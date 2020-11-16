Рада у вівторок розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт щодо відтермінування РРО, - нардеп Железняк

Верховна Рада на засіданні 17 листопада планує розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт про відтермінування РРО.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Железняк розповів, що о 9:30 відбулася нарада голів парламентських фракцій.

Він зазначив, що погоджено такий порядок денний на вівторок:

Постанова щодо попередження про карантин за тиждень №4320 Постанова про скасування карантину вихідного дня Законопроєкт про відтермінування РРО для ФОПів №4313 Закон про районні ради №3651д Закон про борг "Укрнафти" 4119 і 4120 (це 9 млрд у ковідний фонд) Також викличуть у Раду прем'єра з доповіддю про стан боротьби з епідемією.

За словами нардепа, парламент, можливо, також розгляне питання про спрощення реєстрації вакцини проти коронавірусу (№4314).

Железняк зазначив, що законопроєкти про вирішення конституційної кризи поки під питанням.

"За графіком: на цей момент 27 депутатів хворіють на ковід. Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п'ятницю депутати перейдуть на онлайн режим у комітетах. Засідань Ради відповідно не буде. Якщо виникне потреба - буде позачергове засідання", - додав нардеп.

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