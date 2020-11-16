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Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело

У камері одного зі столичних СІЗО знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Учора, 15 листопада, в камері одного із СІЗО Шевченківського району Києва знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

За даними джерела, він є громадянином Грузії, якого затримали в травні 2020 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Инсульт ?
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16.11.2020 11:02
+5
В камере одного из столичных СИЗО - что за бред написали?
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16.11.2020 11:10
+5
"Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО"

Мля!!! Как оно туда попало???
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16.11.2020 12:05
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Инсульт ?
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16.11.2020 11:02 Відповісти
Угу.Геморагический.Оттуда и кровь. Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник - Цензор.НЕТ 5903
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16.11.2020 11:09 Відповісти
короновирус, зуб даю!
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16.11.2020 11:57 Відповісти
Короновирус и сопутствующие заболевания
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16.11.2020 12:04 Відповісти
Ну не так коронавирус,как осложнения после него. Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело - Цензор.НЕТ 8503
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16.11.2020 12:22 Відповісти
Наверное по неосторожности несколько раз упал на нож из столового прибора,которым сервируют в СИЗО столы обеденные.
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16.11.2020 12:14 Відповісти
Обычное дело ,тыр-тыр -восемь дыр ... Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник - Цензор.НЕТ 5860
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16.11.2020 11:03 Відповісти
напомнило круга: "раз два три по почкам, раз два три по печени, потерпи браток, а мы тебя подлечим"
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16.11.2020 11:58 Відповісти
Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник - Цензор.НЕТ 1159
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16.11.2020 11:06 Відповісти
В камере одного из столичных СИЗО - что за бред написали?
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16.11.2020 11:10 Відповісти
"Посковзувся на шкірці апельсину і впав на ніж 8 разів" (с)
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16.11.2020 11:14 Відповісти
а шо в столиці є більше ніж 1 СІЗО???
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16.11.2020 11:20 Відповісти
можливо ІТТ СБУ ще мається на увазі...
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16.11.2020 11:49 Відповісти
Ойойой, а кто это сделал???
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16.11.2020 11:23 Відповісти
Это охранники зарезали!
Заключенным ведь они запрещают иметь ножи.
Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело - Цензор.НЕТ 5535
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16.11.2020 11:39 Відповісти
Злочинця знайти буде важко. Коло підозрюваних необмежене.
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16.11.2020 11:40 Відповісти
"Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО"

Мля!!! Как оно туда попало???
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16.11.2020 12:05 Відповісти
Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело - Цензор.НЕТ 2924
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16.11.2020 12:24 Відповісти
Ну и как такое могло случиться, ведь камеры все закрыты, кто мог такое сделать, кроме как с надзирателей.
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16.11.2020 16:38 Відповісти
 
 