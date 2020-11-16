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Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику

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Посли 11 країн вимагають від України виконати

Посли іноземних країн вимагають від України виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику, в якому вказано чіткий графік погашення накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також обов’язок держави закладати в державному бюджеті на наступний рік 20% коштів на часткове фінансування виробництва зеленої енергії.

Про це йдеться у зверненні до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля послів 11 країн, зокрема Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Туреччини, Данії, Бельгії, Південної Кореї.

Як зазначається, підписання урядом Меморандуму про взаєморозуміння з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики стало важливим кроком у пошуку виходу з кризи в галузі – інвестори добровільно погодились на зниження "зеленого" тарифу, а влада зобов’язалась погасити борги перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

Меморандум став основою для ухвалення Парламентом закону № 810 від 21 липня 2020 року, який своєю чергою передбачав скорочення "зеленого" тарифу починаючи з 1 серпня 2020 року. Очікувалося, що Закон № 810 відновить платіжну дисципліну з боку "Гарантованого покупця" (ГП), зокрема, шляхом розблокування додаткових джерел фінансування для ГП, таких як 20% співфінансування платежів за "зеленим" тарифом з державного бюджету та випуск державних облігацій для погашення накопиченого боргу ГП перед виробниками відновлюваної енергії.

"Ми дуже стурбовані тим, що Гарантований покупець досі не виконує своїх зобов’язань відновити повні та своєчасні платежі виробникам відновлюваних джерел енергії та розпочати погашення накопиченого боргу ГП до кінця 2020 року. Це є порушенням угоди згідно з меморандумом", - зазначається у зверненні.

Посли нагадали, що влада не виконує свої зобов’язання. На їх думку, це негативно вплине на діловий та інвестиційний клімат України.

"Україні буде важко досягти цілі щодо відновлюваних джерел енергії, визначеної Енергетичною стратегією України та міжнародними зобов’язаннями України в рамках Паризької кліматичної угоди, якщо інвестори не можуть покладатися на законодавчу базу України та рішучість Уряду виконувати свої зобов’язання", - наголосили посли.

"Ми очікуємо від Вас, що Україна виконає свої зобов’язання щодо відновлення сприятливих і сталих умов для інвесторів у секторі відновлюваних джерел енергії. Це послужить зміцненню довіри інвесторів до України", - додали посли.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став підґрунтям ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

4 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. Законопроєкт був переданий для підготовки до другого читання за скороченою процедурою.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Перед этим огласите список инвесторов . Буду очень удивлен , если там не будет наших воров.
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16.11.2020 12:49
+10
Господи, до чего Ахметка только не додумается лишь бы содрать с украинцев последние деньги. Даже зарегистрировал свои фирмы в десяти странах на бомжей. Кто то видел в живую етих *инвесторов*? А вы может сами выкупите у Ахметова его *зеленую енергию* по его *зеленым тарифам*?
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16.11.2020 12:51
+7
Врешь. И как всегда тупо врешь. Законы были приняты еще при Яныке. И договора заключены. Но и главное не в этом. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. И только в конце лета 2019 все посыпалось. Тож кушай, зебил, свое зеленое и не обляпайся. Смачного.
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16.11.2020 13:02
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Чего они хотят от больных ? Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику - Цензор.НЕТ 3603
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16.11.2020 12:44 Відповісти
Чтобы больной пришел в чувство.
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16.11.2020 12:46 Відповісти
АНАЛОГИЧНО с Меморандумом Будапешта о гарантиях Украине как нам было сказано НАМ- что ничего не гарантировалось Украине а просто обеЦщали подумать..над гарантиями..во кидок еще какой так и тут Меморандум про зеленый энергетик шоб ее разорвало на халяву аж 11 послов примчалось и с каждый со своим корытом (Деньга давай деньга давай)..(а послать бы их по -русски послов то... на ...и в...) а нет они ТРЕБУЮТ а мы разве вам инвесторам шо то обЦщали? нет мы просто говорили что подумаем чего бы вам такого наобещать то...
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16.11.2020 13:51 Відповісти
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 4195
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16.11.2020 14:08 Відповісти
Вовк **** сколько вас Вовкой то раз-велось недовешанных и недобитых маму свою пойди в спальню и сам по имей... у вас евреев такой инцест вполне даже в норме считается...
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16.11.2020 14:21 Відповісти
Доигрались зеленые уроды.
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16.11.2020 12:45 Відповісти
Таки да. В европейские суды уже поданы иски на общую сумму более 3 млрд.баксов. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет весь народ.
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16.11.2020 12:53 Відповісти
Это при Порошенке установили грабительские тарифы на типа зеленую энергию, которую выкупает государство из бюджета по ценам в 2-3 раза выше европейских, в основном для дружбана Порошенко Ахметова. Зеленский хоть попытался снизить зеленый тариф на 7-15%. Сывочолого мародера Украина будет выхаркивать десятилетиями: кабальная реструктуризация Яресько, Гонтарева убила и распотрошила 100 банков, ОВГЗ под дичайшие проценты в валюте для себя любимого и т.д.
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16.11.2020 15:31 Відповісти
Вранье. У нас тарифы как в той-же Италии, Сербии, и т.д, и ниже той-же Бельгии, Хорватии, Боснии, Испании, Швейцарии, местами Франции и т.д. Все зависит стартовых условий и от времени старта реформ. Кто начал раньше -- сейчас имеют более низкие тарифы.
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16.11.2020 16:34 Відповісти
Ты тупо врешь. Аргументация, что у нас самые высокие в Европе позволила немного снизить. Порохоботы не умеют пользоваться Гуглом, даже когда легко проверить.
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16.11.2020 18:12 Відповісти
Без проблем. Помогу убогому. Изучай.
https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/
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16.11.2020 18:15 Відповісти
===В Україні "зелений тариф" для підприємств дозволяє продавати сонячну електричну енергію Енергоринку по спеціальним цінам: €0,1126/кВт⋅год для наземних станцій, €0,1228/кВт⋅год для станцій, що розміщені на дахах промислових підпримств, офісних чи адміністративних будівель.===

