов Максим (2015) Офіс Президента (1753) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова

Карантин вихідного дня не допоможе вирішити ситуацію з коронавірусом. Все одно доведеться запроваджувати локдаун. Питання часу і кількості смертей.

Про це розповіла одна з учасниць зустрічі в Офісі Президента Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ.

"В п'ятницю ми були за запрошенням в ОП. Мета запрошення - розкажіть про ситуацію з ковідом в Україні.

Коли ми почали розказувати про трабли, нам сказали:

- Як погано, ми самі знаємо, що робити?

Також дивіться: У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов. ВIДЕО

То мені не зрозуміла мета зустрічі.

  1. Що відбувається з ковідом - в ОП знають.
  2. Що робити далі - приємно, що радяться з волонтерами, але це схоже на ... от наприклад, у людини онкологія. Її лікують сечею, а коли вона почала помирати, запрошують волонтерів і питають - що робити? Тут є два варіанти - або помирати в муках і довго, або з професійним доглядом (знеболювальні там, психологи, кисневий концентратор на дому і т.д.), але все одно помирати.

На жаль, швидкого, простого і красивого виходу з ситуації немає. Карантин вихідного дня не допоможе. Все одно доведеться запроваджувати локдаун. Питання часу і кількості смертей в муках.

Також читайте: В Україні повернули загальнонаціональний карантин: список обмежень

І поки іде боротьба за крісло міністра охорони здоров'я (а вона іде, уявляєте), поки ідуть перемовини за голоси, за кандидатури від різних політ сил, люди задихаються в лікарнях.

Ми запропонували декілька речей:

  1. Локдаун, зараз, короткий.
  2. За цей час - кисень до лікарень (гроші є, субвенція виділена), хотіла написати під особистий контроль, але чогось злякалась.
  3. Наростити тестування і опрацювати алгоритми реагування на тестування.
  4. Навчання персоналу. Елементарним речам - як користуватися кисневим концентратором, СРАРом, інфекційному контролю.
  5. Забезпечити первинну ланку концентраторами (для тих, кого виписали)
  6. Наростити спроможність МОЗ: оголосити конкурси, набрати туди людей, дати їм можливість вирішувати питання боротьби з ковідом, а не закриття контролерів.

Пану Міністру від щирого серця бажаю одужати, ви ще маєте постати перед судом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО

На той час, коли ми були в ОП, рішення про звільнення Степанова вже було ухвалене.

Питання, навіщо нас запросили залишається відкритим", - розповіла Сухорукова.

Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова 01
Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова 02
Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Вешаем на Крещатике вову, через неделю начнется спад эпидемии.
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16.11.2020 09:09
+38
Майстри по боротьбі з вірусом не знають як з ним боротись? Ахх-ха-ха-ха. Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова - Цензор.НЕТ 7575
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16.11.2020 09:07
+37
Давно потрібно було гнати цього недоумка, а слідом і ляшка.
Боротьба з вірусом фактично не ведеться. Люди по 7-10 днів очікують результатів тестів. По 3-7 годин стоять в чергах щоб здати тест.
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16.11.2020 09:06
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факты
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16.11.2020 13:00 Відповісти
сортировать будут по количеству бабла предложенного врачу. другие варианты у нас не работают.
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16.11.2020 14:02 Відповісти
ну тогда как в анекдоте - не тратьтэ кумэ сылы спускайтеся на дно..............
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16.11.2020 16:30 Відповісти
думаете будут в "лодки сажать" детей и женщин?ну ну. Бубочке с Ермачилой и прочим прокурорам и судьям найдется все.
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16.11.2020 16:47 Відповісти
деЗЕнфекция вашей шоблы. 🤢🤡💩👹👿👃🏻🎹 только ДУСТОМ
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17.11.2020 09:08 Відповісти
Увольнение Степанова?
От перестановки клоунов цирк не перестает быть цирком.
Только увольнение директора и демонтаж цирка !
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16.11.2020 12:39 Відповісти
А нечего было Степанову глаза закрывать на разворовывание"зеленью"ковидфонда,да нижайше подыгривать наиумнейшему ЗЕ..Так,что-"скатертью-дорожка"ему... в утиль..
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16.11.2020 15:21 Відповісти
Подиждите, еще не вечер, балаган продлжается.
С ковидом будут бороться волонтеры!
Волонтеры, их мнением интересуются в ОП, а не врачей-инфекционистов, их в Украине ведь нет, вымерли все, как динозавры.
Инфекции есть, а врачей инфекционистов нет, парадокс.
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17.11.2020 06:17 Відповісти
Ні, зради немає, все добре. ОПа запросила волонтерів правильно, і питання правильне задала. Все в нас є, немає тільки влади. Немає організації правильної. Чиновники, які повинні займатися організацією боротьби з ковідом, справу провалили. Ось ОПа і питає, як з того гівна виповзти. Бо це не відосікі, тут треба вкалувати, але про це Слуг не попереджали, коли брали.
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18.11.2020 12:51 Відповісти
Ну вот, докатились - спрашивают у волонтеров как выйти из помойки. Завтра цыганку попросят по руке погадать. Пипец, какая тупая власть - только бабло воровать и способна. Сразу же приходит на ум такой анекдот:

«Учительница спрашивает класс: «Какой, дети, орган у человека самый большой?»
Вовочка тянет руку - ну давай, Вовочка, отвечай.
Вовочка: «Жопа Президента!»
-Почему так, Вовочка?
-Потому, что он засунул в неё всю страну!»
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16.11.2020 12:40 Відповісти
Его точно уволили, или очередная утка из зеленой администрации?
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16.11.2020 12:42 Відповісти
Уврльнение министра - не выход. Тяжелая сама ситуация. С новым будет то же самое.
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16.11.2020 13:24 Відповісти
Кому війна, а кому - мати рідна
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16.11.2020 13:25 Відповісти
так может волонтеров сразу по министерствам и расставить?
а то получается в министерствах сидят некомпетентные люди,
которые только деньги пилят, а в случае ЧП не знают как действовать.
кто этих людей выбирал? фамилии.. безалаберность или халатность или саботаж.
война идёт? вот с ними по законам военного времени и поступить.
что вообще происходит?
Зеленский ау. ты в своем уме?
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16.11.2020 14:10 Відповісти
Это не ОП, а ОД - офис дегенератов.
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16.11.2020 14:25 Відповісти
двумя руками . ЗА
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17.11.2020 00:27 Відповісти
за что же эти *ляди зеленые так издеваются над страной7
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16.11.2020 14:31 Відповісти
За грехи тяжкие 73% электората, этих клоунов выбравших.
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17.11.2020 06:17 Відповісти
может хватит двигать койки в борделе? Надо увольнять слюх, то есть слуг вместе с главзебилом.
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16.11.2020 14:45 Відповісти
жестко штрафовать всех кто замечен без маски на улице либо в общественном месте (штрафы от ста тысяч гривен. но только при наличии фото/видеодоказательства).
и больше ничего не нужно.
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16.11.2020 15:33 Відповісти
таврування на лобі при повторному затриманні? Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 5527
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17.11.2020 01:51 Відповісти
при повторном - месяц общественных работ - помощь врачам в уходе за больными коронавирусом.
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17.11.2020 09:47 Відповісти
таврування то коли? Давайте, тоді після 3-ого разу? Не повинні гроші та громадські роботи замовчувати факт тупості?
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17.11.2020 13:19 Відповісти
Перше, що потрібно негайно зробити - звільнити ЗЕ і його ОПпу.
Друге. Призначити У.Супрун міністром.
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16.11.2020 16:12 Відповісти
Пані Уляна вже побачила що тут за нарід живе в Україні.. Думаю, вона не погодиться знов очолити міністерство дл такої отари дурнуватих камікадзе. В Уляни були хибні уявлення про "мудрий нарід".. Поки вона не потрапила в Україну.
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16.11.2020 16:34 Відповісти
https://gyazo.com/1a0bbe421e71217990345bf031ba2994
она сделала такую реХформу, что бы все пациенты шли в Платные клиники.
вы наверно к врачу очередь не стояли неделю.. так что чушь не несите в интернет.
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16.11.2020 20:05 Відповісти
давай, три 15-ть:
Супрун- це термінатор засланий знищити квітучу, безкоштовну та загально доступну медицину України... Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 6175
