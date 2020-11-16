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карантин (16095) Чехія (1002) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

У Чехії кількість нових випадків COVID-19 за час локдауну зменшилася увосьмеро - із 16 тисяч до 2 тисяч на добу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Чехії кількість нових випадків COVID-19 за час локдауну зменшилася увосьмеро - із 16 тисяч до 2 тисяч на добу

У Чехії кількість хворих на COVID-19 за минулу добу опустилася до рівня початку жовтня - менш як 2000 нових випадків.

Тиждень тому захворюваність сягала майже 16 000 нових пацієнтів на добу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

МОЗ Чехії повідомило про 1887 нових випадків коронавірусу за неділю. Востаннє така добова захворюваність спостерігалася 4 жовтня.

Також читайте: МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак

У Чехії за останні тижні фіксувалося швидке зростання захворюваності на коронавірус, одне з найбільших у Європі. Країна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення. Але за останній тиждень, після запровадження більш жорстких карантинних заходів, захворюваність знизилася.

Загалом від початку епідемії в Чехії зафіксували 460 116 хворих на COVID-19, 6208 осіб померли. Населення країни - приблизно 10,7 млн ​​осіб.

Також читайте: За порушення карантину вихідного дня закрито понад 1,5 тис. закладів торгівлі, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів, - Клименко

12 жовтня через поширення COVID-19 у Чехії закрили бари і ресторани, а школи перевели на дистанційне навчання. 21 жовтня в Чехії запровадили локдаун - було закрито багато магазинів, обмежено пересування громадян.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
В отличии от бреда с выходными днями полный локдаун на 2-3 недели реально работает.
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16.11.2020 11:37
+5
+. Или полный карантин для всех, включая герегу и колю-катлету, или не морочьте сраки.
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16.11.2020 11:42
+4
Если бы наши люди были чуть сознательнее и соблюдали бы простые противоэпидемические меры (маски, дистанция, воздержаться от походов в гости и пр.), таких результатов можно было бы добиться и без жесткого карантина.
Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
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16.11.2020 11:42
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16.11.2020 11:37 Відповісти
с нашим народом ты хотел сказать?)) правители народ не выгоняют на улицу без масок
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16.11.2020 11:56 Відповісти
Выгоняют. Маски должны раздавать бесплатно. (По этому поводу даже закон есть)
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16.11.2020 12:01 Відповісти
10 масок стоят как пачка сигарет. Так что, Борюсик, не разоришься!
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16.11.2020 16:15 Відповісти
Ты ничего не понял, Ваня! Мне с голоду умереть? Я не могу пойти купить еду без маски. А маску я купить не могу. Или не хочу. Не важно! Нельзя требовать от людей что-то за их счёт. Ты требуешь - ты и обеспечь! Ну и во-вторых, если-бы маски выдавали на входе в магазы бесплатно, то и носили бы их больше и выбрасывали бы после использования, а не использовали неделями, что очень опасно!
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16.11.2020 17:16 Відповісти
і на мітинги проти закриття.
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16.11.2020 12:05 Відповісти
ты еще обращаешь внимание на митинги?))) любой митинг организовывается за 5 тыс уе
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16.11.2020 12:06 Відповісти
ой, а ти б не вийшов на мітінг, якби твому бізнесу світила срака? чи вийшов би на нього лише за 5 уе? а у Рівному учора теж була за 5 у.е, чи у Сумах минулого тижня? а мамашкам. що у серпні гасали по площам проти закриття шкіл на дистанційку теж запалатили? не гони. народ виходит, бо вважає, що це щось дасть, а вважає, бо огранічєні у голові.
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16.11.2020 12:13 Відповісти
без денег выходят только обезумевшие люди, вот когда сами заразятся или в стране начнется смертность в 10ки тыс, тогда кому будешь что то продавать?))) у меня знакомый так же легкомысленно относился к ковиду пока не загремел в больничку на 3 недели и каждый вечер смотрел как вывозят трупы газелькой из инфекционки. вот тем людям уже не нужно ни бизнеса ни денег
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16.11.2020 12:19 Відповісти
а українські фопи багаті тіпа? у них теж є гроші, поки вони працюють. ти про слово "привентивний" чув хоч раз?
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16.11.2020 12:36 Відповісти
Карантин - проверенный дедовский способ против всякой заразы.
И нечего изголяться и качать права за Конституцию
Сиди дома, по возможности, и не рыпайся - здоровее будешь!
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16.11.2020 12:44 Відповісти
Нужен скзазать всем "запаситесь едой на 3 недели" и потом тупо ввести комендантский час на 3 недели с разрешением выходить из дома только в 2 ситуациях :
- в случае госпитализации в больницу (и только на скорой),
- ну и на работу минимально необходимому количеству работников критических отраслей по списку, который надо утвердить (со спецпропусками) - типа правоохранительные органы, коммунальщики, больницы и так далее.

