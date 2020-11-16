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ВР (11736) КС (1154) Веніславський (217)

Якщо буде цілеспрямоване шкідництво з боку КС, то нардепи підтримають законопроєкт Зеленського про Суд, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо буде цілеспрямоване шкідництво з боку КС, то нардепи підтримають законопроєкт Зеленського про Суд, - Веніславський

Нардеп фракції "Слуга народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів, як реагуватиме парламент, якщо Конституційний Суд і надалі опиратиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Найгірший сценарій, який може бути, який я розглядаю, – це якщо КСУ продовжить займатись антидержавницькою діяльністю. А зараз навіть якщо ми проаналізуємо деякі публічні виступи деяких суддів з приводу тих справ, які перебувають на розгляді КСУ, – то вони вже натякають, фактично відбувається певний шантаж, що вони можуть нам поламати ті законодавчі акти, які ухвалила Верховна Рада і які забезпечують реформаторський напрямок розвитку України", - наголосив представник президента в КС.

За словами Веніславського, якщо буде видно, що "вже дійсно відбувається цілеспрямоване шкідництво з боку КСУ, то ... найгірший варіант - це ухвалення політико-правового рішення".

"А саме того закону, проєкт якого зареєстрував Зеленський у Раді. Я думаю, що якщо депутати побачать, що є дуже великі загрози від діяльності КСУ, то вони підтримають цей законопроєкт", - підсумував парламентарій.

Також читайте: Спілкування Веніславського з окремими суддями КС може свідчити про вплив на них, - заява Конституційного суду

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А что эта цепная сявка по фамилии Вениславский считает "целенаправленным вредительством"? Свое тупорылие или тупорылие табуреток из ВР, которые приняли подобные законы?
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16.11.2020 09:26
+3
Є цілеспрямованне шкідівництво, збоку припіздєнта... Де ініціатива імпічменту, збоку парламенту???
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16.11.2020 09:30
+3
И президент и парламент главные вредители. В первую очередь это закон о земле в том виде в котором они приняли. Он является аферой тысячелетия. Необходимы неотложно новые выборы президента и парламента. А закон о земле конечно остановить навсегда. КС неотложно должен этот закон оценить негативным.
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16.11.2020 09:41
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Сначала озабоченность ? Да они уже навредили , а себе сделали очень хорошо . На пожизненное заработали . А если будем поглядеть , то нечего было и шум поднимать .
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16.11.2020 09:20 Відповісти
Яке ще чекати єслі від цих ворогів? Після того що вони прийняли,гнати сраною мітлою і притягати до відповідальності за зраду і,корупцію з конфіскацією і позбавлення довічного утримання. Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский - Цензор.НЕТ 6438 .
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16.11.2020 09:24 Відповісти
А что эта цепная сявка по фамилии Вениславский считает "целенаправленным вредительством"? Свое тупорылие или тупорылие табуреток из ВР, которые приняли подобные законы?
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16.11.2020 09:26 Відповісти
Я знал Вениславского как порядочного и профессионального юриста но это было в 2015 если не изменяет память. То что произошло в КСУ это явное вредительство и здесь я поддерживаю Вениславского. Такой "суд" опасен для страны,гораздо опаснее всех внешних врагов и с этим нужно что то делать.К сожалению кроме бла-бла-бла мы так ничего и не увидели более. Собственно и ожидать от этих болтунов- недоумков чего то другого и не приходится.
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16.11.2020 09:50 Відповісти
Я не знав Вєніславського до того знаменитого судового засідання в КСУ по розгону парламента,де вся країна мала можливість посміятись разом з суддями над його тупістю.
Що таке поняття «загальновідомий факт», з'ясовують на цьому відео суддя Конституційного суду Ігор Сліденко та Федір Веніславський - представник Зеленського.
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16.11.2020 10:00 Відповісти
А его, вредительства, ещё нет?!
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16.11.2020 09:26 Відповісти
Є цілеспрямованне шкідівництво, збоку припіздєнта... Де ініціатива імпічменту, збоку парламенту???
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16.11.2020 09:30 Відповісти
Це вони з"їли зерно в Держрезерві. Сільгосп шкідники.
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16.11.2020 09:38 Відповісти
И президент и парламент главные вредители. В первую очередь это закон о земле в том виде в котором они приняли. Он является аферой тысячелетия. Необходимы неотложно новые выборы президента и парламента. А закон о земле конечно остановить навсегда. КС неотложно должен этот закон оценить негативным.
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16.11.2020 09:41 Відповісти
Кс обнулил все дела против депутатов.... и Зеленского. Дело которе велось три месяца, этот вениславский типо не заметил. Даже на принятие решение не пришёл. Когда Ес возмутилось, и стало угрожать безвиз, зеля изобразил возмущение. как они так могли. потому что без виз дл нашего народа усё, только попробуй. в итоге без копейки мвф, посланы нах. и ждут байдена, а пока поддержка по городам пиллионикам меньше 10 процентов. третью неделю родить не могут
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16.11.2020 09:41 Відповісти
Арест 2-3 судей КС и проблемы больше нет!
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16.11.2020 09:43 Відповісти
Щось сталінізмом смердить. Спочатку "врєдітєлєй" шукатимуть серед суддів КС, потім серед лікарів, потім по всім галузям і прошаркам суспільства. Нащадки НКВСних людожерів
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16.11.2020 09:43 Відповісти
Мерзавцы хотят распустить КС и собрать новый из "юристов" карабаса Коломойского.
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16.11.2020 09:43 Відповісти
Фракция СН на 99% состоит из номенклатуры УССР и их детей и внуков. А номенклатура УССР на 99% имеет прямых предков исполнителей голодомора. Неотложно разогнать парламент и назначить новые выборы.
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16.11.2020 09:51 Відповісти
А коли т.зв. "кс" благословив незаконний розпуск блаЗЄнським ВР, то це не було шкідництвом? Щоб ви видохли разом зі своїми ручними "судами".
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16.11.2020 09:54 Відповісти
Членовредительство?
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16.11.2020 10:08 Відповісти
Автомайдан приносили виселицу к дому главы КС. Спрашивается, почему они не приносили ее к парламенту когда он принимал аферу тысячелетия - закон о земле. Всем должно быть ясно что автомайдан это шавки Коломойского.
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16.11.2020 10:10 Відповісти
А шо Федя, ты еще не видишь целенаправленного вредительства банды КСУ, вся скамейка запасных шоумена состоит из коллаборантов и, в лучшем случаев, совков, самое мудрое решение, за свою короткую наденцию, клоун должен признать свое поражение, уйти добровольно и не мешать Украине идти в Европу.
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16.11.2020 10:16 Відповісти
" целенаправленное вредительство КС" як кажуть слуги. Тут два варіанти. Або це свідомі неправомірні дії КС для шкоди Україні, То це зрадники . І займатися ними повинне СБУ. Або закони України були прийняті нардепами Ради з порушенням , нестиковкою з Конституцією, суперечать другим законам, формулювання їх неправомірне. І КС вказав на все це неподобство. А слугам це не до вподоби. От вони і метушаться тепер і погрожують.
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16.11.2020 11:02 Відповісти
..ще і ще раз АКТУАЛЬНО ..

..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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16.11.2020 12:43 Відповісти
 
 