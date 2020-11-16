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Рада цього тижня засідатиме лише завтра: інші дні - робота в комітетах, - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада цього тижня засідатиме лише завтра: інші дні - робота в комітетах, - Кондратюк

В Україні хворіють на COVID-19 27 народних депутатів. Однак завтра буде сесійний день у парламенті.

Про це заявила на Погоджувальній раді ВРУ віцеспікерка Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її даними, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.

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"Завтра сесійний день, а середа, четвер, п'ятниця - робота в комітетах", - зазначила вона.

Автор: Наталя Джума
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16.11.2020 11:47 Відповісти
Так они давеча грозились принять более 100 законопроектов за эту неделю???!
Шо, передумали?
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16.11.2020 12:13 Відповісти
Рада дремучих бездельников.
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16.11.2020 12:48 Відповісти
Плесенью не покройтесь в своих комитетах, лучше отчитайтесь перед Народом Украины что вы бездельники для нас полезного сделали.
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16.11.2020 13:37 Відповісти
 
 