Якщо буде цілеспрямоване шкідництво з боку КС, то нардепи підтримають законопроєкт Зеленського про Суд, - Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп фракції "Слуга народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський розповів, як реагуватиме парламент, якщо Конституційний Суд і надалі опиратиметься.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Найгірший сценарій, який може бути, який я розглядаю, – це якщо КСУ продовжить займатись антидержавницькою діяльністю. А зараз навіть якщо ми проаналізуємо деякі публічні виступи деяких суддів з приводу тих справ, які перебувають на розгляді КСУ, – то вони вже натякають, фактично відбувається певний шантаж, що вони можуть нам поламати ті законодавчі акти, які ухвалила Верховна Рада і які забезпечують реформаторський напрямок розвитку України", - наголосив представник президента в КС.
За словами Веніславського, якщо буде видно, що "вже дійсно відбувається цілеспрямоване шкідництво з боку КСУ, то ... найгірший варіант - це ухвалення політико-правового рішення".
"А саме того закону, проєкт якого зареєстрував Зеленський у Раді. Я думаю, що якщо депутати побачать, що є дуже великі загрози від діяльності КСУ, то вони підтримають цей законопроєкт", - підсумував парламентарій.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Що таке поняття «загальновідомий факт», з'ясовують на цьому відео суддя Конституційного суду Ігор Сліденко та Федір Веніславський - представник Зеленського.
..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги