Кондратюк підпише розпорядження про створення робочої групи для підготовки законопроєктів щодо виходу з конституційної кризи

У парламенті створять робочу групу для підготовки законопроєктів, які допоможуть вийти з конституційної кризи.

Відповідне розпорядження підпише віцеспікерка парламенту, що виконує обов'язки голови Верховної Ради, Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я підтримую ініціативу про створення робочої групи. Я сьогодні підпишу відповідне розпорядження на базі комітету антикорупційної діяльності створити робочу групу, куди б увійшли всі представники політичних партій і груп, які зацікавлені у вирішенні конституційної кризи, і напрацювати законопроєкти на базі існуючих законопроєктів або нових, які стосуватимуться двох питань - повернення е-декларування та змін, які стосуються Конституційного Суду як такого", - сказала Кондратюк на засіданні погоджувальної ради.

Раніше на погоджувальній раді в понеділок з такою ініціативою виступив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який перебуває на самоізоляції.

Також читайте: Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.