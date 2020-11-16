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Італійські вчені виявили антитіла до COVID-19 у крові, взятій ще у вересні 2019 року: "Потрібно зрозуміти, чому відразу не з'явилися перші осередки заражень"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Італійські вчені виявили антитіла до COVID-19 у крові, взятій ще у вересні 2019 року:

Італійські дослідники з'ясували, що вірус COVID-19 поширювався в країні вже у вересні 2019 року.

"Ми здійснили аналіз і вивчили специфічні антитіла, пов'язані з появою коронавірусу, у зразках крові 959 людей, яким було зроблено скринінг на пухлині в легенях у період між вереснем 2019 року і березнем 2020 року. Антитіла на Sars-Cov-2 RBD виявлено у 111 людей із 959 (11,6%)", - йдеться в доповіді, підготовленій спільно Інститутом онкології Мілана та Сієнським університетом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У дослідженні зазначено, що найбільша кількість випадків припала на італійську область Ломбардія, потім ідуть П'ємонт, Лаціо, Емілія-Романья, Тоскана і Венето.

"Це дослідження вказує на виявлення вірусу Sars-Cov-2 у безсимптомних пацієнтів в Італії значно раніше, ніж з'явився перший пацієнт. Дослідження антитіл до Sars-Cov-2 у людей без симптомів ще до оголошення епідемії COVID могло б змінити історію цієї пандемії", - заявили італійські експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антитіла до COVID-19 виявляються у перехворілих на початку пандемії через 6-8 місяців після зараження, - вчені

Водночас Массімо Галі, директор клініки інфекційних захворювань ім. Луїджі Сакко в Мілані, сумнівається в тому, що цей вірус "настільки старий", що є в Італії з вересня 2019 року.

