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МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак

МОЗ України проведе оцінку впливу карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час пресбрифінгу в Києві у понеділок.

"Основною метою запровадження карантину вихідного дня є зниження навантаження на медичну систему. Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій. Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли мине 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, пропонуватимемо наступні кроки, подальші рішення", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому заступниця міністра зазначила, що місцева влада, що не виконує урядових рішень щодо карантину вихідного дня, порушує закон і ставить під загрозу життя громадян.

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Крім цього, Микичак закликала підприємців "знайти інші додаткові види заробітку під час карантину - онлайн, дистанційно, на винос".

"Наші медзаклади нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які у вимушеному простої. Лікарням і центрам екстренки дуже потрібні сильні і здорові робочі руки - це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, охоронці, вахтери, різноробочі", - сказала вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 1238
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16.11.2020 11:26
+2
Так і є: зєля - барига, стєпанов - доктор смерть і барига кацапськми тестами в одній особі.
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16.11.2020 11:17
+1
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 8989
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16.11.2020 11:25
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Ідіоти - вирішіть питання нормальної діагностики а потім оцінюйте по кількості захворівших.
Нині велика кількість людей які хворіють в легкій формі вже і не здають навіть тест. А який сенс здавати коли результати лише через 7-10 днів?!

Я так розумію, що геноцид жителів України, розпочатий баригою і "доктор смерть" - триває!
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16.11.2020 11:12 Відповісти
Так і є: зєля - барига, стєпанов - доктор смерть і барига кацапськми тестами в одній особі.
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16.11.2020 11:17 Відповісти
Не чіпай зебіла. У них остання радість - "прі баріге біло есчьо хуже")
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16.11.2020 11:29 Відповісти
Та да, як цибулю згадає, починає задихатися.
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16.11.2020 11:33 Відповісти
Як який сенс,а 1500 грн в касу. Мені здається що сенс є....
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16.11.2020 11:28 Відповісти
чего ждать от динамики с регулируемой статистикой?...
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16.11.2020 11:14 Відповісти
похоже госпитализировть вообще не будут шоб доказать "ефективность"
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16.11.2020 11:14 Відповісти
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 8989
показати весь коментар
16.11.2020 11:25 Відповісти
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 1238
показати весь коментар
16.11.2020 11:26 Відповісти
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 6834 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 6834 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 6834 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 1171 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 8431
показати весь коментар
16.11.2020 11:27 Відповісти
 
 