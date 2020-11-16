УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5055 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 043 15
Кабмін (6265) карантин (16095) COVID-19 (18065) Немчінов Олег (170) коронавірус (16712)

У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в його службі на коронавірус не перехворіли лише двоє співробітників.

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене в службі не перехворіли ще лише двоє", - сказав Немчінов.

Зокрема, коронавірус в секретаріаті уряду виявили вже у більш як 20 осіб.

Як повідомлялося, на цей момент у Кабміні на COVID-19 хворіють віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр охорони довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський, а міністр оборони Андрій Таран і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вже перехворіли на коронавірус.

10 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також читайте: У семи областях України завантаженість ліжок менш ніж 50%, у двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Медаль под номером 1 получит мастер спорта по борьбе с ковидом Янелох 42-летний.
У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6381
показати весь коментар
16.11.2020 10:12
+3
Такое впечатление, что они уже скоро начнут себе ордена выдавать: "Переболевший вирусом". Причем, ордена будут разных степеней. Например у Трампа - первой степени, он болел полтора дня. Наши пока что отстают. Лишний раз убеждаешься, что надо внимательнее присматриваться к тому, чем человек гордится.
показати весь коментар
16.11.2020 10:01
+2
Так в чем заминка, они что на работу не ходят, почему здоровые?
показати весь коментар
16.11.2020 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так в чем заминка, они что на работу не ходят, почему здоровые?
показати весь коментар
16.11.2020 09:54 Відповісти
Такое впечатление, что они уже скоро начнут себе ордена выдавать: "Переболевший вирусом". Причем, ордена будут разных степеней. Например у Трампа - первой степени, он болел полтора дня. Наши пока что отстают. Лишний раз убеждаешься, что надо внимательнее присматриваться к тому, чем человек гордится.
показати весь коментар
16.11.2020 10:01 Відповісти
Медаль под номером 1 получит мастер спорта по борьбе с ковидом Янелох 42-летний.
У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6381
показати весь коментар
16.11.2020 10:12 Відповісти
То же самое хотел сказать У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6668 Скоро чиновники, да и доктора с полицейскими будут приравнивать себя к "чернобыльцам", как минимум, а то и к "убд"
показати весь коментар
16.11.2020 10:17 Відповісти
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався психозу від злочинного соціального експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію....
показати весь коментар
16.11.2020 10:31 Відповісти
Возможно госслужащим положена компенсация на восстановление побитого ковидом здоровья. Госслужащим много чего положено ,о чем пересичные даже не догадываются...
Иначе трудно объяснить такой процент заболевших ,при этом переболевшим в легкой форме ,а то и без симптомов вообще
показати весь коментар
16.11.2020 12:15 Відповісти
Немедленно уволить этих трутней без выходного пособия.Ишь чё удумали?Когда весь обком ушел на фронт эти паразиты решили отсидеться в кустах. У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5068
показати весь коментар
16.11.2020 10:05 Відповісти
Вот эти двое всех и заразили. Сжечь их на костре!
Уточню, на всякий случай: шутка.
показати весь коментар
16.11.2020 10:14 Відповісти
Неужели? И чем лечились?
Под капельницами? Под ивл? Или чаи гоняли?
Да точно надо наградить орденом красного трудового знамени
Да и раз в курсе ковид 19может взяли да и закупли ивл. Лекарства
показати весь коментар
16.11.2020 10:16 Відповісти
ну, хоть план по ковиду выполняют почти на 100 % и то ладно
показати весь коментар
16.11.2020 10:19 Відповісти
Это был дополнительный оплачиваемый отпуск купил тест и гуляй. Интересно если 30% тесты недостоверные то у здорового есть хороший шанс получить положительный тест с третьего раза.
показати весь коментар
16.11.2020 10:52 Відповісти
Ось де зараза сидить.
показати весь коментар
16.11.2020 11:25 Відповісти
Агенты кремля?
показати весь коментар
16.11.2020 12:11 Відповісти
 
 