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17.11.2020 01:57 Відповісти
тебе лет 15ть? умное может что-нибудь написать?
пс. а лайкают и ей и тебе или боты или дураки из паствы
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17.11.2020 11:38 Відповісти
а ти, симбіоз Чумака з Кашпіровським, що на відстані заряджають та розсмоктують, а тому все знаєш? Чи скиглява кобила, що зараз розплачеться бо не оцінили її сяйво дурості?
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17.11.2020 13:09 Відповісти
а..... вы больной, а я с вами разговариваю..
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17.11.2020 16:54 Відповісти
нарід так лікує з приводу звільнення степанова, що аж завидки беруть. Це ж треба жити в такій ейфорії, в такому стійкому світі ілюзій, начебто зі зникненням степанова зникне і загроза ковіду. Оно, в розвинутих країнах і степанова немає, а ситуація така ж сама - поганокерована. Бо впоратись не в змозі навіть такі країни як Італія, Іспанія, Німеччина, а там люди законослухняні, ходять весь час в масках, і в локдауні сидять чесно, не намагаються самі себе обдурити чи вище дупи пукнути. Поки люди не зрозуміють, не усвідомлять реальність загрози, ніякий міністр (яке б прізвище він не мав) не зможе нічого вдіяти. Фонд розікрав не міністр, його провина лише в тому, що він мовчав, а розкрадали оті каломойські, яким припекло посеред епідемії "побудувати" якусь чортову дорогу десь. Винний президент, з мовчазної згоди якого відбувається вся ця вакханалія з розкраданням коштів з фонду боротьби з ковідом. Але ж і презадент в нас геть не самостійний: скажуть нявкати - буде нявкати, скажуть мукати - буде мукати. Лялька на мотузках за допомогою якої зграя ненажерливих каломойських не виймає мохнату лапу з державної скарбниці..
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16.11.2020 16:32 Відповісти
Богатыреву, Богатыреву на царство! Заждалась уже в кулуарах ...
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16.11.2020 17:43 Відповісти
Свят-свят-свят... точнее тьфу-тьфу-тьфу...
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16.11.2020 18:07 Відповісти
Точно! Надо спросить у "мудрого наріда"! Он знает правильный ответ.
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16.11.2020 18:50 Відповісти
Тю, РЕФЕРЕНДУМ! Запитаємо у народа-аналітика, як вирішить так і буде!
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16.11.2020 17:24 Відповісти
Я что то пропустил, Степашка ,все 🤣🤣🤣🤣🤫🙄🐑 Я так понимаю Зеленский Украину уже продал ,но без людей ,теперь надо шо то с ними делать ,они та мешают ,новым хозяевам не нужны 😡😡😡😡
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16.11.2020 17:29 Відповісти
Пандемия во всём мире и только в одной стране мира, есть власть ублюдков поднимающих тарифы для населения.
Для населения, которое не получая не копейки от этих ублюдков, выживает при этой пандемии короновируса.
Это власть Украины.
И ни кто им не задаст вопрос не на одном канале.
гниды
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16.11.2020 17:36 Відповісти
А не это ли население дважды (на през и парламентских выборах) проголосовало за эту власть? Так этому населению и надо.
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16.11.2020 18:06 Відповісти
Кто-нибудь, ну скажите клоунам с Банковой, что технология «Мы все тут больные коронавирусом, поэтому жалейте нас, пока мы вас грабим и оставляем без работы», уже не срабатывает.
И Степанову заодно скажите, который резко «заболел», чтобы его меньше критиковали за «карантин выходного дня».

Кстати, вам эта технология ничего не напоминает? Ну, когда в 2014-2015-м у нас все политики и чиновники якобы были в АТО.
С народом, так сказать. Пока воровали миллиарды на армии.

Д. Корнейчук
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16.11.2020 18:07 Відповісти
https://www.vox.com/2020/5/9/21251895/food-banks-lines-pandemic -

https://www.businessinsider.com/10000-families-showed-up-to-receive-free-food-in-texas-2020-4

Волонтери продовольчих банків складають продукти у відкриті багажники машин.
Авто тримає дистанцію в черзі.
Фото в інтернеті - пошук по запиту "FOOD BANK TEXAS"
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16.11.2020 18:17 Відповісти
https://www.facebook.com/CBSNews/videos/2199992213478344
Як організований процес

в Далласі, штат Техас, вишикувалися тисячі машин
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16.11.2020 19:37 Відповісти
Сам Ковид не лечиться! Зачем тратить деньги на тесты? Лечить пневмонию и симптоматически! За ковид не доплачивать -- сразу количество диагнозов упадет!
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16.11.2020 18:57 Відповісти
Я так думаю,навіть впевненний,що всі оці судорги до Ж...!!!! Поставте сьогодні хоть кого завгодно---процес пішов, потрібно було раніше на це все реагувати,а в нас всіх посилали на...,а тепер почали шукати винних. У мене в місті(40 000) ходять сто чоловік,з них в масці--1-2 і то з них сміються як з дурнів!! А тепер ті що сміялись щось хочуть--тут вихід буде один,по гарній дорозі на цвинтарь!! Я донкі своїй говорю,в нас вже 12000,а вона говорить,що це ще нічого,в них по 40000(Італія),всі сидять дома і не дай Боже кому порушити карантин!!! А в нас ресторатори мітингують,а я думаю,сидить за трьома столиками люд--ЗДОРОВИЙ,а за одним---ХВОРИЙ і ЩО?
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16.11.2020 19:02 Відповісти
ковидом должен переболеть каждый из "мудрого нарида" да еще желательно с осложнениями, вот тогда поймут что такое вирус головного мозга под названием ЗЕ-вид Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 8868
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16.11.2020 19:59 Відповісти
Банда зелемойского-дерьмака решила найти козла отпущения в виде своего подельника степанова, для того чтобы втюхать зебилам мантру - это все плохой степанов виноват, мы хорошие и дороги строим отличные.
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16.11.2020 19:21 Відповісти
1. Что происходит с ковидом - в ОП знают.

дальше читать не стал.
скучно, "девочки"....... пока не заболеете и не передохните ЗЕлеьоные и бурые Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 3281
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16.11.2020 19:55 Відповісти
Я спросил Степанова,-
Как бороться с ковидом?
- Карантин не действует,-
Объявляй локдаун.
Волонтёров спрашивал,-
Как бороться с ковидом?
- Увольняй Степанова,-
Он, - типичный даун.
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16.11.2020 20:13 Відповісти
наш ЗЕльоный баобаб с рукожопыми крылами Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 6505
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16.11.2020 21:54 Відповісти
Засоби боротьби з короновіросом для ОП :1.Вервечка,мило і службовий стілець. 2.Відкрите вікно на верхньому поверсі і паперові антівірусні крила 3.Наградна зброя і ретельно продезінфіковані набої 4.Довгий коридор і міцна стіна. 5.Московська ветеринарна вакцина ...
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16.11.2020 21:08 Відповісти
В Китаї уже немає хворих на корону. Переймайте досвід, клоуни
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16.11.2020 21:23 Відповісти
а популярность Си Цзинпиня ? Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 9023
да вы что, ввести карантин ?
сдурели ?
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16.11.2020 21:52 Відповісти
вибір легкий і невеликий, або цвинтар або карантин з ізоляцією хворих.
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16.11.2020 22:03 Відповісти
де беруться ці сухорукови - железняки, покидьки безтолкові - один словесний понос , гидко дивитись на це дірьмо
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16.11.2020 21:26 Відповісти
Какие то странные спецы, загугли Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 5223
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16.11.2020 21:29 Відповісти
ЗЕльоные министры настолько ЗЕльоные, что их убирают с грядки даже не побуревшими Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 8681
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16.11.2020 21:40 Відповісти
Я спросил у ясеня
Где моя любимая?
Ясень не ответил мне
Качая головой

