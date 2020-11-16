Якщо буде цілеспрямоване шкідництво з боку КС, то нардепи підтримають законопроєкт Зеленського про Суд, - Веніславський

Нардеп фракції "Слуга народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів, як реагуватиме парламент, якщо Конституційний Суд і надалі опиратиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Найгірший сценарій, який може бути, який я розглядаю, – це якщо КСУ продовжить займатись антидержавницькою діяльністю. А зараз навіть якщо ми проаналізуємо деякі публічні виступи деяких суддів з приводу тих справ, які перебувають на розгляді КСУ, – то вони вже натякають, фактично відбувається певний шантаж, що вони можуть нам поламати ті законодавчі акти, які ухвалила Верховна Рада і які забезпечують реформаторський напрямок розвитку України", - наголосив представник президента в КС.

За словами Веніславського, якщо буде видно, що "вже дійсно відбувається цілеспрямоване шкідництво з боку КСУ, то ... найгірший варіант - це ухвалення політико-правового рішення".

"А саме того закону, проєкт якого зареєстрував Зеленський у Раді. Я думаю, що якщо депутати побачать, що є дуже великі загрози від діяльності КСУ, то вони підтримають цей законопроєкт", - підсумував парламентарій.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.