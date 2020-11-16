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У семи областях України завантаженість ліжок менш ніж 50%, у двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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У семи областях України завантаженість ліжок менш ніж 50%, у двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 16 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у семи областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

На Дніпропетровщині ліжка заповнені на 50%.

Водночас, заповненість ліжок не перевищує 50% у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 53,4%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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У семи областях України завантаженість ліжок менш ніж 50%, у двох - понад 70%, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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В семи областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1353
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16.11.2020 09:42 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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16.11.2020 10:15 Відповісти
А як сюди проліз Лаптєстан?
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16.11.2020 09:48 Відповісти
Вспоминается Хрущев с его волюнтаризмом. Здесь так же - главное сохранения коек. Чем больше незанятых коек - тем спокойнее. Даешь 100% незанятых коек! Поучились бы у Малюськи - сдавали бы за деньги незанятые койки гражданам наперед, с аукциона. Вот бы подняли медицину! Ну, или сами бы поднялись.
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16.11.2020 10:07 Відповісти
На кой ляд нам ця статистика?!
Ліпше скажіть коли люди матимуть змогу здати тест не виходячи з дому і не очікуватимуть по 7-10 днів на результати.
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16.11.2020 10:12 Відповісти
А що заважає прийти в лабораторію, трохи заплатити і отримати результати на наступний день?
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16.11.2020 10:51 Відповісти
Коли мені потрібно було зробити тест - я так і вчинив.
Але оте "трохи заплатити" становить - 1500 грн. Плюс 500грн. ренген + 350грн. консультація лікаря+ 450грн. аналіз крові. Не кожен нині має змогу потратити такі кошти.
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16.11.2020 10:57 Відповісти
Введите обратно адаптивный карантин! Почему области, где ситуация под контролем, должны гробить свою экономику и убивать малый и средний бизнес?
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16.11.2020 10:26 Відповісти
 
 