У семи областях України завантаженість ліжок менш ніж 50%, у двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 16 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у семи областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
На Дніпропетровщині ліжка заповнені на 50%.
Водночас, заповненість ліжок не перевищує 50% у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 53,4%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Ліпше скажіть коли люди матимуть змогу здати тест не виходячи з дому і не очікуватимуть по 7-10 днів на результати.
Але оте "трохи заплатити" становить - 1500 грн. Плюс 500грн. ренген + 350грн. консультація лікаря+ 450грн. аналіз крові. Не кожен нині має змогу потратити такі кошти.