Італійські вчені виявили антитіла до COVID-19 у крові, взятій ще у вересні 2019 року: "Потрібно зрозуміти, чому відразу не з'явилися перші осередки заражень"

Італійські дослідники з'ясували, що вірус COVID-19 поширювався в країні вже у вересні 2019 року.

"Ми здійснили аналіз і вивчили специфічні антитіла, пов'язані з появою коронавірусу, у зразках крові 959 людей, яким було зроблено скринінг на пухлині в легенях у період між вереснем 2019 року і березнем 2020 року. Антитіла на Sars-Cov-2 RBD виявлено у 111 людей із 959 (11,6%)", - йдеться в доповіді, підготовленій спільно Інститутом онкології Мілана та Сієнським університетом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У дослідженні зазначено, що найбільша кількість випадків припала на італійську область Ломбардія, потім ідуть П'ємонт, Лаціо, Емілія-Романья, Тоскана і Венето.

"Це дослідження вказує на виявлення вірусу Sars-Cov-2 у безсимптомних пацієнтів в Італії значно раніше, ніж з'явився перший пацієнт. Дослідження антитіл до Sars-Cov-2 у людей без симптомів ще до оголошення епідемії COVID могло б змінити історію цієї пандемії", - заявили італійські експерти.

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Водночас Массімо Галі, директор клініки інфекційних захворювань ім. Луїджі Сакко в Мілані, сумнівається в тому, що цей вірус "настільки старий", що є в Італії з вересня 2019 року.

"Мені складно повірити в те, що цей вірус настільки старий, я очікую конкретних підтверджень. Якщо він дійсно існував уже з вересня 2019 року, треба зрозуміти, чому одразу ж не з'явилися перші вогнища заражень", - сказав Галі журналістам.