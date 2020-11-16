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Львівщина (1931) нещасний випадок (271)

17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція

15 листопада приблизно о 13:00 у Буське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничної станції "Красне" травмовано 17-річного місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Як встановили правоохоронці, потерпілий заліз на один із залізничних вагонів, який перебував на відстої, щоб товариш зробив йому фото. При цьому він схопився руками за високовольтну лінію електропередач, унаслідок чого зазнав ураження струмом та впав із вагона. Інший учасник події не постраждав.

У лікарні, куди доставили хлопця, медики встановили йому діагноз "опіки тіла, ураження електричним струмом".

Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

"Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, залізничні станції – не місце для розваг. У жодному разі не намагайтеся підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, часто з летальними наслідками. Окрім того, часто громадяни, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми, інколи – гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Теориа Дарвина в действии
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16.11.2020 11:55
+14
17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4573
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16.11.2020 11:57
+10
Жаль , что почти во всех школах забили на физику . Теперь они спрашивают : "А если ток течёт , то почему из розетки не вытекает ? " 17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2028
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16.11.2020 11:58
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Теориа Дарвина в действии
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16.11.2020 11:55 Відповісти
Вот что должно быть в голове чтоб ради фотки полезть на вагон до еще за оголенные провода хвататься.
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16.11.2020 11:56 Відповісти
В голове ничего нет, просто пустая черепная коробка, вот и результат.
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16.11.2020 12:21 Відповісти
Это бред что он дотронулся до проводов. Если бы он и достал до провода, и схватился за провод, то упасть обугленное тело смогло только после того как отгорела рука. И в больничку бы его уже 100% не везли.
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16.11.2020 13:45 Відповісти
"При этом он схватился руками за высоковольтную линию электропередач..."

