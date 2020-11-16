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окупація (5849) шахтарі (245) Донбас (21733) Лисянський Павло (99)

В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський

Вербувальники РФ заманюють шахтарів з окупованих територій Донбасу на роботу в РФ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей працюють так звані рекрути з РФ, які здійснюють набір бажаючих шахтарів працевлаштуватись на шахти РФ у Кемеровську, Ростовську області, Хабаровський край. Обов’язкова умова - це оформлення паспортів РФ за спрощеною процедурою", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисянського, відомо, що цього року в ОРЛО окупаційні служби РФ закрили 19 шахт, а в ОРДО 22 шахти.

"Водночас почали посилено працювати рекрути з РФ. За нашою інформацією, на шахти РФ виїжджають цілі бригади шахтарів з ОРДЛО, вони пояснюють це тим, що на шахтах РФ зарплатню виплачують більш-менш вчасно, тоді як окупанти в ОРДЛО багатьом шахтарям досі не погасили заборгованість, а виїхати на заробітки до інших країн під час пандемії практично неможливо", - наголосив представник омбудсмена.

Лисянський додав, що в РФ на шахтах зарплати низькі порівняно з навантаженням і обсягом роботи.

"Громадяни РФ, які працюють на тих шахтах, дуже часто протестують, але РФ вирішила зробити таку конкуренцію за рахунок мешканців ОРДЛО, громадян України. Тобто шахти закрили, а працездатне населення інтегрували до себе на шахти", - підсумував Лисянський.

Також читайте: Кабмін має намір виділити на зарплати шахтарям ще 1,4 млрд гривень до 2021 року, - Буславець