"Мені складно повірити в те, що цей вірус настільки старий, я очікую конкретних підтверджень. Якщо він дійсно існував уже з вересня 2019 року, треба зрозуміти, чому одразу ж не з'явилися перші вогнища заражень", - сказав Галі журналістам.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Группа ученых из Великобритании подтвердила, что коронавирусы формируют перекрестный иммунитет. Работа была опубликована 6 ноября на сайте журнала Science.
В частности, исследователи обнаружили специфические антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2, в организме пациентов, которые не болели COVID-19 во время пандемии, но инфицировались другими коронавирусами ранее.
Ученые полагают, что это "может дать надежду на создание универсальной вакцины, защищающей как от текущих, так и от будущих коронавирусов".
В августе о существовании перекрестного иммунитета заявила группа украинских исследователей. Они, в частности, обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV, который вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011-2012 годах. В работе отмечалось, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.
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16.11.2020 10:32
+10
Шо б там не було, а без лаптєй не обійшлось, однозначно... Італійські вчені виявили антитіла до COVID-19 у крові, взятій ще у вересні 2019 року: "Потрібно зрозуміти, чому відразу не з'явилися перші осередки заражень" - Цензор.НЕТ 7017
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16.11.2020 10:44
+5
Не вигідний? Всі втрачають?! Ви смішний. Дехто буде згадувати таку "пандемію" як найкращі роки свого нікчемного життя....
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16.11.2020 11:17
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Если правда то это опровергает версию о утечке после взрыва в октябре под Новосибирском.
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16.11.2020 10:26 Відповісти
эта "версия" существовала только среди упоротых фриков.
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16.11.2020 10:48 Відповісти
ну, не все так однозначно. во первых, если ковид был замороженный у итальянцев, почему бы ему не быть в кацапской биолаборатории в более активном виде? да и помнится как Х#йло жаловался, что американцы отбирают у кацапов "генетический материал", еще до ковида - там тоже наверное не все так просто было. наверное эксперименты над людьми таки ставили. да и взрыв после которого таки пошла вполне волна пневмоний ... вирус тоже мутирует же.
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16.11.2020 11:48 Відповісти
Наоборот - подтверждает. Взрыв был 16 сентября. А в Новосибирске есть международный аэропорт, откуда летают и в Китай, и в Италию прямые рейсы.
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16.11.2020 13:01 Відповісти
Аэропорт Толмачёво и́мени А. ... Покры́шкина (ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT) - международный аэропорт Новосибирска. Крупнейший за Уралом по пассажиропотоку. Аэропорт находится на пересечении большого числа воздушных линий, идущих из Юго-Восточной Азии в Европу и из Северной Америки в Индию и Азию.
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16.11.2020 13:12 Відповісти
то шо китай тут савсєм ні прі чьом Итальянские ученые выявили антитела к COVID-19 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года: "Нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений" - Цензор.НЕТ 3770 бідося трамп
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16.11.2020 10:27 Відповісти
так Китай виноват или не?
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16.11.2020 10:29 Відповісти
Шо б там не було, а без лаптєй не обійшлось, однозначно... Італійські вчені виявили антитіла до COVID-19 у крові, взятій ще у вересні 2019 року: "Потрібно зрозуміти, чому відразу не з'явилися перші осередки заражень" - Цензор.НЕТ 7017
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16.11.2020 10:44 Відповісти
Це кацапи, їхні проделки, кому не зрозуміло.
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16.11.2020 10:54 Відповісти
Не тіки.
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16.11.2020 11:21 Відповісти
Группа ученых из Великобритании подтвердила, что коронавирусы формируют перекрестный иммунитет. Работа была опубликована 6 ноября на сайте журнала Science.
В частности, исследователи обнаружили специфические антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2, в организме пациентов, которые не болели COVID-19 во время пандемии, но инфицировались другими коронавирусами ранее.
Ученые полагают, что это "может дать надежду на создание универсальной вакцины, защищающей как от текущих, так и от будущих коронавирусов".
В августе о существовании перекрестного иммунитета заявила группа украинских исследователей. Они, в частности, обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV, который вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011-2012 годах. В работе отмечалось, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.
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16.11.2020 10:32 Відповісти
Ось і пояснення цьому факту!
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16.11.2020 10:56 Відповісти
В связи со всеми этими т.н. "изследованиями" вспомнился Омар Хайям - Мне известно,что мне ничего не известно.Вот последняя правда открытая мной.
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16.11.2020 10:42 Відповісти
Я знаю то, что я ничего не знаю = вроде как Сократ.
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16.11.2020 11:08 Відповісти
За запах я удивлен - у моих знакомых он возвращался довольно быстро, еще до полного выздоровления (у меня вообще не пропадал, но двусторонняя пневмония была). Наверное, вирус что-то зацепил, нужно капитальное обследование.
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Ну вот, а в Украине тест на Ковид бесплатно делают - если при наличии реальных симптомов, а не просто от любопытства. В вашем случае точно сделали бы и лечили бесплатно, вы только за лекарства платите.
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16.11.2020 20:53 Відповісти
так при наличии реальных симптомов и здесь бесплатно, в течении суток ответ. щас ещё бесплатно и всех должны оттестировать, чтобы отсеять носителей от здоровых. ну лечение здесь понятно бесплатно, как и всё что с лечением связанно при проблемах со здоровьем. страховая медицина )
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16.11.2020 22:10 Відповісти
а крови, скажем... м-м-м, образца 1936 года у вас нет для исследования на тот же предмет?...
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16.11.2020 10:44 Відповісти
не пишіть дурні як зомбі, нікому цей вірус не вигідний всі страчають великі кошти.
ковід не перший і не останній вірус який буде косити людей. Така природа вірусів.
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16.11.2020 11:10 Відповісти
Не вигідний? Всі втрачають?! Ви смішний. Дехто буде згадувати таку "пандемію" як найкращі роки свого нікчемного життя....
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16.11.2020 11:17 Відповісти
Например? Кто?
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16.11.2020 11:26 Відповісти
За часів війни теж є люди, кому ця війна вигідна, але це не означає, що війна вигідна взагалі.
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16.11.2020 14:37 Відповісти
ну ну, цей вірус на руку хіба фармкомпаніям і пенсфондам
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16.11.2020 11:28 Відповісти
Сами антитела ни о чем не говорят. Поскольку они могу быть в виде так называемого "перекрестного иммунитета". Вот если бы в крови нашли хотя бы методом ПЦР вирус, то можно было бы о чем то говорить
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16.11.2020 12:12 Відповісти
Было бы интересно, если бы следователи установили кто эти заболевшие и где они инфицировались. И куда ведет ниточка.
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16.11.2020 13:17 Відповісти
Взрыв в новосибирском Векторе был 16 сентября 2019 года. А не было ли там какой-то делегации из Ломбардии и Пьемонта? Или не улетали туда какие -то гастробайтеры из Новосибирска? По времени сходится. И в Новосибирске есть международный аэропорт. Одни полетели в Китай, другие- в Италию. И могли сразу вырваться несколько штаммов. Тогда многое можно обьяснить. Почему например в Италии один штамм, а в Китае - другой.
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16.11.2020 12:43 Відповісти
Все- таки на гастробайтеров больше похоже: сначала делали ремонт в Новосибирске, а потом уехали в Ухань и Ломбардию на зароботки. Может просто оказались в том районе во время взрыва в лаборатории. Но по времени подходит.
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16.11.2020 13:21 Відповісти
Получается, еще в сентябре 2019 уже 10% населения переболело этим ковидом☣️, и никто не знал, и локдаунов не было, не заставляли сидеть дома под домашним арестом, не штрафовали без маски, и границы не закрывали⁉️
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16.11.2020 13:01 Відповісти
10% от проверенных с пневмонией в онкоцентре. То есть вспышка была сразу. Но все подумали на рак легких. А оно вот что было!
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16.11.2020 13:14 Відповісти
 
 