Поколение идиотов. В 17 лет уже мог бы и знать кое-что из законов физики.
Выздоровления конечно. Может это заставит переосмыслить многое и начать дружить с головой
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16.11.2020 11:57 Відповісти
теперь он электрик)) ПТУ уже электриков не обучает и парень решил сам себя обучить, теперь напругу в розетке будет мерять двумя пальцами (если они у него остались по 27000 вольт) если в вольтаже ошибся поправьте.
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16.11.2020 12:38 Відповісти
17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4573
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16.11.2020 11:57 Відповісти
Жаль , что почти во всех школах забили на физику . Теперь они спрашивают : "А если ток течёт , то почему из розетки не вытекает ? " 17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2028
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16.11.2020 11:58 Відповісти
- как работает трансформатор?
- у-ууууу....
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16.11.2020 12:03 Відповісти
Не смешно . Моему 20 лет . Сам с ним занимался . Рассказывал основы электротехники , учил работе и безопасности при работе с электроинструментом .
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16.11.2020 12:07 Відповісти
Ну і що? Знайомий - сапер. Кілька разів показував сину, як спрацьовує порох і інші ВР, в умовах "вільного горіння" і "в замкнутому просторі"... Синок умудрився "всобачить" петарду, в Новорічну ніч, в унітаз... Сім"я 1-2 січня ходила срать на відро...
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16.11.2020 12:43 Відповісти
Ех, жаль шо хлопчина вчасно в ютубчік не зазирнув. Там би йому розказали шо тре робити з відром із лайном, і шо його невинна витівка з унітазом - це ацтой. 😁
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16.11.2020 12:52 Відповісти
Может как раз и заглянул. Но решил попробовать сам.
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16.11.2020 13:20 Відповісти
17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7901 в детстве мне один дед рассказывал как его поймали после войны в подвале и отправили учиться в ремесленное училище, там было две группы электрики и столяра, он попал к электрикам, учителем был фронтовик без ноги на костылях, в общем учились учились и начались практические занятия, учитель подключает кабель к электродвигателю в этот момент ученик с криком ВКЛЮЧАЮ )) дергает за рубильник, костыли летали по всему классу)) прийдя в себя учитель спросил - зачем ты это сделал, ученик ответил - я хотел посмотреть как ЭЛЕКТРИЧЕСТВА БЫСТРО БЕГАЕТ ПО ПРОВОДАМ)) учитель подумал и сказал - не будет с тебя электрик перевожу в столяра.
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16.11.2020 13:15 Відповісти
Жалко парня!!!!
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16.11.2020 12:00 Відповісти
Жалко . Дальше будет только хуже . Молодые не понимают , что опасно . Их этому не учат .
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16.11.2020 12:03 Відповісти
Цього вже навчило. Буде лампочки мінять в діелектричних перчатках😁
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16.11.2020 12:05 Відповісти
Нормально. Його знайомі вже знають що провода це бо бо. Буде вава. А хто фізику не гуляв і так знав.
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16.11.2020 12:07 Відповісти
Вы надеетесь, что у его знакомых отложилось в голове, что бо-бо это следствие касания или приближения к проводам? 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4559Что-то большие
сомнения, что там хоть какие-то причинно-следственные связи образуются! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 8826
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16.11.2020 17:25 Відповісти
Шкода, звичайно, що таку дурість зробив власноруч. Батьків теж шкода , на лікування коштів піде дуже багато , але все одно вже здоровим не буде, а вони будуть нести цей хрест і звинувачувати себе... Журбинка , одним словом.
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16.11.2020 12:09 Відповісти
да, родителей жаль, слезы и растраты на долгие месяцы. его не жалко, в таких случаях лучше сразу смерть, раз переплакать и все.
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16.11.2020 14:52 Відповісти
А кто виновен в этом, как не он сам, такой здоровый лоб, а ума, как у грудного ребёнка.
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16.11.2020 16:08 Відповісти
дуже пощастило,що залишився живий..
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16.11.2020 12:04 Відповісти
такие дурачки остаются живыми если полез правой рукой с поднятой левой ногой, в такой позе дедушка Дарвин сердится меньше, но пальцы отгарают в любом случае.
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16.11.2020 12:50 Відповісти
Лучше в розетку засунуть палец, больше шансов остаться среди живых.
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16.11.2020 12:11 Відповісти
И чудное селфи можно снять в это время.
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16.11.2020 13:29 Відповісти
Не факт, не факт! Особенно в мокрых носочках! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 8919
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16.11.2020 17:28 Відповісти
Интересно, а повторные случаи были?
Или с первого раза учатся на всю жизнь? Типа "антитела"
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16.11.2020 12:11 Відповісти
Овощи, обычно, два раза в одну розетку не лазят! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 700
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16.11.2020 17:29 Відповісти
це побочка від передоза кон\дітеркою
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16.11.2020 12:14 Відповісти
Поражение мозга там с рождения.
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16.11.2020 12:17 Відповісти
Получил сильный удар током, ожёг, а потом ещё, упал с вагона.
Надеюсь фотка удалась.
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16.11.2020 12:24 Відповісти
а тё? но только ее подписать надо - лузёр, почти дарвинист
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16.11.2020 13:16 Відповісти
Руки тряслись. Фотка расплывчатая. Нужно повторить.
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16.11.2020 13:30 Відповісти
Довбодятлів не жалко...
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16.11.2020 12:31 Відповісти
Надо
подать в суд и получить многомилионную компенсацию. От ЖД. Потом на каждом вагоне
будет надпись. Не влезай, это можетбыть вредно для здоровья. На каждом проводе.
Не прикасайся! Бо, может вп*здяч**. Обов'язково на трех языках. Спасем
генофонд.
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16.11.2020 12:31 Відповісти
Сразу видно, что Вы-то не страдаете этой ху..ней! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5711 Все эти надписи есть, но писаны они не для придурков, не умеющих читать! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5775
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16.11.2020 17:33 Відповісти
В такому віці в мена бажання було дівчат щупати, а не фоткатись на вагоні...
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16.11.2020 12:37 Відповісти
не нада! тоже може ударіть ))
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16.11.2020 15:04 Відповісти
Ну якщо не підготовиш, а зразу почати ШШупать то може 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3022 Але ж це не 27,5 кіловольт 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 852
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16.11.2020 15:12 Відповісти
Да ладно! Девичье нет не всегда - НЕТ! Даже произнесенное кулачком! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4501
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16.11.2020 17:35 Відповісти
естественный отбор . так вседа было . мы в детстве глаза выбивали самопалами и рогатками . кому то везло .а кому то не очень . было и будет .
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16.11.2020 12:45 Відповісти
Улюбене прислів"я старшини роти, Колі Сумбаєва, : "Родине нужны герои, а пи.да рожает дураков...".
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16.11.2020 12:47 Відповісти
Зато фото крутое в инстаграм сделал!
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16.11.2020 12:54 Відповісти
Як оригінально! (Мається на увазі фінал цього "дійства"!) 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5849
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16.11.2020 13:10 Відповісти
Де ставить лайк и подписываться на канал?
Продолжение будет?
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16.11.2020 13:21 Відповісти
А в электротрансформаторе можно получить эксклюзивные фото!
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16.11.2020 13:34 Відповісти
Нужно на каждой станции поставить вагон с надписью «Для селфи придурков».
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16.11.2020 14:08 Відповісти
всё было не так. электропоезд остановился на проходе возле гаражей, где все люди ходят с одного микрорайона на другой. парни полезли через цистерну, но они не знали, что провода касаться не обязательно, тело замкнёт дугу на цистерну, даже если до провода будет 70-80 см. еще одна нелепая смерть при президенте зеленском
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16.11.2020 14:15 Відповісти
Дядя, ты дурак?
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16.11.2020 17:37 Відповісти
да, зеленскому не впервой убивать. он ведь убил Эрику
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16.11.2020 18:42 Відповісти
Другой раз навряд уже полезет, да и другим будет урок надеюсь.
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16.11.2020 16:14 Відповісти
На площади у зевак, пялившихся как рубят руки ворам, больше всего воровали кошельков! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2263
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16.11.2020 17:39 Відповісти
Жаль... что фото нету: пацан к успеху шел... пришел, а тут его фото не выкладывают
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16.11.2020 17:33 Відповісти
 
 