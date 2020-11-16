МОЗ - підприємцям: Шукайте додаткові джерела доходу. Лікарні з радістю нададуть робочі місця

МОЗ запропонувало малим підприємцями йти працювати в лікарні.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми на нові можливості, як це роками робимо ми в лікарнях і поліклініках - не маючи ресурсу, з жебрацькою зарплатою, - але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину. Ми просто просимо озирнутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос. Наші лікарні радо нададуть робочі місця - тимчасові робочі місця - всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої", - сказала Микичак.

За словами заступниці голови МОЗ, лікарні і центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих.

"Приходьте в лікарні, ми маємо можливість прийняти на роботу кожного", - підсумувала Микичак.

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