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Співробітники СБУ мають бути впевнені в соцгарантіях від держави, адже робота ризикована, стресова і понаднормова, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Співробітники СБУ мають бути впевнені в соцгарантіях від держави, адже робота ризикована, стресова і понаднормова, - Баканов

Держава має забезпечувати базові соціальні гарантії співробітникам Служби безпеки України, які працюють в умовах високого ризику, зокрема на території проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Центральним пунктом реформи СБУ має стати людина, звичайний співробітник, бо він і тільки він є основою сильної служби. Військовослужбовці – кадровий резерв для змін у країні. Ці люди захищають нашу країну кожного дня, але і їм потрібно мати впевненість у тому, що їх та їхні родини захищає держава. Що вони мають певні соціальні гарантії і не будуть викинуті на вулицю під час чергового реформаторського скорочення", - зауважив глава СБУ

Такі гарантії, зокрема, необхідні в разі загибелі або поранення співробітника. До того ж під час лікування потрібно дотримуватися конфіденційності, що можливо забезпечити лише у відомчому медзакладі.

До базових соціальних гарантій СБУ Баканов відносить також медичне обслуговування, освіту і професійний розвиток співробітників спецслужби.

"Держава пропонує їм ризиковану, понаднормову і стресову роботу, в тому числі на території проведення ООС на Донбасі, але ... не готова гарантувати лікування і реабілітацію", - наголосив Баканов.

Наприклад, відомчі медичні заклади Служби в процесі реформи пропонується передати Міноборони, а Національну академію СБУ ліквідувати, як вищий навчальний заклад.

"Військові професіонали, співробітники СБУ - це не найманці, які ризикують своїм життям за гроші. Це - найкращі сини та доньки нашої Батьківщини, які справою свого життя вибрали її захист. Але їм теж потрібна мотивація. Упевненість, що держава виконуватиме свої зобов’язання постійно, а не час від часу", - підсумував глава СБУ.

