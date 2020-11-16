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Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб

Верховна Рада запросила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і весь склад Кабінету Міністрів на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада. Уряд має відзвітувати щодо карантину вихідного дня.

Про це заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк під час погоджувальної ради Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Запросити завтра главу уряду разом з усім складом Кабінету Міністрів, щоб ми почули його бачення виходу з карантину. Чи є справді цей план. Особливо це стосується, звичайно, питання карантину вихідного дня. І основне - який стан виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії. І найголовніше, чому замість виконання цієї постанови, яка дає уряду чіткий план дій і кроків, який необхідно виконати для посилення спроможності саме медичної системи протистояти ковіду, Кабмін перейшов до так званих "неоднозначних рішень", які ставлять багатьох громадян у безвихідне становище", - зазначила Кондратюк.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.

Також читайте: Віцеспікерка Кондратюк повідомила, що виконує обов'язки голови Ради з 12 листопада

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2097
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16.11.2020 12:05
+6
Шмыгаль расскажет про рост надоев на душу населения и пообещает создать комиссию, по расследованию работы предыдущей комисии. А потом нужно будет создать штаб и начать бороться.
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16.11.2020 12:16
+5
то есть нихера не делать "работа в комитетах" Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 8350
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16.11.2020 12:04
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то есть нихера не делать "работа в комитетах" Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 8350
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16.11.2020 12:04 Відповісти
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 4386
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16.11.2020 12:18 Відповісти
А что у нас карантин?
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16.11.2020 12:05 Відповісти
эээ, адаптивный.
власти раскрашивают карту Украины в разные цвета, а народ кто что хочет, то и делает.
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16.11.2020 12:14 Відповісти
Эээ, уже нет, обычный
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16.11.2020 12:16 Відповісти
Да, сорян, пропустил.
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16.11.2020 12:19 Відповісти
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2097
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16.11.2020 12:05 Відповісти
"Вихода из карантина" ? Що вона курить? Те саме, що і зе?
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16.11.2020 12:07 Відповісти
Та не,намного круче!Они хотят назавтра узнать результат о инфекции с недельным инкубационным периодом! Хотят придумать медицинский способ при том что в странах где медицина на порядок круче нашей медицинский способ не работает и они карантиняься вплоть до комендантского часа!
Не, диверсия Зешайки в провале подготовки к осенней вспышке это факт, но опять превратят в говорильню и настоятельные требования спасти бизнес халдеев и лицедеев.
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16.11.2020 12:31 Відповісти
Я одно понял : у слуг своя жизнь , у нас своя .
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16.11.2020 12:10 Відповісти
Это какой то дурдоМ
Что ж вы натворили пырзыденты(
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16.11.2020 12:11 Відповісти
Какое видение? Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего никому не скажу.
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16.11.2020 12:14 Відповісти
Шмыгаль расскажет про рост надоев на душу населения и пообещает создать комиссию, по расследованию работы предыдущей комисии. А потом нужно будет создать штаб и начать бороться.
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16.11.2020 12:16 Відповісти
Може ця тварина розповість про "стройку веку" та мільйон нових робочих міст. Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2645
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16.11.2020 12:18 Відповісти
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 4564
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16.11.2020 12:20 Відповісти
О да.... У Арьева та ещё "пыка". Особенно после того, как он дорвался до корыта. Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 4544
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16.11.2020 13:09 Відповісти
а у какого он корыта? Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 32шо таки зеленые щуры жалуются не недостаточность корма?пусть соседей по корыту порасталкивают
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16.11.2020 13:35 Відповісти
Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 7225
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16.11.2020 12:37 Відповісти
Може не з*явитися. Він на черзі якого ще не "звалила" температура і який ще не "звалив" на лікарняний.
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16.11.2020 12:45 Відповісти
Его сразу надо приглашать за решетку.
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16.11.2020 12:47 Відповісти
пане Шмиґалю, ось Вам безкоштовна порада: нумо на карантин з "ковід-ом". Мовляв, я також захворів Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 3942
Цікаві були б подальші ходи блаЗЄнських. Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 3942
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16.11.2020 12:48 Відповісти
 
 