У Чехії кількість нових випадків COVID-19 за час локдауну зменшилася увосьмеро - із 16 тисяч до 2 тисяч на добу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
У Чехії кількість хворих на COVID-19 за минулу добу опустилася до рівня початку жовтня - менш як 2000 нових випадків.
Тиждень тому захворюваність сягала майже 16 000 нових пацієнтів на добу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
МОЗ Чехії повідомило про 1887 нових випадків коронавірусу за неділю. Востаннє така добова захворюваність спостерігалася 4 жовтня.
У Чехії за останні тижні фіксувалося швидке зростання захворюваності на коронавірус, одне з найбільших у Європі. Країна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення. Але за останній тиждень, після запровадження більш жорстких карантинних заходів, захворюваність знизилася.
Загалом від початку епідемії в Чехії зафіксували 460 116 хворих на COVID-19, 6208 осіб померли. Населення країни - приблизно 10,7 млн осіб.
12 жовтня через поширення COVID-19 у Чехії закрили бари і ресторани, а школи перевели на дистанційне навчання. 21 жовтня в Чехії запровадили локдаун - було закрито багато магазинів, обмежено пересування громадян.
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И нечего изголяться и качать права за Конституцию
Сиди дома, по возможности, и не рыпайся - здоровее будешь!
- в случае госпитализации в больницу (и только на скорой),
- ну и на работу минимально необходимому количеству работников критических отраслей по списку, который надо утвердить (со спецпропусками) - типа правоохранительные органы, коммунальщики, больницы и так далее.
Тогда всё равно вирус будет распространяться (из-за последних), но скорости упадут сильно и больницы за месяц разгрузятся. И тогда можно будет отменить ограничения - опять пойдёт всплеск, но пока он достигнет критических значений, уже вакцину, по идее, должны начать подвозить.
Це не карантин а профанація. Нема сенсу бмежувати на два дні потенцйно хворих з інкубаційним періодом 14 днів. Або два тижні й більше або нафік треба.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech-cases/czech-republic-reports-1887-new-coronavirus-cases-fewest-since-oct-4-idUSKBN27W0LX
Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
Только локдаун, только хардкор
ХРЕНОВО!!!! БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
Факт перший - дійшовши до оригінальної статті, немає ссилки на офіційне джерело даних.
Факт другий - 1897 хворих - це дані суто за 15 число. Це фактично вихідний. Коли навряд чи масово ткстуються хворі.
І третє недолугий висновок про ефективність карантину через один показник за вихідний день.
Маніпуляція.
Нас тоже ждет отмена локдауна, после того как все будут придерживаться правил.