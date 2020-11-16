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енергетика (1653) НКРЕКП (411)

Створена НКРЕКП криза в підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського, - депутат

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Створена НКРЕКП криза в підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського, - депутат

Спровокована чинним нелегітимним складом НКРЕКП криза на енергетичному ринку в підсумку позначиться на рейтингу влади, зокрема президента Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловила народна депутатка Вікторія Гриб.

"У нас дуже багато новостворених "незалежних" органів. Таких як НКРЕКП, що контролює ринок електроенергії. Ви знаєте, коли є проблеми і коли шукають винних, то винні, безумовно, Кабінет Міністрів, президент", - заявила Гриб. Депутатка також додала, що оточення президента фактично підставило його з неконституційністю указів про призначення членів НКРЕКП.

"Це не вина президента, а вина тих людей, які його підставили. Якщо президент не має права в межах Конституції призначати членів НКРЕКП, тому що дуже чітко прописано, кого має право призначати президент в нашій країні. То тоді, відповідні накази, які готувалися його оточенням, - це просто підстава", - підкреслила Вікторія Гриб.

Нагадаємо, більшість членів НКРЕКП були призначені президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 року. У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, яка в березні 2020 року стала найбільшою за всю історію незалежної України. За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за неї лежить на Нацкомісії. Восени 2020 року підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичної спільноти ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зобов'язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції. На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка за енергетичний бізнес його родини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Як і те, що вона з ахметівського ДТЕК.
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16.11.2020 13:31
+3
Вікторія Олександрівна Гриб - На час виборів: керівник напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК Енерго», безпартійнa. Проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
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16.11.2020 13:31
+2
При вcій моїй неповазі до того самого "НКРЕКУ", ще більшу зневагу викликає особа цієї Гриб з попоблоку і до її афтаритєтнага мнєнія.
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16.11.2020 13:29
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А какой у него рейтинг ?
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16.11.2020 13:24 Відповісти
нарисованный
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16.11.2020 13:26 Відповісти
єто не рейтинг, - єто секс из жалости)
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16.11.2020 13:39 Відповісти
Отношение к вам женщин описывайте в другом месте, здесь политический форум
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16.11.2020 13:42 Відповісти
Ну в вашем случае не из жалости а из дурости)
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16.11.2020 13:51 Відповісти
кто бы не пришел к власти все феодало-олигархо жрать хотят и Зеленский в том числе!
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16.11.2020 13:27 Відповісти
При вcій моїй неповазі до того самого "НКРЕКУ", ще більшу зневагу викликає особа цієї Гриб з попоблоку і до її афтаритєтнага мнєнія.
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16.11.2020 13:29 Відповісти
Як і те, що вона з ахметівського ДТЕК.
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16.11.2020 13:31 Відповісти
Вся монобільшість отримує долари в конвертах з кишені Ахметова. Про це ще Гео Лєрос казав. Тому без Ахметова нам ніяк Створена НКРЕКП криза в підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського, - депутат - Цензор.НЕТ 2580
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16.11.2020 13:51 Відповісти
Вікторія Олександрівна Гриб - На час виборів: керівник напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК Енерго», безпартійнa. Проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
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16.11.2020 13:31 Відповісти
Це все, що треба знати про цього екЗперта.
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16.11.2020 13:32 Відповісти
а про дтековського шмигаля на посту прем`єра що треба знати?)
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16.11.2020 13:38 Відповісти
ой и шо ж там у него за рейтинг??? ))) саткудава там шо скажется на том, что умирает??? )))
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16.11.2020 13:37 Відповісти
Ахметкины лоббисты. Когда уже будут наши лоббисты? Один только Зе не справляется.
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16.11.2020 13:40 Відповісти
А ахмєткіного шмигаля на чолі уряду хто поставив?
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16.11.2020 13:47 Відповісти
порошенко, хто ж ще)
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16.11.2020 13:56 Відповісти
Шмыгаль- нормальный премьер. На лицо его посмотрите хотя бы , это не лицо кивы, розенблата или Рабиновича. Это лицо честного человека.
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16.11.2020 13:57 Відповісти
Тобто зе вибирає керівників уряду по "чєстному ліцу"?
Не дивно, що в країні така жопа.
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16.11.2020 14:16 Відповісти
Створена НКРЕКП криза в підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського, - депутат - Цензор.НЕТ 5432
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16.11.2020 15:53 Відповісти
>"тогда, соответствующие приказы, которые готовились его окружением - это просто подстава"

подстава это клоун, который не выучл и забил на свои полномочия
Источник: https://censor.net/ru/n3231303
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16.11.2020 13:43 Відповісти
Все Зєля знає, все розуміє. Він тільки дурня гуляє, а насправді очолив всю корупцію в Україні і краде ще зухваліше і нахабніше, ніж Пєця.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 13:54 Відповісти
урря, выберем бойка с мертветчуком!
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16.11.2020 14:00 Відповісти
Ні Пєця, ні Бойка, ні медведчук не оберуться. Нам треба узгоджений, нормальний ЄДИНИЙ кандидат на дострокові. І такі є в нас.
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16.11.2020 14:03 Відповісти
судя по рейтингам, таки нет.
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16.11.2020 14:05 Відповісти
Для перемоги у другому турі цих рейтингів мало. А більше в них не буде, бо в ниж величезний антирейтинг.
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16.11.2020 14:23 Відповісти
Хто ио них первой леди будет?
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16.11.2020 17:14 Відповісти
А що Пєця в порівнянні з Зєльою став вже майже цяця?
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16.11.2020 14:59 Відповісти
Та вони, як пуйло з Медведевим хочуть мінятись місцями, схоже.
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16.11.2020 15:05 Відповісти
Не вийде, вони, по словам Зелі, фізіологічно відрізняються.
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16.11.2020 17:06 Відповісти
Між іншим, за справжню ринкову конкуренцію в першу чергу відповідає Антимонопольний комітет, а вже потім, по технічним питанням - НКРЕ-кп.
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16.11.2020 14:09 Відповісти
Скажется, неужели поднимется?
А падать уже некуда!
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16.11.2020 14:21 Відповісти
Как некуда? Запас есть - ниже дна!
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16.11.2020 14:56 Відповісти
точно. повысит.
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16.11.2020 19:23 Відповісти
 
 