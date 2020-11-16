МОЗ - підприємцям: Шукайте додаткові джерела доходу. Лікарні з радістю нададуть робочі місця
МОЗ запропонувало малим підприємцями йти працювати в лікарні.
Про це під час онлайн-брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми на нові можливості, як це роками робимо ми в лікарнях і поліклініках - не маючи ресурсу, з жебрацькою зарплатою, - але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину. Ми просто просимо озирнутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос. Наші лікарні радо нададуть робочі місця - тимчасові робочі місця - всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої", - сказала Микичак.
За словами заступниці голови МОЗ, лікарні і центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих.
"Приходьте в лікарні, ми маємо можливість прийняти на роботу кожного", - підсумувала Микичак.
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Это она на самом деле, всерьез.
Они изначально такие, у них нет мозга, это просто тупые поленья "("я выточал президента из полена", как сказал Беня).
Источник: https://censor.net/ru/n3231301
Не вопрос.
А вот эта вот, как ее, замминистра здравоохранения Ирина Микичак, не боится, что предприниматели найдут и "другие источники дохода"?
Например, похитят ее детей с целью выкупа?
И будут посылать по почте раз в неделю палец ребенка отрезанный, пока деньги не выплатит?
Имейте в виду, такие прецеденты были, и регулярно, в Латинской например, Америке.
Они не боятся такого, нет?
Вот эти вот Слуги Народные?
А ведь вас, зебобики, предупреждали: выберите клоуна - закончите голодом, голод и грядет - как прожить без денег в непрерывном дурантине, который тянется в той или иной форме с апреля месяца?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
коротко: майже пів-мільона "нищенской зарплаты", нерухомість, акції, валютні рахунки.
Курва.
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