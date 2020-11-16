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Новини Події Коронавірус і карантин
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карантин (16095) порушення (432) Нацполіція (13941) Клименко Ігор (351) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

За порушення карантину вихідного дня закрито понад 1,5 тис. закладів торгівлі, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

За порушення карантину вихідного дня закрито понад 1,5 тис. закладів торгівлі, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів, - Клименко

Найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксовано в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати відповідне рішення Кабінету Міністрів України, багато порушників також було в столиці та Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Протягом цих вихідних поліцейські ретельно стежили за дотриманням вимог карантину "вихідного дня", передбаченого рішенням уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила майже 2400 суб'єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. ​​Серед них понад 1500 закладів торгівлі, майже 800 - харчування, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів", - зазначив глава Нацполіції.

За словами Клименка, складено майже 2 тис. адміністративних протоколів за порушення карантину щодо відповідальних за це осіб, відкрито 9 кримінальних проваджень.

При цьому глава Нацполіції підкреслив, що найбільше порушень карантину "вихідного дня" поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну, - це Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області. Багато порушників карантину "вихідного дня" виявили в столиці та Київській області.

"Я знову наголошую, що поліція діє в межах своїх повноважень і реагує відповідно на всі порушення чинного законодавства. Якщо громадяни відкрито ігнорують закон, то вони мають понести відповідне покарання", - зауважив Клименко.

Загалом Клименко зазначив, що від початку дії карантинних обмежень в Україні поліція склала 52 949 адміністративних протоколів, за результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму понад 20 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак

Автор: Наталя Джума
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Він теж майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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16.11.2020 11:40 Відповісти
Вот и стало понятно что реальной власти у мэров нет а люди им поверили и не стали закрываться.
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16.11.2020 11:40 Відповісти
Парихмахерська це територія підвищенної небезпеки, де можна заразитися ковідом, а от атб чи епіцентр це зона вільної від вірусу, то може будемо відкривати шпиталі на території цих торгівельних мереж. Бо в нас сьогодні черга стоїть до АТБ метрів зі сто і головне що люди про дистанцію і вірус не хвилюються хвилюються щоб було що поїсти, щоб не довелося знову дітей як в 33 -му....
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16.11.2020 11:47 Відповісти
Закрити багато ума не треба, а ось перемогти хворобу не кожне бидло при владі може.
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16.11.2020 12:15 Відповісти
а як влада має перемогти, коли дебіли вештаються без масок, в повнісінькому автобусі стоїть купа народу фейс ту фейс, чхає, дихає одне одному в обличчя. В цьому також влада винна?
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16.11.2020 12:21 Відповісти
не хочете карантин вихідного дня, отримаєте локдаун.
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16.11.2020 12:18 Відповісти
За порушення карантину вихідного дня закрито понад 1,5 тис. закладів торгівлі, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів, - Клименко - Цензор.НЕТ 4756
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16.11.2020 12:54 Відповісти
 
 