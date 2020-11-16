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Хворий на коронавірус Степанов зателефонував на гарячу лінію МОЗ: "Усі без винятку поради відповідали протоколу лікування"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Хворий на коронавірус Степанов зателефонував на гарячу лінію МОЗ:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який раніше захворів на коронавірус, зателефонував на гарячу лінію МОЗ, щоб йому надали можливість підписати декларацію із сімейним лікарем і отримати необхідні рекомендації щодо лікування COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-трансляції.

"Як ви знаєте, в суботу я захворів на COVID-19, отримав позитивний результат і вирішив пройти весь шлях пацієнта. Я зателефонував на гарячу лінію МОЗ, тому що в мене немає сімейного лікаря. У цьому не було необхідності до ковіду, бо в мене дружина лікарка, доктор медичних наук, у нашій сім'ї не було потреби в лікарі", - зазначив міністр.

За словами Степанова, він зателефонував на гарячу лінію, щоб йому надали можливість підписати декларацію із сімейним лікарем. Глава МОЗ наголосив, що в результаті розмови основним підсумком стало те, що необхідно якнайшвидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларацію із сімейним лікарем.

"Мені на гарячій лінії надали номер телефону, за яким я зв'язався з лікарем, мені надали відповідні поради, які ліки мені приймати, як лікуватися, як поводитися. Хочу зазначити, що всі без винятку поради відповідали протоколу лікування, жодних зайвих ліків, жодних антибіотиків, жодних інших речей. Тільки вітамін D3, цинк, вітамін С, ще приймаю "Аспірин-кардіо", - розповів міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента запитав у волонтерів, як боротися з коронавірусом, і оголосив про звільнення Степанова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
А кем он представился когда звонил?
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16.11.2020 10:34
+7
суетится, знает, что слетит со схем скоро....
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16.11.2020 10:34
+6
Сраний совок...
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16.11.2020 10:30
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Сраний совок...
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16.11.2020 10:30 Відповісти
шоб ты ....
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16.11.2020 10:33 Відповісти
А кем он представился когда звонил?
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16.11.2020 10:34 Відповісти
как кем - Губкой Бобом
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16.11.2020 10:47 Відповісти
Дело не в том,кем он представился, а дело в "порадах" которые при короновирусе,а не дай Бог еще с осложнениями типа воспаления легких, что мертвому припарки. В задницу себе он может засунуть витамины и аспирин-кардио.
Какой министр,такой и протокол лечения.
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16.11.2020 12:11 Відповісти
суетится, знает, что слетит со схем скоро....
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16.11.2020 10:34 Відповісти
Дивіться щоб не чкурнув, мудозвон. Краще одразу арештувати.
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16.11.2020 10:35 Відповісти
А что Максимка, витамин С, витамин Д и цинк уже включены в стандарты лечения коронавирусной инфекции?
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16.11.2020 10:36 Відповісти
Кабы фейк.
Больше всего болеют там, где этих витаминов в организме переизбыток
Кто-то очень хотел почистить залежи ненужных медикаментов.
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16.11.2020 10:55 Відповісти
Иди-броди,Степанов. Мягко говоря.
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16.11.2020 10:37 Відповісти
После слов "позвонил на горячую линию ..." дальше можно не читать. Лучше "Звездный войны" посмотреть. Пользы столько же, но интереснее.
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16.11.2020 10:37 Відповісти
а районную больничке он не хочет полечиться?))) пиарщики конченные
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16.11.2020 10:38 Відповісти
Да ты что
А я вот звонила сегодня на скорую соединили с врачом консультантом))) и так три раза(((
И тишина. Что вы хотите на линии 2врача
Уже ничего...
Сказки степашки
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16.11.2020 10:52 Відповісти
И оба консультируют степанова
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16.11.2020 11:02 Відповісти
Что?? У него НЕТ семейного врача?
Бугагагага. Ребят. Вы все еще хотите реформу?))))
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16.11.2020 10:56 Відповісти
Так уже ж - бувший міністр...........
І все рівно нехай падлюка скаже - чому сімейні лікарі видають лікарняні хворим на "ковід" лише на 10 днів з дати здачі тесту?!
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16.11.2020 11:01 Відповісти
Я всем и каждому советую все делать точно так как делает старушка по кличке Шапокляк
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16.11.2020 11:01 Відповісти
Из груши выползал червячок,
А из подушки сновидения.
На цыпочках подкравшись к себе
Я позвонил и убежал.
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16.11.2020 11:16 Відповісти
Вранье. Сестра переболела короной недавно. Договориться с кандидатом в "семейные" врачи, чтоб подписать договор - это уже был квест. Убедить раздраженного "семейного" назначить ПЦР тест - тоже задачка не для слабонервных. Прийти на анализ и выстоять пару часов в очереди в государственной клинике, битком забитой потенциальными ковидниками, задыхаясь и отдыхая после каждого шага - это была игра в "русскую рулетку". По итогу диагноз COVID-19 подтвердили, врач назначил "самоизоляцию", и на этом государство посчитало свои обязанности выполненными.

