Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело
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У камері одного зі столичних СІЗО знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
Учора, 15 листопада, в камері одного із СІЗО Шевченківського району Києва знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.
За даними джерела, він є громадянином Грузії, якого затримали в травні 2020 року.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
Топ коментарі
+11 neverlok lok
показати весь коментар16.11.2020 11:02
+5 Sequent Valve
показати весь коментар16.11.2020 11:10
+5 Алексей Достоевский
показати весь коментар16.11.2020 12:05
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Заключенным ведь они запрещают иметь ножи.
Мля!!! Как оно туда попало???