На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська
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На досягнення природного колективного імунітету до коронавірусу, коли на COVID-19 перехворіє безліч людей на планеті, надії небагато.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню Ваше здоров'я.
"Ні, на нього (колективний імунітет. - Ред.) надія слабка. До того ж ми спостерігаємо повторні випадки захворювання (зазвичай у людей, які перший раз хворіли в легкій формі). Поки що вони поодинокі, але ж минуло не так багато часу і найскладніший період у нас попереду. Більше можна сподіватися на те, що вірус дещо ослабне бодай через рік-півтора і стане п’ятим у групі коронавірусів, з якими людство уживається більш-менш мирно. А поки що потрібно максимально уникати зустрічі з ним", - повідомила вона.
За словами Голубовської, "за нинішнього стрімкого розвитку епідемії вже нічого зробити не вдасться, розірвати її ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун".
"Ворог уже навіть не біля воріт, бо ми їх давно зламали, зруйнувавши державну систему епіднагляду й захисту від інфекцій. Тому на початку епідемії не знайшлося фахівців, які б грамотно й чітко спланували заходи протидії, зокрема розмежування потоків населення (саме завдяки цьому приборкали SARS-CoV-1) та інші обмеження для різних варіантів прогнозованого зростання захворюваності. Ті ж, хто не хоче псувати політичного іміджу в очах виборців і виступає проти жорстких обмежень, вочевидь розраховують на те, що ми досягнемо точки неповернення і люди самі сховаються по домівках", - повідомила вона.
"Я завжди говорила, що у протидії інфекційним хворобам демократії бути не може. Тому потрібно тримати при собі особисті думки, якими б геніальними вони не здавалися їхнім авторам, котрі не є професіоналами у цій сфері. Останнє ж слово має бути за державою, котра повинна приймати адекватні й дієві рішення. Бо зростаюча кількість тяжких хворих також завдасть шкоди економіці через непомірні витрати на їх лікування. А кадрових ресурсів для цього взагалі може не вистачити. Локдаун допоможе стримати колапс", - додала інфекціоністка.
Будь ласка, зачекайте...
Австралія надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 89,4 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення - 1,47 % (оцінка тренду за 2010-2015 роки)[2].
Голубовська принципово помиляється в оцінках ситуації, зараз вже не має можливості якимись короткочасними заходами-обмеженнями зупинити епідемію, зараз потрібно готуватись до довгої та системної боротьби з біологічними ризиками і тут локдауни це абсолютно смішні заходи!
А Ізраїль збив локдауном ще більшу захворюваність, ніж у нас.
Уже спрятались, шо не видно?
"Спасибо" сивочолому хряку!
В свете последних событий, иначе как "преступление" это квалифицировать нельзя.
И да. Если та намекаешь, что эпидемнадзор брал взятки, так у нас берут взятки и воруют ВО ВСЕХ гос.органах. Так что, нужно их ВСЕХ не реформировать/сажать воров, а "ликвидировать"?
Эпидемиологи давно об этом этом кричат!
Знаете в африке была одна мошка(не помню название Гугл в помощь) когда она кусала человека.. Все он ослепевал.. Целые деревни были слепые.. ВОЗ тогда искоренил(в прошлом веке) а знаете как? На добровольноЦах.. Сидели и ждали как полетит.. А потом бах.. Ане успел.. Все.. Ты слепой ..так что вместо того чтоб лазить по рыгаловкам лучше читайте. Авось ума наберетесь.. А то с таким пофигизмом Я уже ничему не удивлюсь
Пока все не переболеют ковидом, или его ослабленной вакциной версией - никакой локдаун не поможет.
В эпидемиологии первый закон - разъединение больных и здоровых. Зайдите в любую поликлинику. Ковидные больные и с подозрением, инфицированные другими инфекциями и здоровые - все в одной очереди, и в лабораторию и на рентген и тд...Нет зонирования в коридорах. Власти не хватило времени все продумать и организовать...одни конвульсии, в виде рекомендаций и хаотичных решений..
Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
Что тогда запоет врач-инфекционист... ну то есть когда ей перестанут платить зарплату, а кушать-то надо?
Тогда магическим образом обнарудатся новые свойства вируса, я думаю
Я понимаю, что все смотрят на Западную Европу и хотят как там, но мы не Западная Европа - мы бедная коррумпированная страна.
Вот взять вчерашний день 9800 заразившихся а среди них всего 324 детей причем это и тех кому 17-18 лет. И. Корее всего эти заразившиеся дети болеют аденовирусами гриппом или риновирусами а ПЦР тупо показал ложноположительный результат или просто коронавирус сопутствующая инфекция!!!! Проверяли данную возможность наши доблестные всезнайки? НУ КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ!!! Они настолько необразованные что и в голову такие варианты им прийти не могут))))
А локдауны это мракобесие это средние века и проблемы не решают Ну хочет человек в ресторан ходить ну пусть ходит или в спортзал. Только плиз потом платит за свое лечение сам а не плачется что нечем и негде лечить))) Дайте право выбора людям . Всеравно вирус схватят все и как поведет себя организм зависит только от иммунитета а это читайте пункт 4)))
Вы носите маску? Ну и носите. Всегда. Везде. Спите в ней, кушайте в ней, занимайтесь спортом - в ней, сЭксом... Не уверена, что Вы долго протяните... Да и денег у Вас не хватит ...
а чо там - я думаю милициянты для профилактики преступности могут предложить всех посадить под домашний арест, а фули? классный порядок - из дома можно выходить только по спенцпропускам в определенное время (на работу - с работы), все остальное время - под домашним арестом, комендантский час и т.д..... Как уже зае..ли эти специалисты - совкодрочеры, у которых только одни методы: закрыть, посадить, изолировать.... А нах вы тогда нужны?
Каральної медицини захотілося? Руки ********* владу отримати над посполитими?
Спасибо, сывочолый Петр Алексеич. Вот ведь талант, успел напакостить Украине везде