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8991
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16.11.2020 10:22
+11
Нічого... Все правильно... Скоро "кємеровчанє" почнуть бить морди "штрейкбрехерам"... Хай "путинприди", на своїй шкурі "нюхнуть" "любовь русскава народа"... Їм подібним "морди чистить почали в Тюмєні, ще в 2014-му...
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16.11.2020 10:22
+10
В гудок гудіть намагалися?В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 9916
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16.11.2020 10:12
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А, где же "шахтерская гордость"? Украина не смогла с нею справится, а эти похоже справляются.
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16.11.2020 10:10 Відповісти
Эрефия сама свои шахты позакрывла
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16.11.2020 10:10 Відповісти
там Кузбасс в убытках от цен на уголь в Мире
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16.11.2020 10:18 Відповісти
В Ростовській області сім років тому працювало,вірніше допрацьовувало, дві шахти.
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16.11.2020 10:41 Відповісти
В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 8861
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16.11.2020 10:12 Відповісти
Там,как утверждали самые правдивые в мире россми,ещё каждому нацгвардейцу по два раба положено.Так что пусть далеко гордые лугандонцы не разбегаются,им ещё на фазендах нацгвардейцев пахать.😄
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16.11.2020 10:45 Відповісти
Вернули и без помощи , - Машины времени в 90 года , ну и пускай колбасятся и на себе ощущают все прелести русского мира.
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16.11.2020 10:12 Відповісти
В гудок гудіть намагалися?В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 9916
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16.11.2020 10:12 Відповісти
пытались стучать касками)) но им начали стучать по каскам прикладами В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5628русский мир он такой)) фашизм не пройдёть))
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16.11.2020 11:06 Відповісти
То есть пока не уехали платили "гроши" а теперь перестанут?
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16.11.2020 10:21 Відповісти
В чем новость-то? Это называется ЭКОНОМИКА. А как надо было? Как у нас? При себестоимости добычи 1500 грн/т, потребители платят 800 -1 000 грн./т А разница в цене ложится непосильным грузом на бюджет Украины. Учитесь у Тэтчер, как надо проблемы решать.
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16.11.2020 10:15 Відповісти
Где ето ты вилел чтобы в Украине потребители платили за уголь 800-1000грн/т угля? Цены на уголь видел? От 5000 до 9000тыс/т уголь на рынке стоит. Не понятно даже куда девается уголь из ЮАР который стоил по $80-120 который так пафосно возили в Одессу. Барыги совсем ужрались, накручивают по 300% на перепродаже.
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16.11.2020 10:21 Відповісти
Не было задачи экспертно дать оценку тонны угля. Согласен, что цены другие. Но схема именно такая. Себестоимость добычи выше, чем цена по которой потребители (ТЭЦ в основном) готовы его покупать.
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16.11.2020 11:03 Відповісти
Правильно. Пускай теперь к кремлю идут касками стучать.
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16.11.2020 10:17 Відповісти
будуть стукати касками але тихо і в бараці В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3678
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16.11.2020 10:31 Відповісти
И в Магадане
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16.11.2020 10:36 Відповісти
Это уже не касками стучать, а котелками греметь. В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 112
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16.11.2020 11:25 Відповісти
Ну или в Ниццу, как вариант😮☝
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16.11.2020 10:35 Відповісти
Крысы Кремля сегодня шахтеров и трактористов ДАУНбасса вербуют в Карабах...
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16.11.2020 10:18 Відповісти
В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 8324 В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 4196 нищеброды даже дяревню назвали именем фюреера всея СаРая
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16.11.2020 10:20 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8991
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16.11.2020 10:22 Відповісти
Я тоже выражаю "глубокую озабоченность". В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6787
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16.11.2020 10:23 Відповісти
Лучший комментарий!
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16.11.2020 10:47 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2927
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16.11.2020 10:22 Відповісти
Нічого... Все правильно... Скоро "кємеровчанє" почнуть бить морди "штрейкбрехерам"... Хай "путинприди", на своїй шкурі "нюхнуть" "любовь русскава народа"... Їм подібним "морди чистить почали в Тюмєні, ще в 2014-му...
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16.11.2020 10:22 Відповісти
Они и без вербовки ломятся на роSSию, шо чумовые. Думают, если им дали корки c двуглавой общипанной курицей, и они припрутся на роSSию, то их сравнят в правах с гражданами московии, дадут хорошую работу с хорошей зарплатой. Наивные!
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16.11.2020 10:23 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4968
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16.11.2020 10:26 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5970В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4911 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 217
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16.11.2020 10:29 Відповісти
Тепер накінець то нажеруться "калбасы по 2,20" В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2249
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16.11.2020 10:29 Відповісти
Лугандоны едте на кузбасс. Там хорошо, будете гаварить парузке и нет биндер. Скатертью дорога
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16.11.2020 10:33 Відповісти
На кузбассе свои шахтеры без работы, и лугандонам только морды начистят. Разве что на север к белым медведям уголь добывать поедут откуда даже кацапы поубегали.
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16.11.2020 10:44 Відповісти
Тиха, не пали кантору😷
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16.11.2020 10:54 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 7546РАБссия 1913 год
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16.11.2020 10:33 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5324 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9185
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16.11.2020 10:35 Відповісти
Ой ой ой, как жалко! ))))
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16.11.2020 10:38 Відповісти
денег нет но вы держитесь даже в Подмосковье... В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3114
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16.11.2020 10:38 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6814
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16.11.2020 10:39 Відповісти
От і добре. Сподіваюсь їдуть на завжди.
Нам залишиться лише москальську наволоч витурити.
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16.11.2020 10:41 Відповісти
Интересно, где же Жопоблок,Бойко, Королевская и остальные рыги которые так топили за Рашку и рассказывали что дамбас только с Расией может працветать? Ну видим как дамбас працветает, что даже шахтеры пошли с торбами по Рашке гастарбайтерами в качестве самой дешовой рабочей силы.
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16.11.2020 10:41 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6859Якутия самая богатая на природные ресурсы,а живет в полной нищете... В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4940
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16.11.2020 10:43 Відповісти
Якби шахти не були б закриті донецькими макаками, то їх закрили б солдати НАТО разом з бєндєравцамі.
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16.11.2020 10:44 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9229 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8809 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8809
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16.11.2020 10:46 Відповісти
Воістіну Русь - Дєрєвня Дураков...лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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16.11.2020 11:16 Відповісти
Шо?! ДоЛбас на кАлЄні пАставілі? В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5262 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8339 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 663
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16.11.2020 10:48 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6918
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16.11.2020 10:48 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 1199
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16.11.2020 10:49 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9735В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8823Мавзолейные хмыри во все стороны равны,как ни крути В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3120
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16.11.2020 10:53 Відповісти
Хватит кормить нахлебников из Европы!
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16.11.2020 10:54 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5911где В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8349 то в глубинке штата Иллинойс... 2018 год
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16.11.2020 10:56 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5980 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 1917 украинское село в КАРПАТАХ...
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16.11.2020 10:58 Відповісти
на шахты РФ в Кемеровскую, Ростовскую области Источник: https://censor.net/ru/n3231246
что за чушь! это типа реклама ОРДЛО, на подконтрольной территории ситуация на шахтах тоже не фонтан! в ОРДЛО шахтёров в эрефию пригласят а в Украине будете хрен с солью дожовывать
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16.11.2020 10:59 Відповісти
В Польше на шахтах, целые бригады с Украины работают уже, только не все об этом знают, в Чехии и Польше зарплата как в Рфиии только условия другие
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16.11.2020 13:23 Відповісти
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6275
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16.11.2020 11:00 Відповісти
123
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16.11.2020 11:10 Відповісти
123
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16.11.2020 11:11 Відповісти
Обезьянам шахты не нужны. Они на бюджет, в Киевские ВУЗы поступают. Без документов и экзаменов.
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16.11.2020 11:21 Відповісти
я как шахтер на пенсии скажу . чем меньше этого племени в Украине тем лучше для будушего . бо шахтер это тот кто думаеш шо он кормит всю Украину . и это еще с СерАСера пошло .а еще используется антиукраинскими силами для разшатывания . привет с Павлограда .25 стажа .
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16.11.2020 11:27 Відповісти
И как бы хер с ним, с тем углем и шахтами. Но после того, как те шахты вода затопит, придет писец местной экологии и жить там будет не очень весело. В общем памятник пришедшему "рсукому миру" там будет очень надолго.
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16.11.2020 11:31 Відповісти
Майже велике переселення народів- шахтарів з ОРДЛО на РФ, а на їх місце - росіяни на ПМЖ.
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16.11.2020 11:44 Відповісти
Росіяни БМЖ в Україну на ПМЖ.
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16.11.2020 12:09 Відповісти
Росіяни на ПМЖ в ОРДЛО? Щось я сильно сумніваюсь.
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16.11.2020 12:18 Відповісти
россия большая. Там много мест, где жизнь хуже чем в украинских городах, даже находящихся под оккупацией.
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16.11.2020 12:33 Відповісти
Спитайте бурятів.
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16.11.2020 12:34 Відповісти
Тьі настоящей расейки не видел, вот там гораздо хуже чем в ордло.
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16.11.2020 12:53 Відповісти
Знаю шахтера с Селидово,на вахте в рахе 3 года,100-120 тыс.р в месяц,но это Воркута,на ахметовской 18грн
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16.11.2020 11:57 Відповісти
...на ахметовской 18грн в месяц?
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16.11.2020 12:08 Відповісти
И свои регресы, купленные в подавляющем большинстве пусть кацапам показывают
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16.11.2020 13:47 Відповісти
Украинский Донбасс столетиями заселяли переселенцами из России, пора домой...
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16.11.2020 15:07 Відповісти
 
 