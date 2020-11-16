Рада цього тижня засідатиме лише завтра: інші дні - робота в комітетах, - Кондратюк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні хворіють на COVID-19 27 народних депутатів. Однак завтра буде сесійний день у парламенті.
Про це заявила на Погоджувальній раді ВРУ віцеспікерка Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її даними, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.
"Завтра сесійний день, а середа, четвер, п'ятниця - робота в комітетах", - зазначила вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Шо, передумали?