«Зелений тариф» для підприємств

Ну вот посравнивай в своей статье с наземными во Франции, Германии, ближайшая Болгария 6-8 евроцентов. Т.е. на порядок бедная Украина закупает в 1.5-2 раза дороже. Может, бедной стране рановато из бюджета тратить громадные деньги улюбленным олигархам, нам бы че-нить попроще, но подешевле
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16.11.2020 23:10 Відповісти
Изучил? Еще раз. Не нужно тупо врать. У нас был не самый низкий и далеко не самый высокий тариф в Европе. И нет такого "европейского тарифа", в каждой стране по-своему в зависимости от условий и продолжительности реформ. США и Англия начали зеленые реформы еще в конце 70х годов прошлого века. И давали льготы инвесторам на 25 лет. Кстати, "солнечному шиферу" Маска до сих пор дают конкретные льготы.
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16.11.2020 23:29 Відповісти
Разжевываю. В супербедной стране есть сравнительно дешевый способ генерации (АЭС), но его вытесняют для значительно более дорогого гарантированного(!) зафиксированного на десятилетия(!) зеленого тарифа, который еще и в 1.5-2 раза дороже, чем в гораздо более богатых странах. Это как бедный пенсионер, чтобы ездить на дачу, покупает не старые Жигули, а навороченный Мерседес-кубик, который еще и в 2 раза дороже, чем в Германии
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17.11.2020 10:29 Відповісти
Еще раз для упоротого. Не надо было так тупо врать. Я сказал только то, что сказал

".... Вранье. У нас тарифы как в той-же Италии, Сербии, и т.д, и ниже той-же Бельгии, Хорватии, Боснии, Испании, Швейцарии, местами Франции и т.д. Все зависит стартовых условий и от времени старта реформ. Кто начал раньше -- сейчас имеют более низкие тарифы...." Это раз.

И повторю еще раз. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально, сбалансированно и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. Все были с прибылью и никто не жаловался. И только в конце лета 2019 все посыпалось, когда Бенины холуи дорвались до энергетики. Тож смачного. Это два.
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17.11.2020 10:54 Відповісти
Словили на тупом вранье и плющит, убогое? Твои проблемы, меньше нужно врать И дебил читать никак не научен, а только срать? Оно и видно.

И кстати, эти "дешевые" тарифы Зели обходятся стране и налогоплательщикам в хренову кучу судебных исков -- на 600 млн. в Украине и более 3 млрд.баксов на Западе. (суммарно уже более 80 млрд.грн !!!) В сворачивании и так скудных теперь инвестиций и в куче скандалов с западными партнерами и т.д. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет из своего кармана весь народ. Смачного, зебильчик. Не сильно обляпайся.
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17.11.2020 18:57 Відповісти
Перед этим огласите список инвесторов . Буду очень удивлен , если там не будет наших воров.
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16.11.2020 12:49 Відповісти
Список інвесторів в зелену енергетику:
1. Ахметов
2. Ахметов
3. Ахметов
....
330. Ахметов
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16.11.2020 13:15 Відповісти
100% - Коломойский и Ахметов - единственные два посла, которые что-то требуют ))
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16.11.2020 14:10 Відповісти
Балабол. У Ахметов далеко не монополист в зелёном тарифе
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16.11.2020 14:11 Відповісти
Ахметов вообще - самый бедный и самый маленький производителе ЗЕ-энергетики и самый ущемленный )))
Беднее его - только Коломойский )) Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3932
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16.11.2020 14:17 Відповісти
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)

Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 7789
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16.11.2020 12:50 Відповісти
Только ты постеснялся сказать что ети договоры были подписаны еще при Петьке. А при Шмыгале они только начали работать. Так что ЖРИ-ТЕ порохоботы!!
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16.11.2020 12:56 Відповісти
Врешь. И как всегда тупо врешь. Законы были приняты еще при Яныке. И договора заключены. Но и главное не в этом. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. И только в конце лета 2019 все посыпалось. Тож кушай, зебил, свое зеленое и не обляпайся. Смачного.
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16.11.2020 13:02 Відповісти
а кто придумал Роттердам+ на уголь и Дюссельдорф + на газ, даже у Юльки в формуле не было " + доставка"
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16.11.2020 13:36 Відповісти
Пора закрывать АЭС.У нас "зеленой" энергии девать некуда. Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 6228
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16.11.2020 12:50 Відповісти
Ніяка "зеленка" не потягне потужність для металургійного комбінату.
Не пишіть дурницбь.
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Це був сарказм.Підморгуючий смайлик "каг бы намекает". Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 9009
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16.11.2020 13:48 Відповісти
Зелёнки около 3% выроботки от общей
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16.11.2020 14:12 Відповісти
А по деньгам как 93%. Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 8878
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16.11.2020 14:33 Відповісти
кто тебе такую дурость сказал? Сам придумал? На субсидировании государство теряет больше в разы чем на Зеленом тарифе. Только вы зедебилы почему то не орете об этом, с какого хрена Коломойский получает льготы на электроэнергию.
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16.11.2020 17:13 Відповісти
сначала надо погасить внутренних олигархов ( Ахметова, Медведчука, Коломойского, Рабиновича, фирташа и прочих топ 100 богатейших )- а дальше все пойдет как по маслу - судьи и прочая абсолютно бесполезная шушера!
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16.11.2020 12:51 Відповісти
Чтобы их погасить, нужны нормальные суды. То есть, начинать надо как раз с судей. Если олигархи будут бояться справедливого суда, то и борзеть не будут.
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16.11.2020 13:08 Відповісти
Господи, до чего Ахметка только не додумается лишь бы содрать с украинцев последние деньги. Даже зарегистрировал свои фирмы в десяти странах на бомжей. Кто то видел в живую етих *инвесторов*? А вы может сами выкупите у Ахметова его *зеленую енергию* по его *зеленым тарифам*?
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16.11.2020 12:51 Відповісти
Пишуть у мережі, що структури Ахметова займають тільки 17% від виробленої "зеленої" енергії.
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16.11.2020 13:33 Відповісти
Да, Ахметов вообще нищий чудак, ни разу с ЗЕ тарифами не связанный Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1826
Во список всех "иностранных инвесторов", пытающихся содрать бабло с Украины.
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 8256
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16.11.2020 14:42 Відповісти
Это суммарно всего 63% рынка. А кто оставшиеся 37%?
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16.11.2020 17:00 Відповісти
И эта таблица кстати учитывает не только ВЭС и СЭС, а и гидроэнергетику.
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16.11.2020 17:01 Відповісти
Дорогой друг, если ты ищешь человека, который за тебя будет Гуглить, то подумай сначала, способен ли ты оплачивать эту работу Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 682

