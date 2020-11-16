МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак

МОЗ України проведе оцінку впливу карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час пресбрифінгу в Києві у понеділок.

"Основною метою запровадження карантину вихідного дня є зниження навантаження на медичну систему. Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій. Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли мине 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, пропонуватимемо наступні кроки, подальші рішення", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому заступниця міністра зазначила, що місцева влада, що не виконує урядових рішень щодо карантину вихідного дня, порушує закон і ставить під загрозу життя громадян.

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Крім цього, Микичак закликала підприємців "знайти інші додаткові види заробітку під час карантину - онлайн, дистанційно, на винос".

"Наші медзаклади нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які у вимушеному простої. Лікарням і центрам екстренки дуже потрібні сильні і здорові робочі руки - це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, охоронці, вахтери, різноробочі", - сказала вона.