17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Події
15 листопада приблизно о 13:00 у Буське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничної станції "Красне" травмовано 17-річного місцевого мешканця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області
Як встановили правоохоронці, потерпілий заліз на один із залізничних вагонів, який перебував на відстої, щоб товариш зробив йому фото. При цьому він схопився руками за високовольтну лінію електропередач, унаслідок чого зазнав ураження струмом та впав із вагона. Інший учасник події не постраждав.
У лікарні, куди доставили хлопця, медики встановили йому діагноз "опіки тіла, ураження електричним струмом".
Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
"Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, залізничні станції – не місце для розваг. У жодному разі не намагайтеся підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, часто з летальними наслідками. Окрім того, часто громадяни, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми, інколи – гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Поколение идиотов. В 17 лет уже мог бы и знать кое-что из законов физики.
Выздоровления конечно. Может это заставит переосмыслить многое и начать дружить с головой
- у-ууууу....
сомнения, что там хоть какие-то причинно-следственные связи образуются!
Или с первого раза учатся на всю жизнь? Типа "антитела"
Надеюсь фотка удалась.
подать в суд и получить многомилионную компенсацию. От ЖД. Потом на каждом вагоне
будет надпись. Не влезай, это можетбыть вредно для здоровья. На каждом проводе.
Не прикасайся! Бо, может вп*здяч**. Обов'язково на трех языках. Спасем
генофонд.
Продолжение будет?