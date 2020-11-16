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Укравтодор (489) Уманський (64)

Укравтодор - Уманському: "У 2020 році щодо нас проведена рекордна кількість перевірок закупівель"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Укравтодор - Уманському:

В Укравтодорі у відповідь на критику ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо аспектів "Великого будівництва" заявили, що в 2020 році Державна аудиторська служба України проводить рекордну кількість перевірок закупівель Укравтодору – понад 260 процедур, і щодня ця цифра зростає.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook.

Як зазначили в Укравтодорі, усі торги проводять через систему Прозорро – це відкриті процедури, які можна вивчати та відслідковувати.

Коментуючи тему нових правил тендерної документації, в Укравтодорі зазначили, що вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріально-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендеру.

"Правила, які стали новими для українського ринку – ґрунтуються на правилах закупівель ЄБРР, Світового банку, Євросоюзу. У 2020 році це дозволило залучити до робіт на об’єктах "Великого будівництва" більше 60 компаній. Станом на 13 листопада 20 підрядників Укравтодору виконують контракти вартістю більше 1 млрд грн. Як бачимо, це ніяк не відповідає звинуваченню у "картелі" для 6 гравців ринку", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось, згідно із соцопитуванням "Рейтинг", 53 % українців задоволені роботою команди Укравтодору, а 56 % — зазначають, що ремонти доріг збільшились, порівняно з минулими роками.
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Топ коментарі
+10
А кто "проверял"? 100% прокурор? Укравтодор - Уманскому: "В 2020 году по отношению к нам проведено рекордное количество проверок закупок" - Цензор.НЕТ 1240
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16.11.2020 11:12
+4
Непереконливо. Не таку відповідь ви маєте надати. А за кожним пунктом звинувачень Уманського.
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16.11.2020 11:17
+4
...або подати на нього в суд за наклеп та про захист ділової репутації. Інакше не повірю.
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16.11.2020 11:18
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А кто "проверял"? 100% прокурор? Укравтодор - Уманскому: "В 2020 году по отношению к нам проведено рекордное количество проверок закупок" - Цензор.НЕТ 1240
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16.11.2020 11:12 Відповісти
Ну а як же вони знають, де можна перевіряючи підживитися. Так що в наших реаліях кількість перевірок ніколи не мала великого значення для покарання злодіїв та ворів. А з такою кількістю перевірок, то можна з впевненістю сказати, що крали і ділилися справно.
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16.11.2020 11:20 Відповісти
Є пряма вимога МВФ аудиту витрат фонду Ковід міжнародними аудиторами.
Замість цього нам підсовують "аудит" від бенядіктової. Какая, тіпа, разніца. Укравтодор - Уманському: "У 2020 році щодо нас проведена рекордна кількість перевірок закупівель" - Цензор.НЕТ 9799
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16.11.2020 11:26 Відповісти
Непереконливо. Не таку відповідь ви маєте надати. А за кожним пунктом звинувачень Уманського.
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16.11.2020 11:17 Відповісти
...або подати на нього в суд за наклеп та про захист ділової репутації. Інакше не повірю.
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16.11.2020 11:18 Відповісти
- Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
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16.11.2020 11:22 Відповісти
Та навіть діти знають - по 800 метрів без тендеру - і крадеш безперешкодно .
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16.11.2020 11:26 Відповісти
Пускай вас МВФ проверит. Вам скрыват не чего (по вашему мнению), а нам и МВФ приятно.
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16.11.2020 11:26 Відповісти
Там опять дорога отваливается (Р-68).
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16.11.2020 11:29 Відповісти
Другого ответа никто и не ждал. Только внешнему аудитору можно доверять, например от МВФ.
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16.11.2020 11:31 Відповісти
сами себя проверяли под чутким надзором 100% неподкупной прокуратуры на крузаках и лексусах....
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16.11.2020 11:34 Відповісти
Варто би перевірити і перевіряючих.
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16.11.2020 11:36 Відповісти
Шо і справка є!?
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16.11.2020 11:44 Відповісти
Перевіряючі задоволені відкатами?
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16.11.2020 11:56 Відповісти
А вот на TZinform сегодня пишут, что на дороге Талалаивка-Ичня отслаивается асфальт хитроремонтированный. Маловато проверок наверное.
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16.11.2020 14:30 Відповісти
 
 