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Новини Політика України
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Зеленський (17470) кадри (259) ОДА (1541) звільнення (1511) Веніславський (217)

До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції

Нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі каналу "Україна 24" розповів, на які кадрові перестановки натякає президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Гадаю, йдеться насамперед про голів обласних державних адміністрацій. Я не можу сказати, бо я не володію інформацією. Але, я думаю, до багатьох голів ОДА є запитання й у фракції, і, я так розумію, у президента. Тому очікуємо – будуть дійсно певні кадрові зміни", - зазначив Веніславський.

За словами нардепа, варто дочекатися "офіційної реакції тих суб'єктів, які мають право визначати, хто ефективно працює, а хто неефективно".

"Це президент насамперед і уряд", - підсумував Веніславський.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні продовжиться "губернаторопад".

Читайте: Якщо буде цілеспрямоване шкідництво з боку КС, то нардепи підтримають законопроєкт Зеленського про Суд, - Веніславський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Що ви там тасуєте ту колоду мічених політиків... Ще пару місяців, і бути у владі від "слуг народу"- це буде як відмітка розумової неповноцінності... як штамп, що саме цих "кадрів" більше на посади не призначати!!!
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16.11.2020 10:13
+2
До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4685
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16.11.2020 10:25
+1
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
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16.11.2020 10:25
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До всіх, окрім Житомира, бо ну його нафіг з такими зв'язуватися Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4656
Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский - Цензор.НЕТ 8744
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16.11.2020 10:01 Відповісти
До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4685
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16.11.2020 10:25 Відповісти
Это ***...ник этого дебила?
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Ага, обещали на этой неделе Кучера снять. Вроде как зама Гепы Терехова временно поставят губернатором, чтобы он мог баллотироваться на мера на внеочередных выборах
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16.11.2020 10:02 Відповісти
Що ви там тасуєте ту колоду мічених політиків... Ще пару місяців, і бути у владі від "слуг народу"- це буде як відмітка розумової неповноцінності... як штамп, що саме цих "кадрів" більше на посади не призначати!!!
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16.11.2020 10:13 Відповісти
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
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16.11.2020 10:25 Відповісти
А уж скоко вопросов к слугам урода и прыпызденту!
Ожидаются новые захоронения...
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16.11.2020 12:10 Відповісти
Володимира Зеленського переконують в тому, що вихід з кризи його президентства полягає в альянсі з цієї старою вертикаллю. Перемовником від якої, швидше за все, зараз виступає Сергій Льовочкін - формальний член ОПЗЖ, зобов'язаний своєю політичною кар'єрою саме Кучмі, а не Медведчуку, з яким у нього тліє багаторічний конфлікт.

Весільні фотографи та інші нові обличчя виявилися прекрасною передвиборчою технологією. Однак на практиці вони виявилися не здатними вибудувати для Зеленського хоч якусь владну вертикаль. Крім того, неодноразово зазначалося, що внутрішній світ Зеленського і його глибоко радянське розуміння самого процесу влади частково ріднить його не стільки з Януковичем, скільки з Кучмою. Зеленський багато в чому - продукт саме кучмівської епохи. Епохи ієрархічності й старанності. Епохи багатовекторності. Ну, й епохи, коли президентська адміністрація була місцем олігархічного арбітражу.
Не вірите? Подивіться хоча б на висловлювання представника Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського - який заявив, що Україні необхідна президентська форма правління. Подивіться на те, як Володимир Зеленський намагається боротися за свої повноваження з президентською ж партією в парламенті. І ви побачите багато нехай і карикатурних, але відсилань до кінця 90-х - початку 2000-х. Відмінність його від Януковича з апаратної точки зору полягає і в тому, що за спиною Зеленського не стоїть якийсь певний клан з його вертикалями й кадрами.

Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VІІІ-го скликання, фракція «Народний Фронт»
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16.11.2020 14:04 Відповісти
цей сайт мені не подобається - він пустий
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16.11.2020 14:57 Відповісти
Так было всегда, если "губернатор" не мог обеспечить победу на выборах партии власти, то его увольняли. Общая тенденция говорит о том, что нынешней власти во главе с тряпичной марионеткой наших олигархов скоро пиз...ц.
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16.11.2020 15:10 Відповісти
 
 