Також читайте: Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
В Криму вже бачили, як левова частина СБУшників себе "проявила" Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов - Цензор.НЕТ 10000
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16.11.2020 10:40
+15
зедрисня - брехливе падло
воно тут буде розповідати про "нещасних, обездолених" сбушників!
подивіться на їх статки при їх держзарплатні - серце краятиметься довіку!
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16.11.2020 10:45
+12
"ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная" - шмонать ФОПы , 7-ой КМ и посылки из китая. Служба Брелков Украины всё-таки
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16.11.2020 10:44
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В Криму вже бачили, як левова частина СБУшників себе "проявила" Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов - Цензор.НЕТ 10000
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16.11.2020 10:40 Відповісти
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа!(с)
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16.11.2020 11:10 Відповісти
Дополню: Одесса, 7-км - героическая операция по изъятию тюли. Конверцентры - постоянные героические операции, где по странному стечению обстоятельств, налички ну совсем нет (в смысле "официально изъято". Таможня - "теперь будете решать с нами". Топ-коррупционеры - "порешаем, но оочень дорого" и пр. и пр.
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16.11.2020 11:13 Відповісти
Ага также как государство Украина -в гарантиях фсбу. Всю работу этой конторы мы видели в лугандоне и крысме☝
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16.11.2020 10:42 Відповісти
О а тут уже пішли не прикриті погрози та шантаж від тих хто кришує горішників та торгує державними інтересами та секретами.
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16.11.2020 10:42 Відповісти
Сємочко не дасть збрехати краще!
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16.11.2020 10:44 Відповісти
"ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная" - шмонать ФОПы , 7-ой КМ и посылки из китая. Служба Брелков Украины всё-таки
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16.11.2020 10:44 Відповісти
зедрисня - брехливе падло
воно тут буде розповідати про "нещасних, обездолених" сбушників!
подивіться на їх статки при їх держзарплатні - серце краятиметься довіку!
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16.11.2020 10:45 Відповісти
ага, проталкивать за откаты разрешение на строительство новостроев - акуительно срессовая работа
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16.11.2020 10:46 Відповісти
В першу чергу позбавтесь зрадників бо платники податків проти того щоб їх утримувать за свій рахунок.
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16.11.2020 10:48 Відповісти
Статья 7 Всеобщей декларации прав человека гласит: Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов - Цензор.НЕТ 5101
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16.11.2020 10:51 Відповісти
Ну да этим рэкетирам еще и молоко за вредность нужно давать.
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16.11.2020 10:52 Відповісти
При диабетике офшорном СБУ орехи собирали а при зели что ?
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16.11.2020 10:54 Відповісти
Ну действительно -не власть,а нелюди.Оставьте им право внеплановых проверок бизнеса.Где же они харчеваться то будут? Співробітники СБУ мають бути впевнені в соцгарантіях від держави, адже робота ризикована, стресова і понаднормова, - Баканов - Цензор.НЕТ 7595
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16.11.2020 11:18 Відповісти
якщо мені покажуть хочаб одного сбушника який не їздить мінімум на прадо, тоді я б повірив про їх бідність і нещасність... особливо ті хто "бориться" з економічною злочинністю...
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16.11.2020 10:57 Відповісти
абота рискованная, стрессовая и сверхурочная" - особенно отдел "К" рисковый...
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16.11.2020 11:01 Відповісти
Судя по их автопарку и пентхаузах так оно и ЕСТЬ,,,((( Только все на женах и тещах..)))
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16.11.2020 11:05 Відповісти
"Военные профессионалы, сотрудники СБУ - это не наемники, которые рискуют своей жизнью за деньги. Это - лучшие сыны и дочери нашей Родины, которые делом своей жизни выбрали ее защиту. Но им тоже нужна мотивация. Уверенность, что государство будет выполнять свои обязательства постоянно, а не время от времени" - і як вам цей понос від гімнюка якого під час призначення на посаду, першим привітав ворог і зрадник України та українського народу Мертвечук??!?!?! далі говорити нема про що, хіба про "досягнення" відділу "К" при СБУ у боротьбі за власні збагачення в обмін на кришування корупціонерів і всякої іншої мерзоти яка грабувала країну і її природні ресурси 25 років не без "допомоги" цієї кантори і продовжує цим займається при цьому гівнюку.
і ще одне, зі слів нинішнього очільника СБУ випливає, що солдати на передовій, особливо в період 2014-2017 року, мали зовсім іншу мотивацією.
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16.11.2020 11:07 Відповісти
поки що три критерії відбору - не приймати (звільняти) співробітників - народились не на території України, громадянство набули по факту мешкання, родичі в РФ до третього коліна. і анкети співробітника та його дружини - до третього покоління включно.
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16.11.2020 11:16 Відповісти
Такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант БакЛанов уверенной поступью шёл по зданию Службы безопасности Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти (тут БакЛанов невольно задумался - директивы из Центра о замене лаптей на валенки ещё не поступало, значит ещё не время, в Центре знают когда надо, на то он и Центр), и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло его выдать. Абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - БакЛанов шёл руководить украинской спецслужбой.
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16.11.2020 11:33 Відповісти
кошмарить бизнес и политических оппонентов это тяжелая работа?
нормальных идейных там практически уже не осталось...((
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16.11.2020 11:35 Відповісти
...чому, корисні ідіоти, яких використовують в сліпу, завжди найдуться.
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16.11.2020 11:44 Відповісти
СБУ повинна вночі ловити шпійонів, а ранком розстрілювати.
А взагалі служба "плаща і гінжала" повина не висовуватись і робити свою справу.
Собак не годують перед полюванням.
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16.11.2020 11:43 Відповісти
Каков наглец. Больше 90% СБУшников в Крыму предали Украину.
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16.11.2020 12:09 Відповісти
На Донбасі теж: в Луганську будинок СБУ став символом сепарів і зрадників.
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16.11.2020 15:04 Відповісти
Як ви вважаєте люди, які збагачувалися і збагачуються злочинним шляхом, можуть кваліфіковано, якісно та чесно виконувати свої службові обовязки по захисту народу України та держави вцілому? Очевидно, що ні ? Бо вони злочинці ! І цим все сказано.
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16.11.2020 12:13 Відповісти
Как кошмарить бизнес им льготы не нужны !!!
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16.11.2020 14:15 Відповісти
кримнашистських і даунбасських зрадників теж треба соцзахистити і вони простять неньку, що вона недостатньо про них турбувалась?
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16.11.2020 15:02 Відповісти
Баканов, ты сам и твои сотрудники пошли на эту службу под дулом пистолета? Кто их вынудил идти туда? Нет, никто? Тоді в чому справа, пишіть заяви и до побачення.
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16.11.2020 16:14 Відповісти
 
 