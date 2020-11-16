За добу від коронавірусу померли 11 киян, вісім - одужали, виявили 879 випадків, - Кличко

У Києві від початку пандемії 51 499 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка поширення вірусу у нас, на жаль, - вкрай негативна. Упродовж минулої доби у Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, як правило, реєструють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 осіб. Загалом від коронавірусу в столиці 976 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 51 499", - зазначив Кличко.

Серед захворілих: 511 жінок віком від 18 до 99 років і 28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років. А також 316 чоловіків у віком від 18 до 93 років і 24 хлопчики від трьох до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 79 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу вісім осіб. Всього коронавірус побороли 18 767 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 125, в Оболонському - 115 і по 112 випадків у Подільському і Солом'янському районах.

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