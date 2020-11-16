Хворий на коронавірус Степанов зателефонував на гарячу лінію МОЗ: "Усі без винятку поради відповідали протоколу лікування"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який раніше захворів на коронавірус, зателефонував на гарячу лінію МОЗ, щоб йому надали можливість підписати декларацію із сімейним лікарем і отримати необхідні рекомендації щодо лікування COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-трансляції.
"Як ви знаєте, в суботу я захворів на COVID-19, отримав позитивний результат і вирішив пройти весь шлях пацієнта. Я зателефонував на гарячу лінію МОЗ, тому що в мене немає сімейного лікаря. У цьому не було необхідності до ковіду, бо в мене дружина лікарка, доктор медичних наук, у нашій сім'ї не було потреби в лікарі", - зазначив міністр.
За словами Степанова, він зателефонував на гарячу лінію, щоб йому надали можливість підписати декларацію із сімейним лікарем. Глава МОЗ наголосив, що в результаті розмови основним підсумком стало те, що необхідно якнайшвидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларацію із сімейним лікарем.
"Мені на гарячій лінії надали номер телефону, за яким я зв'язався з лікарем, мені надали відповідні поради, які ліки мені приймати, як лікуватися, як поводитися. Хочу зазначити, що всі без винятку поради відповідали протоколу лікування, жодних зайвих ліків, жодних антибіотиків, жодних інших речей. Тільки вітамін D3, цинк, вітамін С, ще приймаю "Аспірин-кардіо", - розповів міністр охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Какой министр,такой и протокол лечения.
Больше всего болеют там, где этих витаминов в организме переизбыток
Кто-то очень хотел почистить залежи ненужных медикаментов.
А я вот звонила сегодня на скорую соединили с врачом консультантом))) и так три раза(((
И тишина. Что вы хотите на линии 2врача
Уже ничего...
Сказки степашки
Бугагагага. Ребят. Вы все еще хотите реформу?))))
І все рівно нехай падлюка скаже - чому сімейні лікарі видають лікарняні хворим на "ковід" лише на 10 днів з дати здачі тесту?!
А из подушки сновидения.
На цыпочках подкравшись к себе
Я позвонил и убежал.
Ехал бы ты в Ухань, Степанов.
И только привычка к контрастному душу и небольшой закалке не позволили мне простудиться.
Не болейте.
1. Всё закрыто. Куда вам ходить в субботу-воскресенье?
2. В продуктовых супермаркетах бывают в продаже тапочки. На выходные вам хватит.
Теперь действия нынешнего минздрава ассоциируются с этими тапочками.
Алло! Минздрав? Это ваш министр звонит...
уволили. ушел на больничный. зп всё равно получает. и как один так действуют.
если уволили. сразу на х... и не смотреть больничный или нет. болеешь болей но если уволили без зп..
а то в виде государства дурака нашли. доят и доят. доят и доят. куда вам это лезет?