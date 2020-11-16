Рада у вівторок розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт щодо відтермінування РРО, - нардеп Железняк
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Верховна Рада на засіданні 17 листопада планує розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт про відтермінування РРО.
Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Железняк розповів, що о 9:30 відбулася нарада голів парламентських фракцій.
Він зазначив, що погоджено такий порядок денний на вівторок:
- Постанова щодо попередження про карантин за тиждень №4320
- Постанова про скасування карантину вихідного дня
- Законопроєкт про відтермінування РРО для ФОПів №4313
- Закон про районні ради №3651д
- Закон про борг "Укрнафти" 4119 і 4120 (це 9 млрд у ковідний фонд)
- Також викличуть у Раду прем'єра з доповіддю про стан боротьби з епідемією.
За словами нардепа, парламент, можливо, також розгляне питання про спрощення реєстрації вакцини проти коронавірусу (№4314).
Железняк зазначив, що законопроєкти про вирішення конституційної кризи поки під питанням.
"За графіком: на цей момент 27 депутатів хворіють на ковід. Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п'ятницю депутати перейдуть на онлайн режим у комітетах. Засідань Ради відповідно не буде. Якщо виникне потреба - буде позачергове засідання", - додав нардеп.
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Лишнее, - карантин надо вводить поздно вечером на завтра, - и главное штрафы побольше и видосики. От как счас сделали.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Semen Kabakaev