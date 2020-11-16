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Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
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карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16712) Голубовська (71) локдаун (290)

На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

На досягнення природного колективного імунітету до коронавірусу, коли на COVID-19 перехворіє безліч людей на планеті, надії небагато.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню Ваше здоров'я.

"Ні, на нього (колективний імунітет. - Ред.) надія слабка. До того ж ми спостерігаємо повторні випадки захворювання (зазвичай у людей, які перший раз хворіли в легкій формі). Поки що вони поодинокі, але ж минуло не так багато часу і найскладніший період у нас попереду. Більше можна сподіватися на те, що вірус дещо ослабне бодай через рік-півтора і стане п’ятим у групі коронавірусів, з якими людство уживається більш-менш мирно. А поки що потрібно максимально уникати зустрічі з ним", - повідомила вона.

За словами Голубовської, "за нинішнього стрімкого розвитку епідемії вже нічого зробити не вдасться, розірвати її ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун".

"Ворог уже навіть не біля воріт, бо ми їх давно зламали, зруйнувавши державну систему епіднагляду й захисту від інфекцій. Тому на початку епідемії не знайшлося фахівців, які б грамотно й чітко спланували заходи протидії, зокрема розмежування потоків населення (саме завдяки цьому приборкали SARS-CoV-1) та інші обмеження для різних варіантів прогнозованого зростання захворюваності. Ті ж, хто не хоче псувати політичного іміджу в очах виборців і виступає проти жорстких обмежень, вочевидь розраховують на те, що ми досягнемо точки неповернення і люди самі сховаються по домівках", - повідомила вона.

Також читайте: Закриття кордонів розглядатиметься лише в разі запровадження повного локдауну, - Кулеба

"Я завжди говорила, що у протидії інфекційним хворобам демократії бути не може. Тому потрібно тримати при собі особисті думки, якими б геніальними вони не здавалися їхнім авторам, котрі не є професіоналами у цій сфері. Останнє ж слово має бути за державою, котра повинна приймати адекватні й дієві рішення. Бо зростаюча кількість тяжких хворих також завдасть шкоди економіці через непомірні витрати на їх лікування. А кадрових ресурсів для цього взагалі може не вистачити. Локдаун допоможе стримати колапс", - додала інфекціоністка.

Також читайте: Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
нагнетание паники и массовой истерии поможет укреплению иммунитета?
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16.11.2020 13:11
+9
Жёсткий локдау был и во в Франции и Италии и что разорвал цепь?на момент когда держали да,уменшилось,но когда более менее ослабили сейчас по 30 000 в сутки и годами держать локдаун ни одна развитая страна не выдержит не говоря о нашей
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16.11.2020 13:22
+7
Убежден, что Голубовскую нужно судить. Сейчас за нагнетание паники, а вообщем за отвратительную мерзкую и лживую коммуникаци в угоду медмафии, которую она ведет еще со времен Супрун. Но здесь эта немолодая женщина с медицинским дипломом права -- локдаун единственное, что может притормозить эпидемию. Но это уже будет ненужная, запоздалая мера. Пик эпидемии именно сейчас проходит.

Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
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16.11.2020 13:53
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нагнетание паники и массовой истерии поможет укреплению иммунитета?
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16.11.2020 13:11 Відповісти
Нагнетание паники - «мы все умрем» , и вдалбливание в голову «неверующих» в болезнь, это разные вещи
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16.11.2020 13:29 Відповісти
Голубовська робить неправильні висновки, нічого не може розірвати ланцюг епідемії після поширення вірусу! Ніякий локдаун нічого не дасть, замість одних шляхів розповсюдження вірусу будуть працювати інші шляхи, але не менш ефективно! Нам потрібно чекати мутації вірусу в менш небезпечну його форму, а цей час якось потрібно існувати і локдаун це не варіант!
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16.11.2020 13:51 Відповісти
В Австралии все получилось.
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16.11.2020 13:57 Відповісти
В Австралії люди живуть на віддалених фермах за 100км одна від одної, тому їм можна локдаун не вводити!
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16.11.2020 14:11 Відповісти
Та ти що!
Австралія надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 89,4 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення - 1,47 % (оцінка тренду за 2010-2015 роки)[2].
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16.11.2020 14:18 Відповісти
В мене в Австралії родичи живуть, їдуть на свою загородну дачу майже 400км. від міста! Дуже урбанізована країна, але дуже небагато цих урбанізованих місць на мапі.
Голубовська принципово помиляється в оцінках ситуації, зараз вже не має можливості якимись короткочасними заходами-обмеженнями зупинити епідемію, зараз потрібно готуватись до довгої та системної боротьби з біологічними ризиками і тут локдауни це абсолютно смішні заходи!
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16.11.2020 15:14 Відповісти
Ну так за 400 км на дачу вони ж не з сільської місцевості їдуть. Значить, теж живуть в місті. На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 7313
А Ізраїль збив локдауном ще більшу захворюваність, ніж у нас.
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16.11.2020 15:59 Відповісти
Нет, только нихеранеделанье, поданное как "спокойствие" поможет справиться с эпидемией. Правда?
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16.11.2020 13:56 Відповісти
Люто плюсую
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16.11.2020 13:12 Відповісти
На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 463
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16.11.2020 13:17 Відповісти
Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - сообщила она.Источник: https://censor.net/ru/n3231299

