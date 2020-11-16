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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин вихідного дня в Ізраїлі знизив захворюваність на COVID-19 на 20%, - Степанов

Карантин вихідного дня в Ізраїлі знизив захворюваність на COVID-19 на 20%, - Степанов
Фото: nv.ua

Літній карантин вихідного дня в Ізраїлі за три тижні дозволив знизити захворюваність на коронавірус на 20%.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-трансляції, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо розірвати ланцюг передачі хвороби навіть на ці два дні, ми зможемо тримати ситуацію на тих цифрах, які є, і призупинити ураганне зростання кількості хворих на COVID-19. Карантин вихідного дня було свого часу запроваджено в Ізраїлі - влітку, коли у них дуже швидко відбулося зростання із 500 до 1600 хворих. За три тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%", - зазначив глава МОЗ.

Степанов упевнений, що якщо запровадити карантин вихідного дня нормально: в повному обсязі не будуть працювати ті заклади, які не мають працювати, то буде відповідний результат.

Також читайте: Хворий на коронавірус Степанов зателефонував на гарячу лінію МОЗ: "Усі без винятку поради відповідали протоколу лікування"

Автор: 

Ізраїль (1639) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Дзвонив на гарячу лінію в Ізраїль?
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16.11.2020 12:58
+3
Дядьку, не 3,14здіть!
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16.11.2020 13:03
+3
Степанов - ті ДЕБИЛ !!!!
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16.11.2020 14:00
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Дзвонив на гарячу лінію в Ізраїль?
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16.11.2020 12:58 Відповісти
нет веры больному министру здравоохранения, как и бедному министру финансов...
как и сапожнику без сапог
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16.11.2020 13:12 Відповісти
Літній спад захворювання на коронавірус в Ізраїлі пов'язаний не з карантином а з сонячною активністю яка вбиває вірус.
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16.11.2020 13:55 Відповісти
Сатана Степанов все не остановится, все брешет. Нужно его послать уже нах и чем быстрее тем будет лучше и судить нужно за бардак в медицине и смерти больных от врачебного беспредела.
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16.11.2020 15:04 Відповісти
ага, салоны красоты и парикмахерские главные враги народа...
и частные предприниматели....- во всем развитом мире на них держится экономика и их поддерживают и защищают- но гнобят только у нас
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16.11.2020 13:01 Відповісти
Ты так часто голову не мой, на соображение плохо влияет.И весь малый бизнес в кучу не складывай. Есть производство и есть сфера услуг.Тебе поддержка государства нада? Дннюшка из бюджета? А почему фермер,шахтер,металлург должны поддерживать из своего кармана ресторатора и бармена?
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16.11.2020 13:30 Відповісти
Степанов: "И шо я вам скажу за карантин в Израиле... Таки да, это правда".
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16.11.2020 13:02 Відповісти
Дядьку, не 3,14здіть!
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16.11.2020 13:03 Відповісти
Кому карантин и отсутсвие денег, а кому и https://ecars24.info/novosti/v-prodazhu-postupil-avtobus-ecitago https://ecars24.info/novosti/v-prodazhu-postupil-avtobus-ecitago электрозаправки казань покупают. Так что, это все политические игры, увы.
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16.11.2020 13:09 Відповісти
Шо воно триндит? Летом, в Израиле введён был такой карантин, шо многие уехали! В частности в Днепр, приехало много родственников с Израиловки и они рассказывали совсем другие вещи. А этот сказочник, хоть сам верит в то что говорит? "Слуги" как слуги - враньё, их вторая натура.
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16.11.2020 13:13 Відповісти
предлагает праздновать шаббат вместе с президентом семь дней в неделю...
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16.11.2020 13:19 Відповісти
Даже не знаю что хуже, Максим министр, или не дай боже после отставки пойдет работать по основной специальности, хирургом.
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16.11.2020 13:25 Відповісти
20% это не 1200,а 1000 заболевших...не 95 смертей в день,а 77
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16.11.2020 13:33 Відповісти
Степанов - ті ДЕБИЛ !!!!
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16.11.2020 14:00 Відповісти
Бредит. За 3 недели вирус вымер от солнечного ультрафиолета, количество больных и уменьшилась. Он же не врач, так что это простительно охинею нести.
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16.11.2020 14:05 Відповісти
Сравнил, тех евреев и наших. Совсем недавно в Израиле больных было немножко меньше чем у нас, а в субботу - https://news.israelinfo.co.il/health/90801 За субботу в Израиле были обнаружены 286 новых COVID-инфицированных. В прошлую и позапрошлую субботы в стране было соответственно 212 и 228 новых больных. А у нас нарастает 8752, 10746, 12524. В Израиле руководство на всю страну работает, а не исключительно на Коломойского, Пинчука, Фирташа и других на них похожих.
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16.11.2020 14:12 Відповісти
шалом миряне
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16.11.2020 15:44 Відповісти
 
 