Тогда всё равно вирус будет распространяться (из-за последних), но скорости упадут сильно и больницы за месяц разгрузятся. И тогда можно будет отменить ограничения - опять пойдёт всплеск, но пока он достигнет критических значений, уже вакцину, по идее, должны начать подвозить.
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16.11.2020 12:47 Відповісти
В отличии от бреда с выходными днями полный локдаун на 2-3 недели реально работает.
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16.11.2020 11:37 Відповісти
+. Или полный карантин для всех, включая герегу и колю-катлету, или не морочьте сраки.
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16.11.2020 11:42 Відповісти
Нeповний карантин тeж працює, тільки гіршe.
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16.11.2020 11:55 Відповісти
карантин вихідного дня теж може давати результати. Ти ніколи не модеш знати, де ти зустрінеш носія, який нагородить тебе вірусом. значить у вихідні вдома у тебе більше шансів його не підхопити. А у робочі дні та людина може тобі не зустрітись, бо ходить іншими шляхами на роботу наприклад.
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16.11.2020 12:07 Відповісти
сенс карантину виявити захворіших і локалізувати. Людина до 8-ми днів взагалі може не знати що вона захворіла поки не почнуться симтоми. Два дні карантину це дрочєво щоб поазать шо влада "щось робить". І він до одного місця.
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16.11.2020 12:16 Відповісти
хахах, откуда ти, велики ум? Сенс карантину - припинити розповсюдження. як передається вірус? при контакті. як зупинити передачу? не контактувати. як не контактувати? не шляться там, де його можна підхопити. Оце - загальний карантин. карантин ще ніколи не мав за ціль повиявляти захворівших. каша у тебе у макітрі.
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16.11.2020 12:32 Відповісти
почитай значення слова карантин хоч у вікі чи шо) Людина свій рівень контактів все одно буде мати, незалежно сходить вона на роботу чи ринок в понеділок чи в неділю. Сенс же карантину щоб потенційно хвора людина сиділа вдома весь час латентного захворюювання а не два дні сиди а чотири гуляй. Вкурило розумака)
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16.11.2020 12:59 Відповісти
видно тобі читання явно нічого не дало. ти чи в садок не ходив? там постійно карантини по вітрянці і т.п. і дітей відправляють сидіти вдома. єстєствєнно за цй час проявиться той, хто заразився. зато головне, що нові не заразяться. умнійчай далі, тебе занятно читати.
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16.11.2020 13:10 Відповісти
...ля) а тепер уяви щоб в твоєму садіку відправляли на "карантин" до обіду, а після обіду хай повертаються. обмежили контакти мовляв)
Це не карантин а профанація. Нема сенсу бмежувати на два дні потенцйно хворих з інкубаційним періодом 14 днів. Або два тижні й більше або нафік треба.
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16.11.2020 13:14 Відповісти
дурак ти, у садку у групі - стала контактна група. чи там у тебе прохідний двір?
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16.11.2020 13:17 Відповісти
я розжуовувати більше не можу) і не хочу
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16.11.2020 13:20 Відповісти
наче тебе хтось просив.
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16.11.2020 22:26 Відповісти
хаха, так він може і ніколи не отримати симптоми. буде вважати себе здоровим і вапєть про його хомосапієсні права не носити маску і не сидіти вдома. і ходить усіх заражать. чи ти вже навчився виявляти носіїв? а нука розкажи.
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16.11.2020 13:13 Відповісти
ти навіть значення слів не розумієш, вірусолог мамкин)
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16.11.2020 13:18 Відповісти
як і ти, експерд інтернетний.
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16.11.2020 22:27 Відповісти
Локда́ун (англ. lockdown - карантин, блокування, ізоляція) - це нага́льний протокол дій, який забороняє людям вільно входити або залишати певну зону.
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16.11.2020 11:45 Відповісти
ну а так як у нас немає свого протоколу, то не лише чужі протоколи користуємо, а ще і саму назву.
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16.11.2020 12:08 Відповісти
"локдаун" вообще-то.
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16.11.2020 11:46 Відповісти
Звідки джерело такої інформації? Від степанова та ляшка?
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16.11.2020 11:41 Відповісти
Рейтерс. Устраивает?

