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Комітет ВР розгляне проєкт постанови щодо своєчасного інформування про посилення карантину, - Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Комітет ВР розгляне проєкт постанови щодо своєчасного інформування про посилення карантину, - Радуцький

Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування планує 16 листопада розглянути проєкт постанови про своєчасне інформування щодо посилення карантину.

Про це повідомив голова комітету Михайло Радуцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато критики карантину вихідного дня стосувалося не самого факту карантину, а поспіху, з яким ухвалювалося рішення. Бізнес може пристосуватися до нових умов, але йому потрібна прогнозованість. Я сам багато років займався бізнесом, і повністю поділяю це зауваження підприємців", - написав Радуцький.

Радуцький повідомив, що до комітету звернулася група народних депутатів з проєктом постанови Верховної Ради, яка зобов'язує Кабмін повідомляти про нові обмеження не пізніше ніж за сім днів до їхнього запровадження.

"В понеділок на засіданні Комітету розглянемо цю постанову. Особисто я цю пропозицію підтримую. Підприємцям потрібна визначеність для планування роботи. Це неправильно – ставити людей перед фактом: від завтра ви не працюєте. Українці повинні бачити, що у влади є чітка стратегія, і вона її дотримується", - наголосив нардеп.

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Автор: Наталя Джума
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Ага,за неделю сообщат-локдаун,ура!
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16.11.2020 10:30 Відповісти
Екс-міністр фінансів і радник Єрмака Ігор Уманський одразу після звільнення з ОП заявив, що гроші з коронавірусного фонду, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, наближених до влади.
Серйозні заяви.
Ці факти обов'язково мають бути належним чином розслідувані.
І факти продажу захисних масок , КРадуцьким , теж підлягають негайному розслідуванню !
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16.11.2020 10:33 Відповісти
І головне, про касові апарати для кожної бабці, яка молоко подає, повідомте завсючасно, щоб бабця могла з рахунку в банку бабло зняти. Цей піклувач про інтереси малого бізнесу теж займається мастурбацією замість реального сексу - прохання і пропозиції цього бізнесу про полегшення на час пандемії для його ведення ігноруються, зате всяка непотрібна чухня подається, як турбота.
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16.11.2020 10:37 Відповісти
Клиника БАРИС рулит!
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16.11.2020 11:36 Відповісти
дружина екс міністра охорони здоров'я померла після операції,зробленої в Борисі.
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16.11.2020 12:33 Відповісти
 
 