Я спросил у тополя
Я спросил у осени
У дождя я спрашивал
Я спросил у месяца
Я спросил у облака
Друг ты мой единственный
что же делать, пля?
Ты мне скажи

вы хотели НОВЫХ ЛИЦ ?
тогда вспоминайте о "Мародере " ! Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 6192
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16.11.2020 21:46 Відповісти
Почему в качестве действенной превентивной меры вместо дурдома выходного дня не дать разрешение людям работать удаленно, тем, кто может технически это делать? Это будет ничего не стоить государству, но прервет цепочку заражений, сократит процент заражения в тесных кабинетах и общественном транспорте. Неужели это так трудно? Такое ощущение, что все пустили на самотек и ждут выживания или вымирания людей с "искренней заботой " о каждом. Степанову - здоровья, оно ему понадобится в тюрьме. Зеленскому- выздоравления и долгих лет жизни, но в другой стране...
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16.11.2020 22:24 Відповісти
Щоб перебороти хворобу в лікарнях в кожній палаті та коридорі слід поставити телевізори щоб хворі могли бачити цілющі відосики пацієнта з "Феофанії".
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17.11.2020 00:21 Відповісти
Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 3732
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17.11.2020 00:57 Відповісти
дуб спросил у ясеня, дуб спросил у тополя... ОП надо расшифровывать как Отхожую Пустоту... редчайший подбор кадров - то операцию сольют, то кадилом в раскольнической церкви машут, то спрашивают у волонтеров о том как бороться с коронавирусом... вы там что, совсем уже все мозги выпустили через уши... да с вас не смеяться надо, а как можно скорее разогнать и забрать все потраченные на вас деньги... а потом на психкомиссию...
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17.11.2020 04:30 Відповісти
чё министра? Лучше президента.
Министр хотя бы за ковидные деньги не строит дороги.
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17.11.2020 06:00 Відповісти
"Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова"

Уборшицу в ОП спросите еще, как "с ковидом бороться"!
Перефразируя Немцова, скажу: "Слуги Народа - они же *бнутые"!
Ведь в стране же нет врачей-инфекционистов, верно?
Настоящих врачей, а не таких, как Степанов, который на выход.
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17.11.2020 06:12 Відповісти
"Обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАРом, инфекционному контролю."
Источник: https://censor.net/ru/n3231234

Если мед персонал требуется обучать "инфекционному контролю", то такой мед персонал профессионально непригоден и подлежит увольнению.
Вы даже не понимаете, что вы говорите, какое это производит впечатление.
Это, простите, действительно Украина?
Республика с ЯО в СССР?
Нет, это какая-то нищая, позорная Африка.
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17.11.2020 06:14 Відповісти
Эй, "бубочка", а если завтра эпидемия чумы, то тоже волонтеров спросите, что делать да как?
А живы то будете?
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17.11.2020 06:18 Відповісти
"Карантин выходного дня не поможет разрешить ситуацию с коронавирусом. Все равно придется вводить локдаун."
Источник: https://censor.net/ru/n3231234

Все, кизда гривне.
Все вышли из гривны или держит еще кто, альтернативно одаренный?
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17.11.2020 06:20 Відповісти
Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова - Цензор.НЕТ 2445
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17.11.2020 08:05 Відповісти
Используйте китайский рецепт борьбы с вирусом, они его за 3 месяца изолировали и искоренили. 1.Температурные проверки на вход в любое заведение и учреждение, 2. Принудительно-добровольная госпитализация или изоляция человека с симптомами. 3. Усиление наказания за умышленный разнос вируса.
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17.11.2020 09:07 Відповісти
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