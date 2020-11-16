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Рада у вівторок розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт щодо відтермінування РРО, - нардеп Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Рада у вівторок розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт щодо відтермінування РРО, - нардеп Железняк

Верховна Рада на засіданні 17 листопада планує розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт про відтермінування РРО.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Железняк розповів, що о 9:30 відбулася нарада голів парламентських фракцій.

Він зазначив, що погоджено такий порядок денний на вівторок:

  1. Постанова щодо попередження про карантин за тиждень №4320
  2. Постанова про скасування карантину вихідного дня
  3. Законопроєкт про відтермінування РРО для ФОПів №4313
  4. Закон про районні ради №3651д
  5. Закон про борг "Укрнафти" 4119 і 4120 (це 9 млрд у ковідний фонд)
  6. Також викличуть у Раду прем'єра з доповіддю про стан боротьби з епідемією.

За словами нардепа, парламент, можливо, також розгляне питання про спрощення реєстрації вакцини проти коронавірусу (№4314).

Железняк зазначив, що законопроєкти про вирішення конституційної кризи поки під питанням.

"За графіком: на цей момент 27 депутатів хворіють на ковід. Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п'ятницю депутати перейдуть на онлайн режим у комітетах. Засідань Ради відповідно не буде. Якщо виникне потреба - буде позачергове засідання", - додав нардеп.

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Автор: Наталя Джума
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Постановление про предупреждение о карантине за неделю

Лишнее, - карантин надо вводить поздно вечером на завтра, - и главное штрафы побольше и видосики. От как счас сделали.
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16.11.2020 11:33 Відповісти
Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 292
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16.11.2020 11:33 Відповісти
Володимир Зеленський брехун. Записав чергове відео і жодного слова не сказав про проблеми, вдає наче їх не існує. Але браво рапортує про якісь досягнення, які ніхто не бачить.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Semen Kabakaev
Рада у вівторок розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт щодо відтермінування РРО, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 3745
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16.11.2020 11:43 Відповісти
Какая отсрочка - полностью отмена,слуги не предупредили бизнес перед выборами про планы на закон о кассовых аппаратов,у вас нет рава на введение этого зверячего закона,и прогоните уже взяточника-афериста гетьмановича.
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16.11.2020 11:45 Відповісти
Яка відміна,по 2 шт на кожну торгову очку щоб зЄ-підприємці получили полнєйший кайф від вибраного реформатора, у нас в ТЦ 38 підприємців і 35 голосували за зЄ, а тепер бекають як барани що їм погано і буде ще хуже
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16.11.2020 14:31 Відповісти
При воре потрохе они сейчас даже не бегали бы,так хоть год живыми продержались.
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16.11.2020 18:25 Відповісти
Очередная победа разума над сарсапариллой!Вы думаете,что слуги поумнели? Они обосцались с перепугу
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16.11.2020 12:50 Відповісти
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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16.11.2020 15:46 Відповісти
 
 