Уже спрятались, шо не видно?
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16.11.2020 13:14 Відповісти
"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций." Источник: https://censor.net/ru/n3231299
"Спасибо" сивочолому хряку! На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8627
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16.11.2020 13:18 Відповісти
А чем занимался эпиднадзор?
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16.11.2020 13:22 Відповісти
Разрешал, что угодно за бабки
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16.11.2020 14:17 Відповісти
То санстанция, а эпиднадзор? Я лично не знаю, бо сейчас и без него врач выдает справки об эпидокружении. Данные просто из больниц поступают, наверное.
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16.11.2020 14:20 Відповісти
Вопрос не в том, чем он занимался и/или не занимался. Вопрос в том, чем он ДОЛЖЕН БЫЛ заниматься в результате "великих рехформ" Доктора Смерть. Но она (вместе с Пецей) сочла, что он не нужен от слова "вообще". Что эпидемий у нас нет и никогда не будет. На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 8458 Потому и вырубила его на корню.
В свете последних событий, иначе как "преступление" это квалифицировать нельзя.
И да. Если та намекаешь, что эпидемнадзор брал взятки, так у нас берут взятки и воруют ВО ВСЕХ гос.органах. Так что, нужно их ВСЕХ не реформировать/сажать воров, а "ликвидировать"? На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 5570
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16.11.2020 14:49 Відповісти
А шо, не было эпидемий? Голубовскую послушай. Наверное, благодаря эпидслужбе мы все выжили.
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16.11.2020 15:30 Відповісти
А ось і Воронцов сплив на поверхню. Ти пам"ятаєш що потрапив до списку тріпачів? На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 1706№76
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16.11.2020 13:22 Відповісти
"Дякуй" молча. Ты уже не "всплывешь". Ибо ты ПОД ДНОМ. На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 4669
На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 1047
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Глас вОпиющего в пустыне!
Эпидемиологи давно об этом этом кричат!
Знаете в африке была одна мошка(не помню название Гугл в помощь) когда она кусала человека.. Все он ослепевал.. Целые деревни были слепые.. ВОЗ тогда искоренил(в прошлом веке) а знаете как? На добровольноЦах.. Сидели и ждали как полетит.. А потом бах.. Ане успел.. Все.. Ты слепой ..так что вместо того чтоб лазить по рыгаловкам лучше читайте. Авось ума наберетесь.. А то с таким пофигизмом Я уже ничему не удивлюсь
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16.11.2020 13:20 Відповісти
Что за словесный понос? Перечитай, что написала.
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16.11.2020 13:59 Відповісти
муха Цеце, якщо не помиляюсь
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16.11.2020 14:43 Відповісти
Жёсткий локдау был и во в Франции и Италии и что разорвал цепь?на момент когда держали да,уменшилось,но когда более менее ослабили сейчас по 30 000 в сутки и годами держать локдаун ни одна развитая страна не выдержит не говоря о нашей
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16.11.2020 13:22 Відповісти
Локдаун не поможет пока есть очаг заражения. Главная особенность этого вируса в том, что он живет в организме больше месяца.
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16.11.2020 13:24 Відповісти
Жесткий локдаун был в Австралии. За 2 месяцы число новых случаев в день снизилось в 100 раз. Сейчас локдаун снят, люди валом валят в Сиднейскую оперу и на стадионы. Ужас, правда? Хотя, аквариус изображал тут плач Ярославны по поводу коммунистического заговора...
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16.11.2020 13:43 Відповісти
Как я писал еще в феврале на цензоре вирус показал насколько импотентные современные элиты. Они не могут справиться с достаточно слабозаразной и малоопасной для популяции в целом болячки.
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16.11.2020 13:23 Відповісти
Надо цены на тесты и КТ поднять.
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Это что бы при жёстком локдауне невозможно было к престарелым и больным родственникам добраться и что бы они с голоду и хронических заболеваний загнулись?! А государству в лице зелёной власти это как-то побоку, главное показатели не испортить.Я уже переболел короной,так даже на тест не направили! Сказали по секрету: ты ж у нас "лёгкий",а показатели портить ни к чему.Вот и весь локдаун...
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Они думать не научены. Главное спихнуть с себя ответственность. Это единственное что умеют современные политики.
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16.11.2020 13:29 Відповісти
Колективного імунітету не буде.
