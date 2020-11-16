У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 2 дитячі садки. На COVID-19 хворіють 486 педагогів та 615 учнів, - Кличко

У столиці закрито на карантин 7 шкіл і 2 дитячі садки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ситуація в школах та дитячих садочках столиці поки контрольована. На сьогодні в місті закрито на карантин 7 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194-х школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 615. Також хворіють 486 педагогів", - повідомив мер.

За словами Кличка, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 81 група у 65-ти садках. Повністю на карантин зачинені два садочки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53 %.

Він також зазначив, що місто забезпечило навчальні заклади необхідними дезинфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту.

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