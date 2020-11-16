У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов
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Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в його службі на коронавірус не перехворіли лише двоє співробітників.
Про це міністр розповів в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене в службі не перехворіли ще лише двоє", - сказав Немчінов.
Зокрема, коронавірус в секретаріаті уряду виявили вже у більш як 20 осіб.
Як повідомлялося, на цей момент у Кабміні на COVID-19 хворіють віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр охорони довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський, а міністр оборони Андрій Таран і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вже перехворіли на коронавірус.
10 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19.
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Иначе трудно объяснить такой процент заболевших ,при этом переболевшим в легкой форме ,а то и без симптомов вообще
Уточню, на всякий случай: шутка.
Под капельницами? Под ивл? Или чаи гоняли?
Да точно надо наградить орденом красного трудового знамени
Да и раз в курсе ковид 19может взяли да и закупли ивл. Лекарства