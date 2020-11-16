Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев
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Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що продажі в мережах аптек, ювелірних магазинах, мережах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно.
Про це сказав він під час погоджувальної ради в понеділок у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Інтернет-магазини, мережі аптек, мережі електроніки, ювелірних виробів, секонд-хенди та інші галузі, які ми вважаємо ризиковими і які повністю перебувають у тіні, мають бути фіскалізовані вчасно. Якщо ні, то ми не маємо ні морального, ні юридичного права говорити про гроші на виплату зарплат лікарям і вчителям, які мають виплачуватися малозабезпеченим сім'ям за рахунок податків", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів.
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Но эта шваль гетманцев - выпердок особенный.
Ввёл массу налогов на простых людей.
"Сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини. Готівка > 5 млн.грн"
Как говорится - на воре и шапка горит!
І це не лише в Розетки такі проблеми...
І якщо касові апарати стануть обов'язковими для всіх, то через глюки ПО підприємці можуть нарватися на несправедлиі штрафи!
Тому спочатку хай поправлять програмне забезпечення...
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одного понять не могу...олигархи - в офшоры, министры - в банки, депутаты - налом под матрасы...а налоговая только меня кошмарит... у них что мелочи не хватает ??