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МОЗ - підприємцям: Шукайте додаткові джерела доходу. Лікарні з радістю нададуть робочі місця

МОЗ - підприємцям: Шукайте додаткові джерела доходу. Лікарні з радістю нададуть робочі місця

МОЗ запропонувало малим підприємцями йти працювати в лікарні.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми на нові можливості, як це роками робимо ми в лікарнях і поліклініках - не маючи ресурсу, з жебрацькою зарплатою, - але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину. Ми просто просимо озирнутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос. Наші лікарні радо нададуть робочі місця - тимчасові робочі місця - всім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої", - сказала Микичак.

За словами заступниці голови МОЗ, лікарні і центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробочих.

"Приходьте в лікарні, ми маємо можливість прийняти на роботу кожного", - підсумувала Микичак.

Також читайте: МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак

Автор: 

лікарня (1357) МОЗ (5390) підприємці (618) робота (1199) Микичак Ірина (55)


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Топ коментарі
+43
ФОПы - это те, у которых работают те же экономисты, бухгалтера, техники, электрики , швеи, технологии, разнорабочие, сторожа, уборщицы.... Если хозяин пойдет в санитары, куда придут те, кто у них работал???
Митя, иди лучше коров доить, а не озвучивай здесь свои глупости...
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16.11.2020 13:37
+27
С этой новостью от Зебильной власти у меня поломался "окуеватор"...
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16.11.2020 13:28
+26
Начали стравливать бюджетников с предпринимателями. Классический ход ухода от ответственности.
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16.11.2020 13:41
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неуместный стёб.
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16.11.2020 19:24 Відповісти
Это не стеб.
Это она на самом деле, всерьез.
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17.11.2020 06:26 Відповісти
Одні дибіляки пропонують розраховуватись собаками за комуналку, інші дибіляки запропонували ФОПам йти в заробляти в лікарні. Прутня...
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16.11.2020 20:06 Відповісти
ну это нормально, вот не дай бог апендикс прихватит, и я приезжаю в больницу, там Верка Сердючка ставит диагноз а Юзик из шапито 95 встречает в операционной с бензопилой, всё нормально, идиоты голосовавшие за клоуна на лисапеде должны относится нормально, как мумия писала в своих творениях про кухарку во главе государства)) так у нас тоже самое)) вся власть народу
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17.11.2020 09:09 Відповісти
Даааааа , то ли дебилизм в МОЗ это стало нормой , то ли Осел начал делиться со всеми тем порошком , что ему Ермак подогнал. Бо подобную хрень вменяемый чиновник просто не может вслух произносить.
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16.11.2020 20:43 Відповісти
Нет, их просто таких отбирают.
Они изначально такие, у них нет мозга, это просто тупые поленья "("я выточал президента из полена", как сказал Беня).
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17.11.2020 06:25 Відповісти
"максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину" это где такую помощь оказывают? Подскажите, мы все пойдем ее получать. Наверное в Феофании или в Борисе. Ваши врачи даже простые маски и свои рабочие халаты за свои деньги покупают, так вы хозяйствуете. Для лечения или не дай бог операции все материалы и лекарства покупает больной. Нет денег - иди умирай. Вот какие вы молодцы. Во-вторых, пусть Минздрав на пустом месте создать хоть одно коммерческое предприятие, попробует получить доход, заплатит ВСЕ положенные налоги, выплатит зарплату, рассчитается за аренду, освещение, отопление, воду, отобъется от армии голодных проверяющих и понесет другие условно-постоянные, но необходимые затраты, и так продержится хотя бы год. И если после этого, это предприятие будет еще существовать, сможет получать прибыль, то тогда вы будете иметь моральное право давать какие-то советы. Тогда и поговорим. А не то, вы черпаете из колодца, из которого вы только черпаете, не задумываясь кто и сколько и какими усилиями туда сливает свою воду жизни и при этом еще надуваете щеки? Мерзость какая-то.
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16.11.2020 20:46 Відповісти
Да, качественную! А еще мне понравилось про бесплатную и на копеечные зарплаты!
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17.11.2020 13:07 Відповісти
Оце дурбецало. Весь народ пойдет в санитары? Та вы ж обворовали все больницы за эти года, когда самые умные ушли от этих нищенских зарплат, чтоб не чувствовать себя рядом с вами низкими ворами. От же хамло воровское.
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16.11.2020 21:26 Відповісти
... и приходить со своими белыми тапками... Идийоты..
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16.11.2020 22:47 Відповісти
Зволота зелена, здохніть за таку доброту до людей
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16.11.2020 22:48 Відповісти
Твари бессовестные в этом министерстве здравозахоронения
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16.11.2020 22:56 Відповісти
"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках - не имея ресурса, с нищенской зарплатой, - но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода,"
Источник: https://censor.net/ru/n3231301

Не вопрос.
А вот эта вот, как ее, замминистра здравоохранения Ирина Микичак, не боится, что предприниматели найдут и "другие источники дохода"?

Например, похитят ее детей с целью выкупа?
И будут посылать по почте раз в неделю палец ребенка отрезанный, пока деньги не выплатит?
Имейте в виду, такие прецеденты были, и регулярно, в Латинской например, Америке.
Они не боятся такого, нет?
Вот эти вот Слуги Народные?
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17.11.2020 06:24 Відповісти
От проголосовали 73% электората, так проголосовали, и теперь все имеют этот цЫрк Квартала 95, только уже в масштабе всей страны и каждый день!
А ведь вас, зебобики, предупреждали: выберите клоуна - закончите голодом, голод и грядет - как прожить без денег в непрерывном дурантине, который тянется в той или иной форме с апреля месяца?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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17.11.2020 06:40 Відповісти
Ось https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f1e1f1b0-05d2-4ab5-9d09-3d3ec7dea1fa посилання на декларацію цієї "небоги" -
коротко: майже пів-мільона "нищенской зарплаты", нерухомість, акції, валютні рахунки.
Курва.
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17.11.2020 08:12 Відповісти
ТЕЛЕФОН ПРИЙМАЛЬНІ цієї курви:
+38044 200 08 16
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17.11.2020 08:28 Відповісти
кому,кому,а явно не замміністру розказувати про "жебрацьку зарплату",і "відсутній ресурс"...ця с¥ка одна з тих хто роками сидить на корупційних потоках моз,коли в жодній лікарні/поліклініці України,безкоштовно навіть в кабінет не зайдеш,але при цьому грошей немає навіть на медикаменти,і в той же час всі нач.обл.управлінь,міністри/замміністри...володіють мільярдними статками😡🤬...звільняти таких "замміністрів" треба,звільняти і розслідувати походження їх багатств.а далі від 15-20 років з повною конфіскацією усього майна.досвід Сингапура нам би допоміг 🤔
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17.11.2020 10:26 Відповісти
этот сраный высер всего лишь подтверждает что всё это задумано как уничтожение малого бизнеса
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17.11.2020 12:24 Відповісти
Интересно КЕМ он предлагает идти работать в больницы, досторами? Вот мы все там налечим без образования и опыта Потому как предприниматели не пойдут работать уборщиками
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17.11.2020 12:56 Відповісти
Класс! Нахрен закрываю фитнес- иду прачкой в больницу.. Мечты **** сбываются!!!
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17.11.2020 13:02 Відповісти
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