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech-cases/czech-republic-reports-1887-new-coronavirus-cases-fewest-since-oct-4-idUSKBN27W0LX
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16.11.2020 11:48 Відповісти
Если бы наши люди были чуть сознательнее и соблюдали бы простые противоэпидемические меры (маски, дистанция, воздержаться от походов в гости и пр.), таких результатов можно было бы добиться и без жесткого карантина.
Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
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16.11.2020 11:42 Відповісти
Херня єто всё, особенно тупые надежды на маски.

Только локдаун, только хардкор
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16.11.2020 11:57 Відповісти
Обычная марлевая маска останавливает от 60 (если на здоровом) до 80% (если на больном) вирусов на пути от больного к здоровому. Знаю по своему опыту, что из моих знакомых, которые фанатично носили маску, не заразились.
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16.11.2020 13:26 Відповісти
В Чехии чиновники не живут воровством!!!! Сложно верить, что чиновники любого уровня , в Украине хотят чего-то, кроме личной наживы!!!! Это для меня дико, но я уже в это верю!!!
ХРЕНОВО!!!! БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
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16.11.2020 11:44 Відповісти
просто их чиновников выбирали нормальные люди а не быдломасса как у нас
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16.11.2020 11:54 Відповісти
Так ты же сам подтверждаешь его слова своим высоким слогом!
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16.11.2020 12:03 Відповісти
Неправда. 2 тыс. это за воскресенье, когда тестируется мало. В пятницу было около 6 тыс. Полного локдауна нет, общественный транспорт работает как обычно, заводы, которые закрывали весной, работают, много магазинов работает, вообще такое впечатление, что всё как обычно.
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16.11.2020 11:49 Відповісти
это же чехи, а нашим чем больше запрещаешь тем больше им хочется)))
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16.11.2020 11:52 Відповісти
Яка цікава маніпуляція.
Факт перший - дійшовши до оригінальної статті, немає ссилки на офіційне джерело даних.
Факт другий - 1897 хворих - це дані суто за 15 число. Це фактично вихідний. Коли навряд чи масово ткстуються хворі.
І третє недолугий висновок про ефективність карантину через один показник за вихідний день.
Маніпуляція.
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16.11.2020 11:56 Відповісти
Просто выходной день, это ничего не значит пока
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16.11.2020 12:17 Відповісти
Но так правильно пока держат локдаун падает,а стоит отпустить но отпускать рано или поздно надо он опять набирает оборот как у нас весной как в Италии,Испании где были люди вообще закрыты построже чем у нас и сколько опять? там когда ослабили
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16.11.2020 12:50 Відповісти
Не сортесь. Тут наоборот, радоваться надо. Вот, страны молодцы. Побеждают корону. Нам тоже будет легче это сделать, если https://healthfood.wiki/vitaminy/vitamin-b16 будем принимать дружно или другие витамины и питаться правильно.
Нас тоже ждет отмена локдауна, после того как все будут придерживаться правил.
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16.11.2020 12:53 Відповісти
никто тут никогда правил придерживаться не будет, такой у нас нарид талантливый
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16.11.2020 16:20 Відповісти
Не было там никакого лох-дауна
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16.11.2020 16:38 Відповісти
 
 