Ехал бы ты в Ухань, Степанов.
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16.11.2020 11:18 Відповісти
Всі опити проводити на ньому без виключення.А потім на історичну батьківщину.
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16.11.2020 11:23 Відповісти
Путь самурая ))) Не забудь в конце пути сделать себе сепуку - сорвешь овации)))
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16.11.2020 11:26 Відповісти
В обуви лопнула подошва и БИНГО! я в субботу и воскресенье не смог купить нову.. Все выходные вынужден был проходить с мокрыми ногами (погода).
И только привычка к контрастному душу и небольшой закалке не позволили мне простудиться.
Не болейте.
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16.11.2020 11:31 Відповісти
Ну, мысли правительства примерно таковы:
1. Всё закрыто. Куда вам ходить в субботу-воскресенье?
2. В продуктовых супермаркетах бывают в продаже тапочки. На выходные вам хватит.
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16.11.2020 11:51 Відповісти
))) Почему-то когда предлагают тапочки, они у меня ассоциируются с белым цветом.
Теперь действия нынешнего минздрава ассоциируются с этими тапочками.
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16.11.2020 12:02 Відповісти
Да, получить такого пациента семейному врачу... Врагу не пожелаешь. А тут еще жена профессор... Медики, блин. Клизму-то они хоть ставить сами умеют? Или они, как модные дизайнеры, шьют то, что нормальный человек не оденет ни за что?
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16.11.2020 12:02 Відповісти
Как простой пациент....
Алло! Минздрав? Это ваш министр звонит...
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16.11.2020 12:03 Відповісти
А тепер шановний пан Степанов возьміть бл.. і подзвоніть на скору помощь у нас в Луганській області....не спершу подзвоніть терапевту які всі на лікарняних а потім в скору чи щесь куда щоб здати тест на короновірус привсіх симптомах ...а краще скажить ті симптоми при яких повиння класти в лікарню... Подивимось скільки разів вас на Х пошлють.
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16.11.2020 12:09 Відповісти
Развлекается, ****! Ну, ну ...
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16.11.2020 12:29 Відповісти
а він в лікарні в масці---щоб не впізнали?.Та під чужим прізвищем?
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16.11.2020 12:30 Відповісти
Видно сразу , что жена Степанова, липовый доктор медицинских наук и купили докторскую наверняка в Одессе!! Что же до протокола по лечению,. то это тоже одно из достижения Супрун , потому , что в противном случае,каждый врач лечил бы пациетов от КОВИД-19, по своему усмотрению! Так , что спасибо Супрун, что Степанов ещё жив и пользутся её трудами!! А , что ты сделал Степанов за пол-года у руля МОЗ?? Штаны протирал, на каналах ТВ кривлялся и ругал супрун и порошенко!!? Такой же бездарь , как и Зеленский!!
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16.11.2020 13:10 Відповісти
С какого раза дозвонился ?
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16.11.2020 14:15 Відповісти
и что это за мода такая пошла?
уволили. ушел на больничный. зп всё равно получает. и как один так действуют.
если уволили. сразу на х... и не смотреть больничный или нет. болеешь болей но если уволили без зп..
а то в виде государства дурака нашли. доят и доят. доят и доят. куда вам это лезет?
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16.11.2020 14:28 Відповісти
 
 