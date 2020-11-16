За добу в МВС виявили 431 випадок коронавірусу, більшість у Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За минулу добу зафіксовано 431 випадок зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2885.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській (+29), Черкаській (+38) та Львівській (+25) областях.
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 17 859 працівників МВС, одужали - 16 870, померли - 52.
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Roman Rjevskiy
показати весь коментар16.11.2020 11:08 Відповісти Мені подобається 1
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Виктор Ли a3db1a1b
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