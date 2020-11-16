Карантин вихідного дня в Ізраїлі знизив захворюваність на COVID-19 на 20%, - Степанов

Літній карантин вихідного дня в Ізраїлі за три тижні дозволив знизити захворюваність на коронавірус на 20%.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-трансляції, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо розірвати ланцюг передачі хвороби навіть на ці два дні, ми зможемо тримати ситуацію на тих цифрах, які є, і призупинити ураганне зростання кількості хворих на COVID-19. Карантин вихідного дня було свого часу запроваджено в Ізраїлі - влітку, коли у них дуже швидко відбулося зростання із 500 до 1600 хворих. За три тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%", - зазначив глава МОЗ.

Степанов упевнений, що якщо запровадити карантин вихідного дня нормально: в повному обсязі не будуть працювати ті заклади, які не мають працювати, то буде відповідний результат.

Також читайте: Хворий на коронавірус Степанов зателефонував на гарячу лінію МОЗ: "Усі без винятку поради відповідали протоколу лікування"