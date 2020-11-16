Укравтодор - Уманському: "У 2020 році щодо нас проведена рекордна кількість перевірок закупівель"

В Укравтодорі у відповідь на критику ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо аспектів "Великого будівництва" заявили, що в 2020 році Державна аудиторська служба України проводить рекордну кількість перевірок закупівель Укравтодору – понад 260 процедур, і щодня ця цифра зростає.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook.

Як зазначили в Укравтодорі, усі торги проводять через систему Прозорро – це відкриті процедури, які можна вивчати та відслідковувати.

Коментуючи тему нових правил тендерної документації, в Укравтодорі зазначили, що вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріально-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендеру.

"Правила, які стали новими для українського ринку – ґрунтуються на правилах закупівель ЄБРР, Світового банку, Євросоюзу. У 2020 році це дозволило залучити до робіт на об’єктах "Великого будівництва" більше 60 компаній. Станом на 13 листопада 20 підрядників Укравтодору виконують контракти вартістю більше 1 млрд грн. Як бачимо, це ніяк не відповідає звинуваченню у "картелі" для 6 гравців ринку", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось, згідно із соцопитуванням "Рейтинг", 53 % українців задоволені роботою команди Укравтодору, а 56 % — зазначають, що ремонти доріг збільшились, порівняно з минулими роками.