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За добу в МВС виявили 431 випадок коронавірусу, більшість у Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу в МВС виявили 431 випадок коронавірусу, більшість у Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях

За минулу добу зафіксовано 431 випадок зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2885.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській (+29), Черкаській (+38) та Львівській (+25) областях.

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 17 859 працівників МВС, одужали - 16 870, померли - 52.

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Автор: Наталя Джума
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поднять зарплату на 1000% За сутки в МВД выявили 431 случай коронавируса, большинство в Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях - Цензор.НЕТ 8345
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16.11.2020 11:08 Відповісти
Не пускати на вулицю цю заразу.Закрити їх в камерах на самоізоляцію. За добу в МВС виявили 431 випадок коронавірусу, більшість у Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях - Цензор.НЕТ 627
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16.11.2020 11:17 Відповісти
Стільки розвелось мусарні що окрім них боліти нікому,ще й гроші вимагають дармоїди.
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16.11.2020 12:07 Відповісти
Я мусоров давно уже не вижу в городе, разве что изредка проедет их автомобиль. Где и от кого они заражаются? Если друг от друга, то может их следует проверить на наличие у них спида и триппера.
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16.11.2020 14:56 Відповісти
 
 