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Будет естественный отбор, увы. И его не избежать. А сидеть годами на карантине непозволительная роскошь. Потому что через 2-3 года, а может и в 2021 году появится новый вирус и новый локдаун, а вслед за ним новый... Медицину надо реформировать, и причем не только в нашей стране, а даже в развитых. Потому что, если этот вирус создали искусственно, то эту пандемию мир переживет, хоть и с человеческими потерями. А если он создан природой - то тем более, так задумано и естественного отбора не избежать. А вот ВОЗ показала себя как практически бесполезная контора.
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16.11.2020 14:12 Відповісти
Відбір ніколи й не переставав бути. Я знаю багатьох порівняно молодих людей, що не можуть завести дітей. Багато до 50 років померло від раку, діабету і серцевих-судинних захвоювань. А від ковіду померла лише одна в районі (на більш як сорок тисяч), якийсь дід старий типу помер від ковіду. Але мабуть просто з позитивним тестом.
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16.11.2020 21:45 Відповісти
Разорвать цепь сможет только РАБОЧАЯ ВАКЦИНА, а не ваш гребаный локдаун.
Пока все не переболеют ковидом, или его ослабленной вакциной версией - никакой локдаун не поможет.
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Так это ж и есть коллективный иммунитет! А при короне разве он возможен? Слишком многие умрут...
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16.11.2020 13:52 Відповісти
И где жёсткий локдаун перервал цепочку? Пора принять covid-19 как одну из разновидностей гриппа и прекратить сеять панику среди населения ежедневным сводками о Ковиде.Как будто в мире нет других не менее тяжёлых заболеваний...
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16.11.2020 13:32 Відповісти
Ковид- не грипп. Но и не спид, к счастью. Нужна ранняя диагностика и хорошие протоколы лечения. Плюс маски в общественных местах. Всех закрыть нельзя. Вымрем гораздо быстрее при таких установках
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16.11.2020 13:52 Відповісти
В начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения Источник:https://censor.net/ru/n3231299 Получется, что весенние ограничения в виде карантинных мероприятий были подготовлены неспециалистами и профанами.... Епст... Скоро следующая весна... Когда будут посадки неспециалистов и профанов, которые разогнали истерику и подорвали экономический потенциал страны неумелыми действиями?
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16.11.2020 13:33 Відповісти
А у нас хоть одна бл.дь несет ответственность за свои тупые решения?
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16.11.2020 13:41 Відповісти
Нигде в мире не несет. Теперь они прикрывают свою некомпетeнтность заботой о жизнях.
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16.11.2020 13:54 Відповісти
Ідіоти, коли до вас уже дійде що вирішувати цю проблему потрібно як в Китаї, а не займатися дурнею!
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16.11.2020 13:33 Відповісти
Как в Китае не выйдет, и ты прекрасно должен знать почему.
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16.11.2020 13:36 Відповісти
Василий Твардовский Успех контроля над пандемией на 80% зависит от менеджмента.Поэтому в Китае очень оперативно подняли на самую высокую планку менеджмент- расширение и обеспечение больниц, разъединение больных и здоровых,отслеживание контактов, контроль самоизоляции,плюс очень жесткий карантин, и не менее жесткая самодисциплина и инстинкт самосохранения самих китайцев....
В эпидемиологии первый закон - разъединение больных и здоровых. Зайдите в любую поликлинику. Ковидные больные и с подозрением, инфицированные другими инфекциями и здоровые - все в одной очереди, и в лабораторию и на рентген и тд...Нет зонирования в коридорах. Власти не хватило времени все продумать и организовать...одни конвульсии, в виде рекомендаций и хаотичных решений..
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16.11.2020 14:43 Відповісти
Локдаун это и есть коллапс для нас, так как на Западе власть хотя бы как-то компенсирует гражданам потери в связи с сидением дома.
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16.11.2020 13:35 Відповісти
Та да, работать вообще не будем, будут работать только врачи и аптеки. Как раньше врагам желали, я чтоб ты работал на аптеку.
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16.11.2020 13:48 Відповісти
Одночасно, по всьому світові. Логічко, але не реально.
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16.11.2020 13:50 Відповісти
Убежден, что Голубовскую нужно судить. Сейчас за нагнетание паники, а вообщем за отвратительную мерзкую и лживую коммуникаци в угоду медмафии, которую она ведет еще со времен Супрун. Но здесь эта немолодая женщина с медицинским дипломом права -- локдаун единственное, что может притормозить эпидемию. Но это уже будет ненужная, запоздалая мера. Пик эпидемии именно сейчас проходит.

Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Та ні, першими помруть такі як ти перелякані. Тому нагнітай ще страшнішу істерику і накручуй себе )
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16.11.2020 15:20 Відповісти
Ну закроется все. И бизнес, который ранее платил налоги, их перестанет платить вообще.
Что тогда запоет врач-инфекционист... ну то есть когда ей перестанут платить зарплату, а кушать-то надо?
Тогда магическим образом обнарудатся новые свойства вируса, я думаю
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16.11.2020 14:01 Відповісти
Может врач она и хороший, но экономист х.евый. Вслед за жесктим локдауном пойдет жесткая невыплата зарплаты таким как Голубовская, ибо жестко не будет налоговых поступлений.

Я понимаю, что все смотрят на Западную Европу и хотят как там, но мы не Западная Европа - мы бедная коррумпированная страна.
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16.11.2020 14:07 Відповісти
Пусть лучше поведает эта докторша про свои научные работы! Она же доктор наук а работы какие то обзорные в медвестике украинском)))) А еще один педиатр тоже получил степень кандидата наук написав просто монографию и ему ее зачли в защиту)))) Вот такая у нас наука бутафорная стала))) И прежде чем мычать про развал эпидслужбы надо начать себя и не корчить доктора наук и давать фейковые советы. К тому есть среди тех кому эти неучи дают совет реально образованные люди!!!!
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16.11.2020 14:07 Відповісти
По закону дарвина, первими сдохнут идиоти и єто гут.
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16.11.2020 14:08 Відповісти
Невозможно всем сидеть безвылазно 21 день. Многие производства службы нельзя остановить. Страна не находится в полной изоляции. Так шо локдауны могут сбить волну но никак не прекратить заражение. Таких волн может быть десятки пока не найдут противоядие.
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16.11.2020 14:13 Відповісти
Вот например эта "эпидемиолог" мычала про то что школы чуть ли не главная причина эпидемии))))). Она даже сказала что росно заражений пошел с открытием школ))) Так вот рост резкий пошел в августе а не в сентябре))))) Она видимо попутала КОВИД с гриппом! Дети действительно болеют гриппом и потому его переносят а вот КОВИДОМ не болеют и потому не переносят.. ДВОЙКА " докторше"!!! И отчисление за неуспеваемость)))
Вот взять вчерашний день 9800 заразившихся а среди них всего 324 детей причем это и тех кому 17-18 лет. И. Корее всего эти заразившиеся дети болеют аденовирусами гриппом или риновирусами а ПЦР тупо показал ложноположительный результат или просто коронавирус сопутствующая инфекция!!!! Проверяли данную возможность наши доблестные всезнайки? НУ КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ!!! Они настолько необразованные что и в голову такие варианты им прийти не могут))))
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16.11.2020 14:14 Відповісти
А насчет выхода из ситуации так все понятно !!! 1. МАСКИ ВСЕМ И ВЕЗДЕ 2. Ранняя диагностика при первом же подозрении 3. Ранее лечении на начальном этапе ( так весь мир особенно Италия разгрузили реанимации по причине что болезнь лечить начали сразу на этапе вирусемии) 4. ПРОФИЛАКТИКА те ВИТАМИН D СОЛНЦЕ весь мир это знает а вот в Украине даже не говорят 5. ВАКЦИНАЦИЯ
А локдауны это мракобесие это средние века и проблемы не решают Ну хочет человек в ресторан ходить ну пусть ходит или в спортзал. Только плиз потом платит за свое лечение сам а не плачется что нечем и негде лечить))) Дайте право выбора людям . Всеравно вирус схватят все и как поведет себя организм зависит только от иммунитета а это читайте пункт 4)))
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16.11.2020 14:23 Відповісти
Нафига маски всем и везде? Что за чушь? Аллергики и астматики, им тоже ВСЕГДА? Грудным детям? Родился, маску на лицо? Да ребенок тут же умрёт!
Вы носите маску? Ну и носите. Всегда. Везде. Спите в ней, кушайте в ней, занимайтесь спортом - в ней, сЭксом... Не уверена, что Вы долго протяните... Да и денег у Вас не хватит ...
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16.11.2020 14:41 Відповісти
fg
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16.11.2020 14:47 Відповісти
Пандемия - это и есть "прививка для всех". Как пример, грипп. Его вообще открыли в 1901 году у кур, человек же заболел через несколько лет. И пандемия испански в 1919 году стала той, "прививкой", которая заложила общий иммунитет. То же будет и с короной - пандемия ковида пройдет, и эта гадость станет столь же привычной, что и грипп, с более мягким протеканием. Но без паники чиновникам от медицины ни денег, ни власти не видать. Вот они и пыжатся, чтобы успеть урвать побольше.
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16.11.2020 14:54 Відповісти
До 1942 года не было антибиотиков, а вы все испанки и тд вспоминаете
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16.11.2020 16:03 Відповісти
Если специалист-инфекционист говорит, что на коллективный иммунитет нет надежды в борьбе с респираторной инфекцией... это называется приехали...
а чо там - я думаю милициянты для профилактики преступности могут предложить всех посадить под домашний арест, а фули? классный порядок - из дома можно выходить только по спенцпропускам в определенное время (на работу - с работы), все остальное время - под домашним арестом, комендантский час и т.д..... Как уже зае..ли эти специалисты - совкодрочеры, у которых только одни методы: закрыть, посадить, изолировать.... А нах вы тогда нужны?
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16.11.2020 14:54 Відповісти
А не пішла би ти козі в тріщину, клуша з больнічкі.
Каральної медицини захотілося? Руки ********* владу отримати над посполитими?
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16.11.2020 15:14 Відповісти
===Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. ===

Спасибо, сывочолый Петр Алексеич. Вот ведь талант, успел напакостить Украине везде
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16.11.2020 15:26 Відповісти
Это не врач, в медицине не соображает, за курсовые и дипломы деньги берет
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16.11.2020 16:00 Відповісти
Всі хто хворів короновірусом лише за повний локдаун. Бо це дуже боляче. Дуже- дуже для більшості ...
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16.11.2020 17:09 Відповісти
член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса??? Ми вже бачимо як цей "штаб" підготував країну до другої хвилі пандемії....
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16.11.2020 17:37 Відповісти
Врагу на руку что бы страна рушилась. Всяким "спецам" платят наши враги деньги, что бы те, несли всякую ахинею. А больному трусу, только чихнуть достаточно, уже испуг и корона! Теперь всех больными считают. Докажи теперь, что ты не больной.
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16.11.2020 17:49 Відповісти
закрыть нахрен все больницы, кто заразился тот умер))) и сразу будет полный локдаун
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16.11.2020 20:51 Відповісти
 
 