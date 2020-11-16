До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський
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Нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі каналу "Україна 24" розповів, на які кадрові перестановки натякає президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Гадаю, йдеться насамперед про голів обласних державних адміністрацій. Я не можу сказати, бо я не володію інформацією. Але, я думаю, до багатьох голів ОДА є запитання й у фракції, і, я так розумію, у президента. Тому очікуємо – будуть дійсно певні кадрові зміни", - зазначив Веніславський.
За словами нардепа, варто дочекатися "офіційної реакції тих суб'єктів, які мають право визначати, хто ефективно працює, а хто неефективно".
"Це президент насамперед і уряд", - підсумував Веніславський.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні продовжиться "губернаторопад".
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Ожидаются новые захоронения...
Весільні фотографи та інші нові обличчя виявилися прекрасною передвиборчою технологією. Однак на практиці вони виявилися не здатними вибудувати для Зеленського хоч якусь владну вертикаль. Крім того, неодноразово зазначалося, що внутрішній світ Зеленського і його глибоко радянське розуміння самого процесу влади частково ріднить його не стільки з Януковичем, скільки з Кучмою. Зеленський багато в чому - продукт саме кучмівської епохи. Епохи ієрархічності й старанності. Епохи багатовекторності. Ну, й епохи, коли президентська адміністрація була місцем олігархічного арбітражу.
Не вірите? Подивіться хоча б на висловлювання представника Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського - який заявив, що Україні необхідна президентська форма правління. Подивіться на те, як Володимир Зеленський намагається боротися за свої повноваження з президентською ж партією в парламенті. І ви побачите багато нехай і карикатурних, але відсилань до кінця 90-х - початку 2000-х. Відмінність його від Януковича з апаратної точки зору полягає і в тому, що за спиною Зеленського не стоїть якийсь певний клан з його вертикалями й кадрами.
Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VІІІ-го скликання, фракція «Народний Фронт»