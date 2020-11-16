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За добу від коронавірусу померли 11 киян, вісім - одужали, виявили 879 випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від коронавірусу померли 11 киян, вісім - одужали, виявили 879 випадків, - Кличко

У Києві від початку пандемії 51 499 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка поширення вірусу у нас, на жаль, - вкрай негативна. Упродовж минулої доби у Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, як правило, реєструють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 осіб. Загалом від коронавірусу в столиці 976 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 51 499", - зазначив Кличко.

Серед захворілих: 511 жінок віком від 18 до 99 років і 28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років. А також 316 чоловіків у віком від 18 до 93 років і 24 хлопчики від трьох до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 79 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу вісім осіб. Всього коронавірус побороли 18 767 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 125, в Оболонському - 115 і по 112 випадків у Подільському і Солом'янському районах.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Чемто напоминает фильм ,,матрица,, все говорчт про аоронавирус, но никто заболевших невидел !
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16.11.2020 12:14
+2
Допустим, а где хоть 25% гарантии, что хоть один из этих людей болеет коронавирусом ???
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16.11.2020 12:18
+1
сходите в инфекционку. в идеале без маски сходите, чтоб наверняка быть тебе уверенным, что там никого нету
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16.11.2020 12:16
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Только он не сильно переживал , когда за него голосовали . Давайте будем честными . За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 3539
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16.11.2020 12:14 Відповісти
Чемто напоминает фильм ,,матрица,, все говорчт про аоронавирус, но никто заболевших невидел !
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16.11.2020 12:14 Відповісти
сходите в инфекционку. в идеале без маски сходите, чтоб наверняка быть тебе уверенным, что там никого нету
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16.11.2020 12:16 Відповісти
Допустим, а где хоть 25% гарантии, что хоть один из этих людей болеет коронавирусом ???
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16.11.2020 12:18 Відповісти
Как можно о чем-то говорить, если реальная суть это заразы до сих пор не определена мировой медицинской элитой, до сих пор спорят - это вирус или микроб? Нет конкретики ни в механизме заболевания, ни в способах ее распространения, кругом одни предположения, мало отличающиеся от пневмонии. Наконец-то начала пробиваться информация, что эту заразу можно причислить к группе гриппов. Посмотрите, что творится с тестами - есть пример - моряк должен уходить в рейс, естественно нужна правка и по Covid обязательно - в гос.поликлинике ему дали срок - две недели + 430 грн., в частой клинике за 3500 грн. сделали за сутки, а потом судоходная компания ещё продублировала его в своей клинике (бесплатно!) и главное - все тесты разные. Как это может быть за трое суток? Что это за тесты? А как и чем тогда определяют выздоровивших? А почему люди заболевают сразу после выздоровления? Отсюда вопрос - это каждый день озвучиваемые МОЗ цифры - это подозрение, это заболевшие или это уже положенные в больницы или в реанимации, что это за статистика? Это стало напоминать результаты голосования на выборах - сколько нужно, столько и объявят (!?). Ели такая чехарда с тестами, то как можно вести речь о вакцинации. Если не известна суть болезни, то о какой вакцине вообще идет речь? За 4-6 месяцев не создают и не запускают в практику лечения самые простые лекарства, для этого нужно 1,5-2 года, а вакцина - сложнейший медикаментозный комплекс. А ее уже в Интернете продают!? Видимо правильно сегодня некоторые шутят - фармацевты должны уложиться с созданием и запуском этой вакцины до окончания эпидемии (!?)
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16.11.2020 13:07 Відповісти
P.S, В Украине прецендент - Министр здравохранения - хирург по образованию, но с нулевым стажем медицинской работы (???). Как он может принимать профессиональные решения в такой сложнейшей отрасли, как обеспечение здоровья людей, если он даже не владеет профессиональным лексиконом?
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16.11.2020 13:13 Відповісти
Я ниразу неслыхал и не встречал за год ни одного. На моём предприятии около 1000 рабочих, ниукого небыло короны, хоть и ходят без масок !
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16.11.2020 12:22 Відповісти
На своём предприятии дворником работаешь?
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16.11.2020 12:29 Відповісти
1. "ниразу"
2. "неслыхал"
3. "ниукого"
4. "небыло"
2-
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16.11.2020 12:31 Відповісти
"Некороновируса, непростуды ниукого небыло. А я неуч в школе неучился и на уроки неходил")))
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16.11.2020 12:35 Відповісти
Что значит "никто"?
Тебя кто уполномочил писать от имени "всех"?
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16.11.2020 12:27 Відповісти
Не свисти. У меня треть знакомых уже заболели. Им твои высеры не кажутся забавными.
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16.11.2020 12:29 Відповісти
Главное хозяева рыгаловок митингуют против карантина.
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16.11.2020 12:28 Відповісти
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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16.11.2020 12:37 Відповісти
 
 