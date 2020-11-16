В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський

Вербувальники РФ заманюють шахтарів з окупованих територій Донбасу на роботу в РФ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей працюють так звані рекрути з РФ, які здійснюють набір бажаючих шахтарів працевлаштуватись на шахти РФ у Кемеровську, Ростовську області, Хабаровський край. Обов’язкова умова - це оформлення паспортів РФ за спрощеною процедурою", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисянського, відомо, що цього року в ОРЛО окупаційні служби РФ закрили 19 шахт, а в ОРДО 22 шахти.

"Водночас почали посилено працювати рекрути з РФ. За нашою інформацією, на шахти РФ виїжджають цілі бригади шахтарів з ОРДЛО, вони пояснюють це тим, що на шахтах РФ зарплатню виплачують більш-менш вчасно, тоді як окупанти в ОРДЛО багатьом шахтарям досі не погасили заборгованість, а виїхати на заробітки до інших країн під час пандемії практично неможливо", - наголосив представник омбудсмена.

Лисянський додав, що в РФ на шахтах зарплати низькі порівняно з навантаженням і обсягом роботи.

"Громадяни РФ, які працюють на тих шахтах, дуже часто протестують, але РФ вирішила зробити таку конкуренцію за рахунок мешканців ОРДЛО, громадян України. Тобто шахти закрили, а працездатне населення інтегрували до себе на шахти", - підсумував Лисянський.

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