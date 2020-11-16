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У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 2 дитячі садки. На COVID-19 хворіють 486 педагогів та 615 учнів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 2 дитячі садки. На COVID-19 хворіють 486 педагогів та 615 учнів, - Кличко

У столиці закрито на карантин 7 шкіл і 2 дитячі садки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ситуація в школах та дитячих садочках столиці поки контрольована. На сьогодні в місті закрито на карантин 7 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194-х школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 615. Також хворіють 486 педагогів", - повідомив мер.

За словами Кличка, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 81 група у 65-ти садках. Повністю на карантин зачинені два садочки. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53 %.

Він також зазначив, що місто забезпечило навчальні заклади необхідними дезинфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту.

Також читайте: За добу від коронавірусу померли 11 киян, вісім - одужали, виявили 879 випадків, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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а остальные школы и детсады уже не распространяют заразу? шапито 95 или эксперимент проводит или с головой вообще плохо, каждый день считают койки по больницам, закрывают кафе и кинотеатры дискотеки и т.д. НО при этом поощряют учебные классы носик к носику и между партами пол метра, цирковые идиоты, больше слов нет.
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16.11.2020 12:28 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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16.11.2020 18:33 Відповісти
Ага. Я вот прочитала что школы можно закрыть если50Проц на самоизоляциИ!! Это просто караул!
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16.11.2020 12:39 Відповісти
главное дороги на кладбища отремонтировали, так сказать в последний путь с комфортом, а бабы ещё нарожают, если будет кому и от кого.
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16.11.2020 13:01 Відповісти
Почему Кличко говорит об Одессе?
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16.11.2020 12:40 Відповісти
Для того чтобы детки не болели и не было пандемии , надо укреплять организм, https://healthfood.wiki/prodykty/chernika и желательно и свой тоже, не только детский. Здесь вопрос ведь не в том, что школы закрывают.. А понятно же почему
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16.11.2020 12:46 Відповісти
Це вже катастрофа! По тисячі за день... Основна причина - це школи та інші навчальні заклади. Діти дуже активні, близько спілкуються один з одним, але легко переносять, а потім несуть ковід домашнім. Зараження у класах де 30-35 учнів відбувається миттєво - тому ми і бачимо спалах вірусу після літніх канікул. Була невелика павза після осінніх канікул, але зараз ковід знову набирає оберти. Всі країни-сусіди перевели школи на дистанційну освіту: Польша, Румунія, Чехія, а в них медицина куди краще нашої. У нас буде колапс та народні бунти, коли люди будуть помирати під дверима лікарень. Мовчу вже про те, що лікування середніх форм обходиться у 20-40 тисяч гривень. А про важкі - страшно й казати...
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16.11.2020 18:33 Відповісти
 
 