А уж потом задавай вопрос "А кто оставшиеся 37%?" Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1981
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16.11.2020 17:24 Відповісти
Нет. Просто в этой таблице нет французов, датчан, норвежцев и т.д. И кстати. В европейские суды уже поданы иски от европейцев на общую сумму более 3 млрд.баксов. Плюс в наши суды на 600 млн.грн. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет из своего кармана весь народ.
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16.11.2020 17:42 Відповісти
И кстати, эта таблица сильно устарела. Доля Ахметки уменьшилась до 14.8%.
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16.11.2020 17:47 Відповісти
Цікаво, чому таку відсталу в економічному і промисловому плані країну як Україна "західні друзі" душать зеленими тарифами під приводом боротьби за екологію, зате тихесенько собі мовчать в бік промислових гігантів як США, Китай, Індія і т.д.
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16.11.2020 12:52 Відповісти
Никто низакакую екологию не борется. Ети же самые *послы* визжат чтобы Украина не запрещала вырубку лесов и вывоз их в Европу. Ети же *послы* покупают украинскую дешову енергию выработанную АЕС по 90 копеек а не Ахметовскую *зеленую енергию* по 5 грн/кВт. Да и вообще никто никогда етих ни *послов* ни *экспердов* ни *юрыстов* в глаза не видел. Ахметов просто заказывает статьи для постоянных вбросов в украинское общество для расшатывания ситуации во время войны. В нормальной стране Ахметова уже на пожизненное бы закрыли а не слушали его бредни.
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16.11.2020 13:06 Відповісти
Чувак, то не тебе там на паровозі телгипнуло?
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16.11.2020 12:56 Відповісти
Инвест няня уже не помогает?
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16.11.2020 12:54 Відповісти
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3450
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16.11.2020 12:55 Відповісти
Так "послы" требовали, точнее 2 посла - Ахметов и Коломойский!
Два вечно бедных и голодных посла!
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 4454
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16.11.2020 14:14 Відповісти
погнувшись один раз раком- тебя будут ставить в эту позу все кому ни лень
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16.11.2020 13:04 Відповісти
Пошліть нах.... лісом цих послів разом з їхньою енергетикою!
Навіщо переплачувати втридорога маючи атомні електростанції?!
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16.11.2020 13:09 Відповісти
В тому то і справа, що сильна Україна потрібна тільки українцям, а олігархам, цій владі і міжнародним спекулянтам Україна потрібна слабка і уся в боргах.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 13:24 Відповісти
а шо послы не догадывались или они наивные
так нет, требуют побороть коррупцию, олигархию
мо послы с мугунии буа и нагариваса тоже

так им прибыльней было бы инвестировать в "казино рояль"
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16.11.2020 13:19 Відповісти
Как же здОрово зеленские инвесторов в Украину завлекают! И даже инвест-няни не нужны -- очередь уже стоит!
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16.11.2020 13:19 Відповісти
Український тариф за зелену енергетику в декілька разів вищий, ні в західних країнах. Ахметов понабудував соячних станцій і вітряків і загнав нашу енергетику в борги. В нього навіть в хмарну погоду сонячні станції видають максимум енергії в мережу, а вітрякі навіть в штиль видають електрики, як у бурю. Тобто це чергова крадійська схема олігарха. І влада цьому підігрує. А західним країам вигідно загнати українську державу в борги, щоб Україна була біьш зговірлива під час продажі української землі іноземцям. Десь так.
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16.11.2020 13:22 Відповісти
Украинский зелёный тариф в разы меньший чем был на западе
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16.11.2020 14:13 Відповісти
Не вопрос. Пусть эти 11 стран покупают у Украины эту "зеленую" энергию и проблем не будет вообще!
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Та нє. Дурні живуть тільки по цей бік кордону.
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16.11.2020 13:36 Відповісти
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 6918

Сулівано, отримай вподобайку... Мужній ти чоловік (ічка?), якщо визнав свою проблему та партії...
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16.11.2020 14:25 Відповісти
В жопу этих послов - пусть развивают эту грабительскую энергетику в своих странах.
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16.11.2020 13:27 Відповісти
Уже развили, пока ты пещерный человек тут вякаешь)))
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16.11.2020 14:15 Відповісти
Ахмтову знова грощі заборгували українці Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3421
Хай засуне свою зелену енергетику собі у дупу, бо вона дорожче ніж енергія АЕС у рази і за все це платить пересічний українець
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16.11.2020 13:30 Відповісти
Начинать нужно с отмены закона про "зилёную энергетику"!!!
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16.11.2020 13:56 Відповісти
ні, почати треба з того хто лобіював, приймав, отримує зиск... А потім, прорахувати після котрого кіловата почалось знищення (заміщення), традиційної генерації...
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16.11.2020 14:29 Відповісти
Украина находится в состоянии войны с РФ. Часть территории Украины оккупирована. Послы 11 стран, когда уже потребуют РФ освободить оккупированные территории Украины, когда уже введут против РФ настоящие санкции. Сколько можно только быть озабоченными, помогите Украине
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16.11.2020 14:30 Відповісти
чого піною сходите? коли заплатять оцим горе інвесторам,а простіше злодюгам, тоді й вити будете. А поки не бачу причин!!!
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16.11.2020 15:23 Відповісти
Litve park solnecni eto dlia 350 semeij ,luce cem zerno sejitПосли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 8069
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16.11.2020 16:40 Відповісти
 
 